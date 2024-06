Intelligenza artificiale: il grande ritardo dell'Europa da Usa e Cina

È la tecnologia del futuro, anzi già del presente. Ma l'Europa sconta già un ritardo cronico nei confronti dei suoi competitor strategici sul piano globale: Cina e Stati Uniti. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, che Bruxelles sta tentando di regolamentare ma intorno alla quale non riesce ancora a mobilitare un livello adeguato di investimenti.

Il nodo degli investimenti

C'è un divario enorme tra gli investimenti di capitale sull'intelligenza artificiale (Ia) che vengono fatti a Washington e Pechino e quelli di Bruxelles. Solo nel 2022, quest'ultima ha racimolato circa 5 miliardi, contro i 10 della Repubblica popolare e i 50 dell'alleato transatlantico. Un ritardo che va colmato al più presto, sostengono diverse cancellerie tra cui quella francese e quella tedesca, per non essere lasciati indietro nella competizione internazionale che proprio dell'Ia sta già facendo un campo centrale.

E non c'è tempo per aspettare investimenti pubblici a livello europeo, magari con fondi comunitari: "Vi è una presenza di capitale, le imprese propongono modelli interessanti, ma non possiamo aspettare cinque anni per investire", aveva dichiarato mesi fa il ministro dell'Economia di Berlino, Robert Habeck. Piuttosto, è necessario ricorrere a schemi diversi "per sbloccare il capitale privato delle imprese", e le protagoniste dovrebbero essere proprio Germania, Francia e Italia, aveva chiosato Habeck al vertice trilaterale di Roma lo scorso ottobre.

Normare l'Ia

D'altro canto, se gli investimenti (pubblici e privati) tardano a essere mobilitati, c'è da dire che l'Unione europea è stato il primo regolatore al mondo a introdurre una serie articolata di leggi per tentare di normare un settore, quello dell'Ia, che come tutte le innovazioni tecnologiche si sviluppa ben più rapidamente di quanto la politica non riesca a rincorrerle.

Con il pacchetto ribattezzato Ai Act, Bruxelles ha tracciato due filoni principali lungo i quali intervenire: incentivare lo sviluppo di questa tecnologia ma tutelando contemporaneamente tanto i singoli utenti quanto le democrazie nel loro complesso. La chiave di volta è quello che viene definito un "approccio basato sul rischio": più elevato è il rischio posto da determinate applicazioni alla tenuta dei sistemi sociali e statali, più stringenti saranno le regole cui queste applicazioni dovranno sottostare. Sicurezza, privacy, trasparenza tra i concetti cardine della "prima legge al mondo sull'Ia", che coniuga l'innovazione con la lotta alle discriminazioni e lascia un certo margine di manovra alle forze dell'ordine nel perseguimento di un certo tipo di reati.

La bocciatura (parziale) della Corte

Sia come sia, il giudizio recentemente espresso dalla Corte dei conti europea, l'organo di vigilanza finanziaria dell'Unione con sede a Lussemburgo, non è stato dei più rosei nei confronti del quadro normativo europeo (almeno quello precedente l'approvazione dell'Ai Act il mese scorso, che comunque entrerà in vigore non prima del 2026).

In un rapporto uscito a fine maggio si legge che "l'Ue ha avuto finora poco successo nello sviluppare un ecosistema di intelligenza artificiale europeo e non è riuscita a far accelerare gli investimenti nell'IA a un ritmo paragonabile a quello dei leader mondiali". La Corte riconosce una serie di sforzi nella direzione giusta: dalla regolamentazione (con un occhio di riguardo per i rischi, come dicevamo) alle infrastrutture tecniche, passando per la ricerca.

Ma le misure messe in campo da Bruxelles "non sono state ben coordinate con quelle degli Stati membri e il monitoraggio degli investimenti non è stato sistematico". È fondamentale, prosegue il report, mettere in piedi "una governance più forte e investimenti pubblici e privati più consistenti (e mirati)" per rendere il blocco dei Ventisette competitivo nella gara con Cina e Stati Uniti.

Insomma, serve metterci più soldi e serve farlo con criterio. "Investimenti consistenti e mirati nell'Ia costituiscono un fattore cruciale in grado di determinare la velocità della crescita economica dell'Ue negli anni a venire", secondo Mihails Kozlovs, il membro della Corte che ha diretto l'audit. Gli stessi obiettivi di investimento vanno aggiornati perché risultano vaghi e obsoleti a sei anni dalla loro originaria formulazione (era il lontano 2018). Se la Corte approva l'aumento della spesa per la ricerca in ambito Ia nel bilancio comunitario, a mancare è stato un forte cofinanziamento degli investimenti privati.

"Nella corsa all'IA", ha aggiunto Kozlovs, "c'è il rischio che il vincitore pigli tutto. Se l'Ue vuole realizzare le proprie ambizioni, la Commissione europea e gli Stati membri devono unire le forze in modo più efficace, accelerare il passo e sbloccare il potenziale dell'Ue per avere successo in questa grande rivoluzione tecnologica in corso". Tra le parole d'ordine, dunque, c'è sicuramente la coordinazione tra vari attori e livelli, per offrire una vera visione d'insieme e per dare "credibilità" ai piani del blocco nel campo dell'Ia.