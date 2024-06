Nome: Jina Mahsa Amini e il movimento "Donna, vita, libertà".

Nascita: 21 settembre 1999.

Morte: 16 settembre 2022.

Causa: percosse in stato di detenzione.

Stato: Iran.

Attività: studentessa, iscritta al primo anno di Giurisprudenza. Arrestata il 13 settembre 2022 a Teheran, dove si trovava in vacanza con la famiglia, con l'accusa di aver violato le norme sull'uso del velo.

Dalla motivazione: ''Il premio Sacharov è un simbolo del fermo sostegno del Parlamento europeo a coloro che difendono instancabilmente i diritti umani e la libertà di fronte alle avversità. Nel caso di Jina Mahsa Amini e del movimento "Donna, vita, libertà", la loro determinazione e il loro coraggio hanno ispirato una nazione intera e hanno attirato l'attenzione della comunità internazionale sulla lotta per l'uguaglianza e la libertà in corso in Iran. Le loro azioni ci ricordano che, anche nelle circostanze più difficili, lo spirito umano può ergersi al di sopra dell'oppressione e lottare per un futuro migliore''. Premio Sacharov 2023.

