Il giorno della verità sulle nomine Ue e le nuove sanzioni alla Russia

In cima all'agenda

And the winner is... - Si avvicina il giorno della verità sui top jobs. Giovedì 27 e venerdì 28 al Consiglio europeo di Bruxelles i Ventisette dovrebbero finalmente decidere le nomine Ue. Pare certo che Ursula von der Leyen sarà confermata presidente della Commissione. Il socialista portoghese Antonio Costa resta favorito per la guida del Consiglio europeo, così come la premier liberale estone Kaja Kallas per il ruolo di Alto rappresentante. A meno di colpi di scena dell'ultima ora.

Un Vertice fiume - Il Vertice Ue si preannuncia lungo e complicato. Oltre alla pratica delle nomine ci sono diversi altri temi che terranno occupati i leader nella difficile arte del wording, la scelta minuziosa delle parole da usare nelle conclusioni. Sulla guerra a Gaza si dovrebbe tornare a chiedere un cessate il fuoco, ma con termini più forti nei confronti di Israele.

No veto, no party - Ormai sembra non esserci più un Consiglio europeo nel quale non si debba provare a superare un veto di Orban. Ancora una volta il problema è l'Ucraina, nello specifico i finanziamenti per Kiev nel Fondo di Assistenza e i pagamenti dell'European peace facility, cioè i rimborsi a quegli Stati che sostengono lo sforzo bellico di Zelensky.

Agenda strategica - In preparazione del Vertice ci sarà il consueto Consiglio Affari generali (martedì 25). I ministri degli Affari europei (per l'Italia ci sarà Fitto), affineranno il testo dell'agenda strategica, la roadmap sulle priorità dei prossimi 5 anni. Una versione rivista sarà discussa al Coreper lunedì, prima di passare ai ministri e tornare al Coreper mercoledì. Dopo questo ping pong la pallina arriverà sul tavolo dei leader.

L'altra nomina - Parlando di nomine è ormai cosa fatta quella del premier olandese uscente, Mark Rutte, a Segretario generale della Nato. Manca l'ufficialità ma è arrivato l'endorsement di tutti e 32 i membri dell'Alleanza. La ratifica potrebbe arrivare a giorni, a meno che i membri non vogliano attendere il vertice di Washington (9-11 luglio). Ecco un ritratto di "Teflon Mark".

Altri temi caldi

Nuove sanzioni alla Russia - Al Consiglio Ue Affari esteri di lunedì 24 giugno, i ministri daranno il via libera al 14esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli interventi principali puntano proprio a far si che le misure restrittive non siano aggirate, si dispone poi il divieto per la navi russe di riesportare il gas naturale liquefatto dai porti europei verso altre destinazioni, e si colpiscono 100 nuovi individui ed entità, arrivando a un totale di 2.200.

Al via (sul serio) i negoziati con Kiev - Dopo mesi di trattative martedì 25 giugno si riunirà la prima conferenza intergovernativa con Ucraina e Moldavia. Si tratta del principale foro di dialogo politico tra Paesi membri e il Paese candidato. È la partenza vera e propria dei negoziati di adesione, resa possibile grazie al superamento del veto ungherese.

Il patto sulla sicurezza - E la prossima settimana, probabilmente il giorno dopo l'avvio dei negoziati, il 26 giugno, a Bruxelles dovrebbe essere sottoscritto l'accordo sugli impegni di sicurezza con l'Ucraina, con cui l'Europa si impegna a sostenere Kiev in caso di future, nuove aggressioni. Per l'occasione potrebbe arrivare nella capitale europea il presidente Zelensky.

Milei europeo - Dopo aver ricevuto venerdì la medaglia della Comunità di Madrid dalla presidente Isabel Ayuso del Partito Popolare, il presidente argentino Javier Milei si appresta a un mini tour europeo. Oggi (domenica 23 giugno) sarà ricevuto a Berlino dal cancelliere Olaf Scholz e domani (lunedì 24) è atteso a Praga, in Repubblica Ceca.

Parlamento europeo

Il 'padrone' del Ppe – Il Partito popolare europeo ha riconfermato per la quarta volta come capogruppo a Strasburgo Manfred Weber, il leader della Csu bavarese (partito gemello della Cdu di Ursula von der Leyen) nonché presidente del partito dal 2022. Il Ppe, indiscusso vincitore delle europee, conta attualmente 189 deputati, tra cui 14 nuovi acquisti (inclusi i sette ungheresi di Tisza, il partito di Péter Magyar). Una vicepresidenza del gruppo è andata al forzista Massimiliano Salini (che abbiamo intervistato).

