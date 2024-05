Da Madrid a Stoccolma la carica dei candidati pro-Palestina: così la guerra a Gaza piomba sulle europee

La battaglia politica a sostegno della Palestina si estende attraverso i confini nazionali e dilaga nel Vecchio continente in vista delle europee del mese prossimo, proprio mentre sta per allungarsi la lista dei Paesi che riconoscono formalmente lo Stato palestinese.

Volt potrebbe non essere più l'unico movimento politico transnazionale nelle elezioni di giugno per l'Europarlamento di Strasburgo. A poco più di due settimane dal voto, è irrotto sulla scena pubblica il Free Palestine party (Fpp), che nel weekend elettorale dal 6 al 9 giugno presenterà le sue liste con candidati rigorosamente "anti-sionisti" e "anti-imperialisti".

Si tratta di una formazione composita, un fronte comune sostenuto da un certo numero di entità in diversi Stati membri, accomunati dalla volontà di dare una voce alle rivendicazioni del popolo palestinese (e della diaspora), a partire dall'anelito alla libertà nella propria terra, tutt'ora occupata da Israele in violazione del diritto internazionale. Per non parlare delle atrocità che continuano da sette mesi nella Striscia di Gaza, rispetto alle quali il procuratore capo della Corte penale internazionale ha recentemente chiesto un mandato di cattura per il premier israeliano Benjamin Netanyahu (e il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant) così come per la leadership di Hamas – questione che ha spaccato politicamente l'Europa.

L'idea di fondo è piuttosto semplice: l'Ue, in qualità di primo partner commerciale dello Stato ebraico, deve aumentare la pressione su Tel Aviv affinché fermi le ostilità e avvii dei negoziati con tutte le parti in causa (compreso Hamas), con l'obiettivo finale di raggiungere la soluzione dei "due Stati per due popoli" nell'insanguinata fascia di terra che separa il Giordano dal Mediterraneo.

Una delle principali realtà promotrici dell'Fpp è l'Unione dei democratici musulmani francesi (Udmf), una lista di centro-sinistra transalpina. "L'Europa deve essere coerente con le sue promesse di pace nel continente e nel mondo", ha dichiarato in un'intervista con l'agenzia Dire Nagib Azergui, ingegnere delle telecomunicazioni e leader dell'Udmf, che ha aggiunto: "Nella Striscia di Gaza stiamo assistendo a un vero e proprio genocidio da parte di un governo che occupa militarmente territori che non sono suoi".

L'Union si impegna nella lotta contro la "propaganda anti-musulmana" alimentata dai partiti dell'estrema destra, e punta a farsi votare alle europee non solo in Francia ma, attraverso i suoi alleati nelle liste progressiste collegate dell'Fpp, anche in Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Il movimento Fpp non è sbarcato in Italia, dove però le istanze pro-Palestina sono difese principalmente (anche se non certo esclusivamente) dal listone pacifista di Michele Santoro, Pace terra dignità, che ha candidato nelle varie circoscrizioni diversi volti della diaspora palestinese nel Belpaese.

Il tutto mentre si allarga in Europa il fronte delle cancellerie che si schierano simbolicamente dalla parte della Palestina (o meglio, del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese), riconoscendone la statualità all'Onu: Spagna, Irlanda e Norvegia hanno annunciato l'imminente gesto diplomatico, ma è probabile che verranno presto seguiti da altri Paesi.

L'obiettivo con cui è nata questa coalizione, poco più di un anno fa, era quello di "formare una rete europea di partiti indipendenti animati da cittadini di religione musulmana; per ora non siamo riusciti ad approfondire il dossier italiano ma contiamo di farlo, in un prossimo futuro". Certo, la strada è ancora tutta in salita per Azergui e soci, ma per ora è incoraggiante "il fatto di essere riusciti a federare realtà di cinque Paesi differenti, dall'estremità settentrionale del continente sino al Mediterraneo".

Del resto, sostiene il capo dell'Union, "dev'essere l'Europa a risolvere il dramma che essa stessa ha creato con la suddivisione della Palestina", riferendosi alla cosiddetta dichiarazione Balfour del 1917, con cui l'impero britannico sostanzialmente avallò la creazione di un "focolare nazionale" ebraico nella Palestina mandataria, che Londra gestiva dopo il crollo dell'impero ottomano a seguito della Grande guerra.