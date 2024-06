Lo youtuber cipriota che potrebbe sbarcare a Strasburgo

Tra gli esiti più imprevedibili delle elezioni europee attualmente in corso, potrebbe esserci l'elezione al Parlamento europeo di uno youtuber che, per sua stessa ammissione, non si era mai interessato di politica. Fino ad oggi.

Si chiama Fidias Panayiotou, ha 24 anni ed è presente su tutte le maggiori piattaforme social: 2,6 milioni di follower su YouTube (più della popolazione della sua Cipro), ma anche TikTok e Instagram. Dal 2019 pubblica vari contenuti tra cui una serie di challenge bizzarre come "sopravvivere per cinque giorni senza dormire", "vivere gratis in aeroporto per dieci giorni" o "abbracciare Elon Musk".

E ora Panayiotou, che come lui stesso conferma non si è mai interessato di politica nella sua carriera, potrebbe addirittura ottenere un seggio all'Eurocamera di Strasburgo. Stando ai primi exit poll dall'isola mediterranea, infatti, il giovane youtuber ha raccolto una quantità inaspettata di voti (arrivando a sfiorare il 15%), che potrebbero fruttargli uno dei sei seggi che l'Aula riserva a Nicosia.

Panayiotou ha annunciato la sua candidatura lo scorso gennaio, accompagnandola con queste parole: "Non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto 'basta'". E ha aggiunto che "mi candido da indipendente perché non voglio adattarmi agli schemi e per dimostrare che non ho interessi di partito".

E a differenza dei partiti tradizionali, Panayiotou non ha nemmeno un programma elettorale. Lui dice di essersi candidato non per vincere ma per motivare i giovani e spingerli ad entrare con più convinzione nella vita pubblica del proprio Paese.

I media ciprioti, secondo gli exit poll, stimano che il partito liberale-conservatore Raggruppamento democratico (membro del Ppe), l'azionista di maggioranza della coalizione di governo, abbia ottenuto il 24,40% dei voti, eleggendo due parlamentari. Nel frattempo, si stima che il Partito progressista dei lavoratori (La Sinistra) abbia ricevuto il 23,70%, eleggendo un eurodeputato. Europe Elects stima un'affluenza al 15%, in calo di 6 punti percentuali rispetto al 2019.