Metsola verso il bis – I cristiano-democratici hanno anche nominato la maltese Roberta Metsola, presidente uscente dell'Assemblea, per un secondo mandato. Normalmente, l'incarico del presidente dell'emiciclo dura due anni e mezzo e in una legislatura si alternano un popolare e un socialista. Ma nel risiko dei top jobs i Popolari stanno alzando la posta e vorrebbero mantenere l'Aula per cinque anni in cambio dell'appoggio per lo stesso periodo al portoghese António Costa a capo del Consiglio europeo.

Negoziati in casa socialista – Nel gruppo dei Socialisti (S&D) sembrano terminate le trattative per la nomina del capogruppo: con ogni probabilità verrà riconfermata la spagnola Iratxe García Pérez, nonostante la delegazione del Psoe (20 deputati) abbia perso il primato numerico, detenuto ora dagli italiani del Pd (21 eletti).

Terremoto al centro – Nuovo sisma nel campo liberale: mentre la capogruppo macroniana Valérie Hayer sembra in bilico, la mancata espulsione degli olandesi del Vvd (al governo con l'estrema destra in patria) ha portato i cinque eletti di Volt a preferire i Verdi (i cui nuovi co-capigruppo sono Bas Eickhout e Terry Reintke) a Renew. Nel frattempo, da quest'ultimo gruppo sono fuoriusciti i cechi di Ano 2011, riducendo ulteriormente la dimensione del contingente liberale.

Conservatori alla riscossa – I Conservatori e riformisti (Ecr) sono nel mentre diventati il terzo gruppo più grande con 83 deputati, grazie all'ingresso degli ultranazionalisti romeni di Aur. La porta resta invece chiusa per Fidesz, il partito di Viktor Orbán: per entrare nell'Ecr serve dichiararsi pro-Ucraina, e in più la presenza di Aur è indigesta agli ungheresi per dispute irrisolte tra Budapest e Sofia.

Nuovi gruppi all'orizzonte? – Ma dall'Ecr potrebbero uscire, in polemica con la leadership meloniana, i 20 polacchi del PiS, magari per collaborare con Fidesz e Ano 2011. Questo nuovo soggetto potrebbe attrarre altre delegazioni dai non iscritti, 83 deputati senza casa inclusi i tedeschi di AfD (anche loro, pare, intenzionati a creare un nuovo gruppo di ultradestra). Ci sono poi i tedeschi di Bsw, i pentastellati e gli slovacchi di Smer, che potrebbero dare vita ad un nuovo gruppo della sinistra soivranista.

I nuovi leader – Quattro gruppi sceglieranno i loro presidenti e vicepresidenti questa settimana, martedì 25 giugno si terrà la riunione costituiva di Socialisti e democratici e della sinistra radicale The Left, mentre mercoledì 26 giugno sarà il turno dei liberali di Renew e dei conservatori Ecr.

Consiglio Ue

Agricoltura e pesca – I ministri dell'Agricoltura dei Ventisette discuteranno, tra le altre cose, di alcune proposte legislative sul monitoraggio delle foreste, sul materiale riproduttivo vegetale, sul materiale forestale di moltiplicazione e sulla protezione degli animali durante il trasporto. In tema di pesca, si parlerà di pesca sostenibile e delle capacità di pesca per il 2025, a partire da una comunicazione della Commissione. Per l'Italia ci sarà il sottosegretario Luigi D'Eramo.

Commissione

Convergenza economica – Mercoledì 26 il commissario al Commercio Valdis Dombrovskis dovrebbe presentare al Collegio il Rapporto sulla convergenza 2024, uno stocktaking biennale che analizza i progressi compiuti dagli Stati membri che ancora devono adottare l'euro. Nel report del 2022, la Commissione suggeriva di includere nell'Eurozona la Croazia, che ci entrò a gennaio 2023.

Altri eventi

I dibattiti tv in Francia, Uk e Usa – Con le elezioni alle porte è il momento dei dibattiti tv. Si comincia in Francia martedì 21 su Tf1 dove si confronteranno il premier Gabriel Attal di Reinassance, Jordan Bardella del Rassemblement National e Manuel Bompard di La France Insoumise. Mercoledì 26 giugno quello tra il premier conservatore Rishi Sunak e il laburista Keir Starmer, in vista delle elezioni del 4 luglio. Dall'altra parte dell'oceano invece, venerdì 28 giugno, ci sarà il primo dibattito tra Joe Biden e lo sfidante Donald Trump.

Presidenziali in Iran - Non sono elezioni europee ma avranno ripercussioni in Europa come nel resto del mondo. Venerdì 28 giugno sono previste le presidenziali in Iran per scegliere il successore del defunto Ebrahim Raisi. Tra i sei candidati il riformista Masoud Pezeshkian, ma anche il radicale l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad.

