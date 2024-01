Condizionatori e frigoriferi: cosa cambia con la nuova legge Ue

È un passo più vicino lo stop definitivo ai cosiddetti F-gas, cioè i gas fluorurati utilizzati per frigoriferi, condizionatori, pompe di calore e sistemi antincendio e responsabili dell’assottigliamento dello strato di ozono nell’atmosfera.

Dopo l'accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio lo scorso ottobre, l'Europarlamento ha approvato oggi a grande maggioranza (457 favorevoli, 92 contrari e 32 astensioni) le nuove norme in materia di emissioni, che riguardano in maniera specifica alcuni gas a effetto serra.

Queste sostanze, che contribuiscono al riscaldamento globale molto di più della CO2 e rappresentano la principale emissione di sostanze ozono-alteranti in Ue, comprendono gli idrofluorocarburi, gli idroclorofuorocarburi, i perfluorocarburi, l'esafluoruro di zolfo e il trifluoruro di azoto, i quali vengono utilizzati in frigoriferi, aria condizionata, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, schiume isolanti e apparecchiature di commutazione elettrica.

Il testo adottato dall'Aula di Strasburgo prevede tra le altre cose la riduzione graduale del consumo di gas fluorurati da qui al 2050, e la loro eliminazione definitiva entro la metà del secolo. Una volta che anche il Consiglio avrà adottato l'accordo in maniera definitiva, sarà proibito vendere prodotti contenenti F-gas nel mercato unico, soprattutto in quei settori in cui esistono delle alternative, come appunto nella refrigerazione domestica, il condizionamento d'aria e il riscaldamento tramite pompe di calore.

Vengono inoltre introdotti dei requisiti per il recupero e il riciclaggio di tali sostanze nei materiali da costruzione durante le ristrutturazioni, e si prevedono delle esenzioni limitatamente al loro uso come materia prima per produrre altre sostanze in alcuni settori (come l'industria chimica e farmaceutica) nonché come agenti di processo nei laboratori e nei sistemi antincendio.

Le ultime modifiche alle regole Ue sugli F-gas risalgono al 2014, e hanno permesso di ridurre nei cinque anni successivi le loro emissioni del 37% in tonnellate metriche e del 47% in tonnellate di Co2 equivalente. Nel 2022, la decisione di accelerare la stretta: Bruxelles propone che nel 2024-2026, la quantità di gas fluorurati sul mercato dell'Ue dovrebbe essere pari al 23,5% del volume del 2015, prima di scendere drasticamente al 10% per il periodo 2027-2029. Ma i negoziatori di Parlamento e Consiglio hanno raggiunto l'intesa su un percorso di riduzione meno drastico: il 15% a partire dal 2036, poi l'eliminazione totale entro il 2050.

Ad oggi, i sistemi di refrigerazione e riscaldamento che funzionano con i gas fluorurati sono i più diffusi nelle case italiane. Con le nuove norme Ue, l'eliminazione degli apparecchi monoblocco di piccole dimensioni inizierà nel 2027 e dovrà concludersi entro il 2032, mentre scatterà nel 2035 per gli impianti più grandi.

Naturalmente, il settore della refrigerazione è sulle barricate fin dalla proposta della Commissione due anni fa, e nel Belpaese si era fatto un gran parlare su molti quotidiani circa un fantomatico obbligo per le famiglie di sostituire qualcosa come l'80% dei loro condizionatori. In realtà le cose stanno un po’ diversamente: non occorrerà sostituire gli impianti a gas fluorurati attualmente in funzione, ma nel momento in cui si dovranno sostituire (o rigassificare) bisognerà optare per sistemi in linea con le nuove norme, che sono peraltro già in vendita da tempo.