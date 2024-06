"L'Europa spalanca le porte ai migranti e all'islamizzazione"

Da diversi anni nel dibattito pubblico – che sia in piazza, in televisione o sui social – si sente dire che l'Europa spalancherebbe le porte ai migranti, e che questo costituirebbe un preludio all'islamizzazione dell'intero continente. In realtà, se si guarda agli sviluppi politici recenti, è difficile definire "morbida" la posizione di Bruxelles sull'immigrazione, e tantomeno "aperturista".

Da un lato, c'è stata la riforma delle politiche migratorie del blocco: il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo non ha superato il principio del Paese di primo arrivo contenuto nel regolamento di Dublino, ma ha introdotto per la prima volta un principio di solidarietà che consentirà, in caso di crisi migratoria, la condivisione degli oneri sui richiedenti asilo tra tutti i 27 Stati membri.

Dall'altro lato, si sta diffondendo sempre più tra le cancellerie nazionali (ma anche all'interno della stessa Commissione europea) l'interesse per accordi mirati con Paesi terzi, affinché trattengano i migranti nel proprio territorio e impediscano loro di raggiungere l'Europa, che così diventa sempre più una "fortezza".

Questo approccio di esternalizzazione delle frontiere dell'Ue è già stato usato ad esempio con la Turchia, l'Egitto, la Tunisia e il Libano. A Bruxelles è poi in fase di valutazione, così come previsto dal nuovo Patto, l'ipotesi di stringere accordi con Paesi terzi sul modello di quelli stipulati tra Regno Unito e Ruanda e tra Italia e Albania. Tali accordi prevedono l'invio presso Stati terzi di migranti irregolari sbarcati in Europa in cambio dello stanziamento di fondi per la loro gestione. Questa misura dovrebbe aggirare il nodo della difficoltà, e spesso dell'impossibilità, di rimpatriare i migranti irregolari. Molte organizzazioni umanitarie, e anche il Consiglio d'Europa (istituzione internazionale da non confondere con l'Ue) hanno sollevato il rischio che tali accordi possano portare alla violazione dei diritti dei richiedenti asilo. Ma Bruxelles sembra intenzionata ad andare avanti su questa strada.

Del resto, l'Ue non è sembrata preoccupata più di tanto dalle denunce sui respingimenti illegali dei migranti documentati in diversi Stati membri negli ultimi anni, soprattutto in Grecia ma anche in Croazia e in altri Paesi lungo la rotta balcanica. La stessa Frontex, l'agenzia che pattuglia i confini esterni del blocco (e il cui ex direttore Fabrice Leggere è candidato alle Europee con il partito di ultradestra Rassemblement national), pare essere stata coinvolta in diversi episodi dalla dubbia legalità. Per non parlare delle "operazioni clandestine" in Nordafrica che, secondo le denunce delle ong, sarebbero state finanziate anche con fondi europei.

Il nuovo corso di Bruxelles, imperniato sul pugno duro, non sembra però ancora aver sortito gli effetti sperati. Secondo i dati di Frontex, gli attraversamenti illegali delle frontiere Ue nel 2023 sono aumentati del 17 per cento rispetto all'anno precedente, arrivando a livelli che non si vedevano dal 2016, l'anno della crisi migratoria seguita alla guerra in Siria. In particolare, sono aumentati gli sbarchi nella rotta del Mediterraneo centrale, quella che da Libia e Tunisia porta in Europa, in particolare in Italia.

Per quanto riguarda l'islamizzazione, si stima che i musulmani che vivono nell'Ue siano circa 27 milioni, il 6,8% del totale. Come sottolineato da Openpolis, l'Italia, nonostante l'alto flusso di migranti attraverso il Mediterraneo, ha una quota di popolazione musulmana (italiani e stranieri) al di sotto della media Ue. Restringendo il campo ai soli stranieri, la prima religione di appartenenza è quella cristiana, e non l'islam.