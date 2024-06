Quello che i robot non sanno fare: la rivincita degli operai 4.0 parte da Torino

Marco Beretta ha 58 anni. È entrato in Fiat nel 1987 quando ne aveva 21. In trentasette anni di lavoro ha visto lo stabilimento e la linea produttiva cambiare e svuotarsi di colleghi in carne e ossa, sostituiti dai robot. È il frutto del tempo che passa, della tecnologia che fa balzi da gigante e, oggi, dell'avvento dell'intelligenza artificiale. Come potrà essere governato il processo che ci porterà alla fabbrica 4.0? A tentare di darci una risposta è il professor Tomaso Poggio, direttore del Center for brains, minds and machines del Mit di Boston, che a Torino durante il Festival dell'economia ci ha portati dritti nel futuro, immaginando il lavoratore 5.0.

Come è cambiata la fabbrica

Prima di fare un balzo nel futuro è necessario volgere lo sguardo al passato. Più precisamente al 1987, anno in cui Marco Beretta - operaio Fiat e delegato Uilm - è entrato per la prima volta dentro lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Era un mondo completamente differente rispetto a quello che conosciamo oggi. Dentro quella città nella città lavoravano oltre 30.000 operai, le linee attive erano sei e si producevano le auto più vendute e in voga in quel momento. In linea c'erano madri del Sud e padri del Nord Italia e si lavorava fianco a fianco. ''All'epoca se eri un po' chiuso dal punto di vista mentale, con tutta quella moltitudine di varietà di gente aprivi la mente - racconta Beretta -. Se non ce la facevi c'era il collega che ti aiutava. Adesso non hai più possibilità di interloquire con un tuo collega, di fare due parole, o anche solo uno sguardo. Quello ti dava il senso di essere partecipe di qualcosa''.

Gli anni passano e la tecnologia prende pian piano il sopravvento portando due grossi cambiamenti in linea: da una parte l'alleggerimento della fatica dovuta al lavoro manuale, dall'altra l'aumento dello stress nei lavoratori. ''Si lavorava ovviamente di più, non c'erano le metodologie odierne - spiega Beretta -. Addirittura una volta c'erano i carrelli a diesel nello stabilimento. Immagina com'è cambiato tutto. Oggi il lavoro è più leggero per via delle tecnologie, ma è un po' più stressante, forse perché ci sono meno occasioni conviviali. All'epoca era una sorta di grande famiglia''.

Umanità, convivialità, scambio e arricchimento, ma anche meno lavoro. ''È chiaro che il robot è freddo e porta via lavoro. Un tempo non c'era un metro quadro che non vi era un lavoratore - conclude Marco Beretta -. Avevi sempre dei colleghi a fianco. Adesso invece lo spazio è aumentato perché c'è il robot, c'è un lavoratore e poi ci sono altri robot. A 58 anni sono preoccupato per i giovani: il robot si sa che comunque porta via lavoro, ma è la tecnologia. Cos'è la fabbrica 4.0?''.

I lavori noiosi che faranno i robot

Quella di Beretta è una visione pragmatica, a tratti romantica, che fa i conti con 37 anni di cassa integrazione, prepensionamenti e lavoratori giudicati in eccesso. A tentare di fare da mediatore tra questo mondo e quello del futuro è Tomaso Poggio, direttore del Center for brains, minds and machines del Mit di Boston, che a Torino ha descritto quali potrebbero essere i benefici dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.

C'è poco da fare, fa parte del progresso: la tecnologia ha sempre portato rivoluzioni che hanno avuto ripercussioni sui lavoratori e sulla società. ''Cose del genere sono successe nel passato quando per esempio i treni hanno sostituito i cavalli - spiega Poggio -. Questa volta potrebbe succedere un po' più in fretta, per cui è importante che i politici e la società facciano quello che bisognerebbe fare per ridistribuire una ricchezza che non diminuirà ma aumenterà con le macchine''.

Nella visione di Poggio l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo determinante per migliorare la vita dei lavoratori stessi. Sì, perché se i robot si faranno carico di parte del nostro lavoro, noi avremo più tempo da dedicare a noi stessi: ''In una visione ottimista del futuro avremo meno lavori noiosi da fare, che saranno fatti dalle macchine e la società non sarà più povera, sarà più ricca perché tutto viene fatto come prima - aggiunge il professore - per cui il grosso problema da risolvere è un problema politico: quello di come far sì che la ricchezza che viene contribuita dalle macchine non vada a finire nelle mani di pochi individui, ma venga distribuita in modo equo, soprattutto a coloro il cui lavoro cambierà o verrà perso''.

