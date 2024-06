Dalla motivazione: ''Da oltre vent'anni lavora instancabilmente per promuovere il dialogo e la comprensione tra uiguri e cinesi han. Nel settembre 2014 Tohti è stato condannato all'ergastolo per il suo attivismo a seguito di un breve processo farsa durato due giorni. Nonostante tutti i torti subiti, rimane una voce che invita alla moderazione e alla riconciliazione''. Premio Sacharov 2019.

