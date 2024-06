Fake news

Processo all'Europa: tutti i capi d'accusa (e cosa c'è di vero)

Dai migranti all'economia, dalle ristrutturazioni delle case alle auto elettriche, passando per maternità surrogata e carne sintetica. La campagna per elezioni europee ha riproposto le classiche invettive contro l'Ue. Noi le abbiamo vivisezionate una per una