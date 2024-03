Freni al Green Deal e modello Ruanda per i migranti: il manifesto Ppe per le europee

Sembra che ci sarà meno centro e più destra nel programma elettorale del Partito popolare europeo (Ppe), che anche dopo il voto di giugno, secondo i sondaggi, dovrebbe rimanere la prima forza politica nell'Aula di Strasburgo, proseguendo in un trend di dominanza che dura da 25 anni. Al congresso dei Popolari di Bucarest, è stato formalmente adottato il manifesto del partito e nominata la candidata di punta per la guida della Commissione: l'attuale presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, che si è ufficialmente ricandidata lo scorso febbraio.

Obiettivo doppio mandato

L'ex-ministra della Difesa tedesca punta ad ottenere un secondo mandato al timone del Berlaymont, dopo aver guidato il blocco negli ultimi cinque anni attraverso una serie di crisi epocali dalla pandemia all'invasione russa dell'Ucraina. Nel 2019, von der Leyen non era la candidata di nessun partito e fu scelta a porte chiuse dal Consiglio europeo, che ignorò il vero candidato di punta dei Popolari, cioè il capogruppo a Strasburgo Manfred Weber, leader della Csu bavarese (partito "gemello" della Cdu di von der Leyen). E nemmeno stavolta cercherà di farsi eleggere come deputata, nonostante abbia già in tasca l'investitura a spitzenkandidatin del Ppe. Non che si sia trattato di una sfida combattuta: von der Leyen era l'unica a gareggiare per questo ruolo, come nel caso del kandidat progressista Nicolas Schmit, scelto per acclamazione a Roma durante la convention del Partito socialista europeo (Pse) tenutasi lo scorso weekend.

Ma se la prima nomina dell'ex-ministra della Difesa di Berlino fu possibile grazie al sostegno della cosiddetta "maggioranza Ursula" all'Europarlamento (peraltro per una manciata di voti), le cose potrebbero andare diversamente il prossimo autunno. Nel 2019 a confermare l'attuale presidente furono Popolari, Socialisti e Liberali con l'appoggio esterno dei Verdi (e del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che avviò allora la rottura con gli alleati leghisti per collocarsi definitivamente nel campo del centro-sinistra italiano).

Stavolta, invece, i sondaggi annunciano uno spostamento a destra del baricentro politico a Strasburgo, con i conservatori dell'Ecr (dove siedono i deputati di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni) e i sovranisti dell'Id (Identità e democrazia, di cui è membro la Lega) in gara per il terzo posto davanti ai liberali di Renew. Von der Leyen ha dichiarato che è aperta al dialogo con alcune forze politiche del primo di questi due raggruppamenti, e in particolare con la delegazione della premier italiana, ma non con chi mette in dubbio lo Stato di diritto o la collocazione atlantista, pro-Ucraina e anti-Putin dell'Unione. Se è tuttavia ancora presto per il de profundis dell'alleanza Ppe-Pse-Renew, resta comunque probabile che nella prossima legislatura i popolari cercheranno più sistematicamente la sponda dei conservatori che non quella dei socialisti.

La sicurezza prima di tutto

Ad ogni modo, le priorità in agenda per i Popolari nei prossimi cinque anni sono chiare e strizzano l'occhio all'elettorato più conservatore, in linea con un generale spostamento del partito verso posizioni sempre più di destra sotto la leadership di Weber. Si parte con il capitolo sicurezza, declinato in due voci: difesa e migrazioni. Quanto al primo punto, von der Leyen ha già espresso l'intenzione di creare un nuovo portafoglio per la Difesa all'interno del suo secondo Collegio (se otterrà il posto), a riconferma della centralità che il tema ha assunto per il Vecchio continente dopo due anni di guerra in Ucraina. Von der Leyen punta ad un grande rilancio della base industriale militare europea, che dovrà permettere ai Ventisette di aumentare la propria capacità di produzione, vendita e acquisto di materiale bellico dentro e fuori l'Ue.