E come cambierà il lavoro? ''Ci saranno meno lavoratori che utilizzano le mani rispetto a un tempo. L'intelligenza artificiale contribuirà in questo, ma lo farà anche in quei lavori che adesso vengono fatti con la testa più che con le mani, come quello del dottore o quello del borsista o dell'avvocato. Credo che per avere un controllo sulla qualità di quello che le macchine faranno, e allo stesso tempo per risolvere il problema dei posti di lavoro, sarà importante che le macchine siano monitorate da supervisori che si prenderanno la responsabilità che quello che verrà fatto dall'intelligenza artificiale sia fatto bene, senza troppe allucinazioni o errori. Potrebbe essere anche un modo per mantenere posti di lavoro e cambiarli nella direzione di una collaborazione tra uomini e macchine. Sono ottimista per il futuro per cui, se facciamo le cose giuste, potrebbe essere un futuro in cui ci sono meno lavori noiosi da fare e più tempo per fare cose interessanti e divertenti come sport o arte''.

I nuovi posti creati dalla digitalizzazione

È l'automazione, bellezza. Si tratta di un processo necessario e irreversibile che nei fatti non viene giudicato in modo negativo da chi lo sta subendo. C'è però la consapevolezza che deve essere governato, in primo luogo dalla politica. All'Skf di Airasca - azienda che produce cuscinetti a sfere - di recente hanno siglato un nuovo accordo integrativo che in qualche modo tiene anche conto di questi cambiamenti. A raccontarceli è Barbara Chiappetta, lavoratrice e delegata sindacale del sindacato Fiom.

''È vero che magari l'automazione ci ha portato via posti, ma la digitalizzazione ne ha creati altri che ci hanno cambiato il modo di lavorare - spiega Barbara Chiappetta -. Quello che ci viene chiesto è sicuramente di essere più flessibili con il nostro tempo. E questo sicuramente è un aspetto che 30 anni fa non c'era, perché bene o male erano ore di straordinario. Adesso si lavora quando ci sono le commesse, raggiungendo il massimo della capacità che le linee possono dare e quindi si lavora anche nel fine settimana. La produzione è legata a dei numeri che vengono richiesti per essere competitivi sul mercato”.

Come si può governare un processo del genere? ''Sia l'automazione, sia la digitalizzazione vanno a una velocità che noi che abbiamo mediamente 50 anni non possiamo avere. Il problema è che c'è un vuoto politico in tutto questo, e il vuoto politico sta nel fatto che le aziende, le fabbriche, in questo momento dovrebbero essere piene di personale giovane pronto a recepire questa nuova tecnologia, questo nuovo modo di lavorare sicuramente molto più velocemente di come lo facciamo noi''.

''Non dimentichiamoci dei sessantenni al lavoro''

Un problema anagrafico che non può essere risolto senza una presa d'atto necessaria: ''Tu non puoi chiedere a una persona che ha lavorato a una macchina per 30 anni di capire i meccanismi della digitalizzazione o dell'automazione massima - aggiunge Barbara Chiappetta -. Nell'ultimo accordo che abbiamo fatto c'è una parte che è quella dell'accompagnamento alla quiescenza, che prevede che quando le persone sono in età che si avvicinano al pensionamento dovrebbero essere valutate per avere nuovi compiti in fabbrica. È normale che un lavoratore di sessant'anni non ha la possibilità di correre come un giovane di vent'anni; non ha la capacità di avere la conoscenza di alcuni sistemi informatici perché non era il suo mondo''.

Cosa fare allora? ''C'è veramente bisogno di discutere dentro le aziende di che capacità e che lavoro dare anche alle persone che hanno lavorato magari per 40 anni e che non possono più stare dietro a una linea. Il nostro lavoro deve essere veramente quello di cercare di governare queste persone che hanno già dato e che è giusto che abbiano dei lavori un pochettino più statici, un pochettino più di testa. E fisicamente più tranquilli''.