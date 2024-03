"Io, eurodeputato italiano eletto in Francia, vi spiego perché servono le liste transnazionali"

Dall'inviato a Strasburgo – Per difendere gli interessi comuni dei cittadini europei, i Paesi Ue devono compiere un deciso passo avanti nel processo d'integrazione e creare una vera unione politica. E lo strumento più logico per raggiungere questo obiettivo è l'introduzione di liste transnazionali per le elezioni europee. Ne è convinto Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei dei governo Renzi e Gentiloni, ora deputato al Parlamento europeo. Ma un deputato particolare, in quanto Gozi è l'unico parlamentare non eletto nella sua nazione di origine. Il politico, che nel nostro Paese è iscritto a Italia Viva, è stato eletto nel 2020 in Francia (Parigi aveva guadagnato 5 nuovi seggi dopo la Brexit) tra le fila di Renaissance, la lista dove c'era anche La République En Marche del presidente Emmanuel Macron.

Parlando a Today.it, il segretario del Partito democratico europeo (Pde) che all'Europarlamento siede tra i banchi dei liberali di Renew Europe, traccia un bilancio della sua esperienza e spiega perché ritiene sarebbe utile modificare l'attuale assetto politico per andare verso un sistema transnazionale. A suo avviso bisognerebbe superare l'attuale legge elettorale comunitaria, che consiste in ventisette competizioni nazionali, prevedendo un'unica circoscrizione elettorale che copra l'intero territorio dell'Unione, in cui tutti i cittadini europei votano su schede identiche per i medesimi candidati, scelti non più dai partiti nazionali ma dai partiti europei.

Si tratta di un'idea nata negli anni Novanta e sostenuta, tra gli altri, dai Radicali di Marco Pannella ed Emma Bonino, ma che l'Aula di Strasburgo ha formalizzato solo nel maggio 2022, quando ha adottato una proposta di riforma della legge elettorale europea che deve ora essere approvata dal Consiglio Ue. Nella proposta dell'Eurocamera, ogni elettore disporrebbe di due voti: il primo per eleggere un deputato nella propria circoscrizione nazionale e il secondo per eleggerne un altro nella circoscrizione paneuropea, che dovrebbe essere composta da 28 seggi supplementari tra quelli rimasti vacanti a seguito dell'uscita degli europarlamentari britannici.

Quale bilancio trae dalla sua esperienza di deputato 'transnazionale'?

"È stata la prima volta che un ex-membro di governo di uno Stato membro è stato eletto in un altro Paese (ci aveva provato anche l'ex-ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, candidato in Germania ma mai eletto, ndr). Io sono entusiasta della mia esperienza, perché ritengo abbia funzionato nell'incarnare l'idea di una politica transnazionale che risponde alle aspettative e alle aspirazioni del nostro elettorato, che è molto europeista, direi quasi federalista. Già nel 2019, alle scorse elezioni europee, nella nostra lista erano rappresentate sette nazionalità diverse e la cosa è stata accolta positivamente dagli elettori, i quali mi riconoscono come un punto di riferimento per incarnare questa idea di politica realmente europea. Io spero di aver aperto una breccia, che il mio caso non resti isolato e diventi la norma anziché l'eccezione: credo che abbiamo creato un precedente positivo e mi auguro che sempre più partiti compiano la stessa scelta il prossimo giugno e nelle elezioni future.

Intende ricandidarsi?

"Sì, e lo farò nuovamente in Francia, per continuare il lavoro iniziato quattro anni fa e ripresentarmi davanti a chi mi ha dato fiducia la prima volta. La Francia è il mio secondo Paese, la conosco quanto l'Italia, ci ho vissuto, ci ho studiato e lavorato, e quindi questa per me è una scelta naturale".

La proposta del Parlamento per le liste transnazionali è bloccata in Consiglio. Quali ritiene siano gli ostacoli all'introduzione di questo meccanismo?

"Per la prima volta dal 1979, il Parlamento ha presentato una proposta di legge elettorale europea che prevede la possibilità di eleggere 28 eurodeputati attraverso le liste transnazionali. Il Consiglio è diviso su questa misura: un terzo circa degli Stati membri è a favore, un terzo è contrario e un terzo la sta ancora valutando. Ma è evidente che se vogliamo costruire una vera democrazia europea, con un dibattito di respiro europeo, e vogliamo abbattere le barriere che permangono ancora oggi tra ventisette conversazioni nazionali, allora l'unica soluzione è presentare delle liste di candidati di tutte le nazionalità comuni a tutti i Paesi membri. In questo modo avremo una campagna elettorale veramente europea e si potrà portare avanti lo stesso progetto da Porto fino a Vilnius, da Palermo fino a Helsinki".

Chi sono i più scettici?

"Ovviamente sono le forze politiche più nazionaliste a vedere di cattivo occhio la costruzione di questa politica transnazionale. Ma è impossibile parlare di un'unione della sicurezza, della difesa, della sanità, di risorse proprie ed eurobond se non costruiamo una vera unione politica: e questa si può costruire solo creando questo spazio politico comune, con i partiti europei votati direttamente dai cittadini, come peraltro previsto dai trattati. Dunque le liste transnazionali non sono un fine ma lo strumento necessario per costruire una politica che legittimi l'Ue ad agire sui temi fondamentali del nostro tempo".