Migranti e modello Ruanda

C'è poi il tema migrazioni, evergreen della destra europea: tra le foto simbolo del primo mandato di von der Leyen, c'è senz'altro quella che la ritrae a Tunisi mentre, in compagnia di Meloni e del premier olandese Mark Rutte, stringe la mano al presidente tunisino Kais Saied dopo aver siglato un memorandum con lo Stato nordafricano. La leader della Commissione ha anche lodato gli accordi tra Roma e Tirana (con la creazione di due centri di detenzione per i richiedenti asilo sul suolo albanese) come un "modello" per la politica migratoria di Bruxelles, che i cristiano-democratici vorrebbero sempre più incentrata sull'esternalizzazione della gestione dei flussi ai Paesi terzi, seguendo il modello del Regno Unito che vuole appaltare al Ruanda l'accoglienza.

"Ci siamo impegnati per il diritto fondamentale all'asilo, ma l'Ue, insieme ai suoi Stati membri, deve avere il diritto di decidere a chi e dove concederlo. Concluderemo accordi con Paesi terzi per garantire che anche ai richiedenti asilo possa essere riconosciuta protezione in modo civile e sicuro. Noi vogliono attuare il concetto di paesi terzi sicuri. Chiunque richieda asilo nell'Ue potrebbero anche essere trasferito in un Paese terzo sicuro e ivi sottoposti alla procedura di asilo. In caso di esito positivo, il Paese terzo sicuro concederà protezione al richiedente in loco", si legge nel manifesto.

Competitività e reindustrializzazione

Ma non c'è solo l'industria bellica nel programma del Ppe. In generale, i Popolari vogliono risollevare l'intero comparto industriale europeo, con il mantra della competitività come parola d'ordine. Il momento simbolo di questo nuovo corso è stato l'incontro ad Anversa tra von der Leyen (insieme al premier belga Alexander De Croo, presidente di turno del Consiglio Ue) e i rappresentanti dell'industria chimica europea lo scorso febbraio: in quell'occasione, è stato stipulato un nuovo patto industriale per la competitività, con il quale la presidente-candidata ha aperto alle preoccupazioni delle aziende promettendo una maggiore collaborazione da parte di Bruxelles.

Il programma del Ppe parla anche di una sorta di deregulation nel campo dell'intelligenza artificiale (Ia): l'obiettivo dei cristiano-democratici sarebbe quello di favorirne lo sviluppo senza appesantirlo con eccessive pastoie burocratiche, per permettere all'Europa di gareggiare alla pari con i giganti globali del settore, Stati Uniti e Cina.

C'era una volta il Green deal

E a fare le spese di questo nuovo corso pro-industria saranno inevitabilmente le politiche ambientaliste dell'Ue. In una giravolta politica di non poco conto, dopo che von der Leyen fu eletta sventolando la bandiera del Green deal quale rivoluzione epocale e necessaria per l'Europa, l'ecologismo non trova più posto nel programma elettorale dei Popolari.

Il manifesto del Ppe per il voto europeo di giugno conferma esplicitamente il cambio di approccio nei confronti del Green Deal: il Ppe indica di essere "chiaramente impegnato a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050", ma aggiunge subito dopo che "l'Europa non deve deindustrializzarsi seguendo questo percorso ambizioso ma, al contrario, deve mostrare al mondo che la trasformazione a zero emissioni di carbonio può essere raggiunta con successo attraverso le nostre attività". Le politiche pro clima devono essere ambiziose "ma anche realistiche", "gli ingegneri e non i politici insieme al mercato dovrebbero decidere qual è la migliore tecnologia per raggiungere la neutralità carbonica", "abbiamo bisogno di più tecnologia, non di divieti".

Infine, c'è il grande tema delle politiche agricole. I Popolari vogliono rimodulare la Pac di Bruxelles, che impegna circa un terzo del budget Ue, dopo che le riforme ecologiste promosse nel quadro del Green deal si sono scontrate con l'agguerritissima opposizione degli agricoltori (nonché dei gruppi di destra all'Eurocamera, incluso un pezzo significativo degli stessi cristiano-democratici). Il risultato è che nel manifesto del Ppe la politica ambientale è ridotta a mera protezione del clima, senza alcuna proposta di intervento organico a livello della produzione agricola.