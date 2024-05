Europee 2024: i candidati nella circoscrizione Isole

Alle europee del prossimo 8 e 9 giugno, l'Italia eleggerà 76 deputati all'Aula di Strasburgo: è il terzo contingente nazionale più corposo dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 europarlamentari rispettivamente). Europa Today ha raccolto per voi i candidati di ogni lista che troverete sulla scheda elettorale, circoscrizione per circoscrizione. Per una guida più completa al voto, rimandiamo a questo vademecum con tutte le informazioni fondamentali sulle elezioni.

Nella circoscrizione Isole votano gli elettori di Sicilia e Sardegna, i quali eleggono otto eurodeputati sui 76 totali. Di seguito le liste dei principali partiti e alleanze che si presentano al voto.

Fratelli d'Italia

Nella lista di Fratelli d'Italia gli elettori della circoscrizione insulare troveranno questi nomi: Giorgia Meloni detta Giorgia (leader del partito nonché Presidente del Consiglio) in posizione di capolista, seguita più giù dall'europarlamentare uscente Giuseppe Milazzo. Completano l'elenco Salvatore Deidda (detto Sasso), Elvira Amata, Massimiliano Giammusso (detto Massi e detto Musso), Ruggero Benedetto Italo Razza, Giuseppa Savarino (detta Giusi) e Alessia Scorpo.

Lega

Nella lista del Carroccio il primo posto è per l'eurodeputata uscente Annalisa Tardino, mentre il suo collega Raffaele Stancanelli è in penultima posizione; al secondo posto il generale Roberto Vannacci e dopo di lui Ester Bonafede, Antonino Germanà, Michelina Lunesu, Francesca Reitano e Girolamo Turano.

Forza Italia e Noi moderati

La lista di Forza Italia e Noi moderati si apre con l'eurodeputata uscente Caterina Chinnici come capolista, seguita da Michele Cossa, Maddalena Calia, Massimo Dell'Utri, Marco Falcone, Bernardette Grasso, Margherita la Rocca Ruvolo e Edmondo Tamajo.

Partito democratico

Passando alle opposizioni, il Partito democratico candida come capolista la segretaria Elly Schlein, seguita al quarto posto dall'eurodeputato uscente Pietro Bartolo. Gli altri nomi sono quelli di Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi.

Movimento 5 stelle

Per i pentastellati non ci sarà la candidatura del leader Giuseppe Conte in nessuna circoscrizione. Nel collegio insulare il capolista è Antoci Giuseppe, seguito da Pilo Cinzia, Cinque Patrizio, Di Prima Antonella, Farruggia Virginia, Porcu Matteo, Randazzo Antonino e Montaudo Matilde.

Verdi e sinistra

L'Alleanza verdi e sinistra (Avs) replicherà alle europee il modello unitario che segue in Italia, presentando i candidati in una lista unica per l'emiciclo di Strasburgo. Capolista Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, dietro a cui si collocano Ilaria Salis e Domenico Lucano (detto Mimmo). Dopo di loro Cinzia Dato, Emanuele Barbara, Giuliana Fiertler, Francesco Mascau e Stefania Pagliazzo.

Stati uniti d'Europa

La lista di scopo di Italia viva, +Europa, Partito socialista, Radicali, L'Italia c'è e Libdem ha messo capolista nella circoscrizione insulare Rita Bernardini, mentre Matteo Renzi è l'ottavo e ultimo dell'elenco. Tra loro ci sono Francesco Concetto Calanna, Fabrizio Micari, Valentina Falletta, Pietrina Putzolu, Luca Ballatore e Carola Politi.

Azione

L'altra lista del centro liberale è quella di Azione (denominata "Siamo europei"), dove Carlo Calenda si candida come capolista mentre l'ex ministra alle Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti è alla fine dell'elenco. Tra loro si collocano Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Gianni Palazzolo, Rosanna Cocomero e Nicola Trudu.

Pace terra e dignità

Da ultimo c'è il listone "antisistema" della sinistra radicale creato da Michele Santoro, che è anche capolista. Dopo di lui troviamo Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Roberta Bompiani, Giovanni Fresu (detto Gianni), Antonino Mantineo (detto Nino) ed Elisa Monti.