Come prevede che potrebbe sbloccarsi la situazione?

"Al momento sembra difficile, ma noi continueremo a provarci anche durante la prossima legislatura. Per favorire l'avvio di un negoziato in Consiglio, il governo francese aveva presentato una proposta che prevedeva una fase transitoria in cui si sarebbero potute usare le liste nazionali stabilendo però che una parte dei voti raccolti da queste liste potesse essere trasferita ai partiti europei, spostando quindi una parte degli eletti nazionali in quella che potremmo chiamare una "quota transnazionale". Quei 28 seggi transnazionali di cui parlavamo verrebbero così occupati non tramite delle vere e proprie liste paneuropee, ma tramite una ripartizione proporzionale dei voti ottenuti complessivamente dai partiti europei sommando i risultati raggiunti nei 27 Stati membri. Si tratterebbe di una soluzione di transizione, per rendere il cambiamento più graduale e familiare anche per gli elettori, e noi la consideriamo un buon punto di partenza".

Non crede che un'unica campagna europea avvantaggerebbe i partiti più grandi?

"Direi di no, le condizioni di partenza sono uguali per tutti. Anzi, sarebbe un'ottima occasione per i partiti minori per farsi conoscere al di là dei confini nazionali. I partiti europei non sono sufficientemente conosciuti dagli elettori, perché non sono effettivamente partiti paneuropei ma confederazioni di partiti nazionali, e infatti noi non li votiamo direttamente ma votiamo appunto i partiti nazionali. Forse la gente conosce i partiti europei più grossi, ma gli altri sono decisamente poco conosciuti. Nel momento in cui avremo delle liste transnazionali su una base di parità, i cittadini troveranno le liste europee sulle loro schede, e questo sarà in realtà vantaggioso per i partiti minori".

E non verrebbero favoriti neanche i Paesi più popolosi?

"Credo che anche la demografia sia un falso problema. Il vero tema è quali sono le personalità più in vista all'interno dei vari partiti. Ad esempio il Partito popolare europeo (Ppe) potrebbe presentare un candidato di un Paese popoloso, come la tedesca Ursula von der Leyen, ma anche uno di uno Stato piccolo, come la maltese Roberta Metsola. E del resto già in passato il Ppe ha messo a capo della Commissione Manuel Barroso e un Jean-Claude Juncker, che provengono da Paesi piuttosto piccoli (il Portogallo e il Lussemburgo rispettivamente, ndr). Piuttosto, semmai, si dovrebbe pensare a bloccare le liste transnazionali in tutti i Ventisette, perché se ci fossero le preferenze i candidati dei Paesi più popolosi potrebbero essere favoriti.

Allungare così tanto la distanza tra elettori ed eletti non rischia di svuotare il concetto di rappresentanza territoriale? In molti sono preoccupati dal fatto che gli eurodeputati eletti con liste transnazionali non risponderebbero direttamente a nessun elettorato reale.

"Non sono d'accordo. Innanzitutto, secondo i trattati gli eurodeputati rappresentano tutti i cittadini dell'intera Unione: come nei parlamenti nazionali, i deputati possono essere eletti da una circoscrizione locale ma nelle loro funzioni rappresentano la nazione nel suo complesso. Inoltre, a livello tecnico, si possono trovare delle soluzioni che permettano agli eletti di "spartirsi" i territori: nella nostra proposta, abbiamo indicato che ogni eletto deve obbligatoriamente indicare il luogo da cui "fa politica" quotidianamente, proprio per mantenere saldo il legame con i territori. Secondo me è giusto e auspicabile combinare insieme all'Eurocamera deputati eletti in circoscrizioni nazionali e altri eletti in una circoscrizione unica continentale. Del resto tutto ormai è già organizzato a livello transnazionale, dai sindacati alle associazioni industriali alle stesse proteste come quella degli agricoltori".

Non si corre il rischio di creare eurodeputati di serie A e B, se si eleggono contemporaneamente rappresentanti su base nazionale e continentale?

"Ne dubito. Dobbiamo considerare che già oggi gli eurodeputati sono eletti secondo regole anche molto diverse a seconda dei Paesi. In Francia c'erano le circoscrizioni regionali e ora ce ne sarà una unica nazionale come in Spagna, in Italia ci sono quelle macroregionali. Inoltre, in Italia ci sono le preferenze mentre in Spagna la lista unica è bloccata, e potremmo continuare con gli esempi. Quindi, secondo questa logica, già oggi gli eurodeputati dovrebbero essere considerati più e meno legittimi a seconda di come vengono eletti. Invece, quando si viene eletti all'Europarlamento si è tutti uguali e si viene valutati sulla base del lavoro che si fa, e questo non cambierebbe se alcuni rappresentanti venissero eletti su base transnazionale. In realtà ci sarebbe un vantaggio aggiuntivo, in quanto questi eurodeputati si impegnerebbero al 100% su questioni di reale interesse comune, mentre oggi molti non vogliono prendere questo impegno perché temono che possa mettere a rischio la propria rielezione, il che li porta ad operare secondo logiche nazionali. Invece c'è bisogno di qualcuno combatta nell'interessa di tutti i 448 milioni di cittadini dell'Unione".