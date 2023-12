Se gli italiani sono più "europeisti" di tedeschi e francesi

Gli italiani si confermano in maggioranza favorevoli all'Ue e alle sue politiche, e si dicono piuttosto ottimisti sul futuro dell'Unione. Questo, almeno, è quanto emerge dall'ultima rivelazione dell'eurobarometro, il sondaggio con cui Bruxelles indaga gli umori dei cittadini dei Ventisette due volte l'anno.

Stando alle ultime statistiche disponibili, che risalgono al periodo tra ottobre e novembre 2023, quasi sette italiani su dieci (69%) ritengono che l’Unione europea rappresenti un centro di stabilità in un mondo turbolento. Se è vero che questo dato, che condividiamo con il Belgio, si colloca appena al di sotto della media Ue (70%), salta all'occhio il fatto che sia più alto di quello della Germania (seppur di un solo punto percentuale) e, soprattutto, della Francia (dove si ferma al 64%).

Ma il distacco aumenta se consideriamo l'attitudine riguardo al futuro dell'Ue: il 62% dei nostri connazionali si dichiara ottimista ('molto' o 'abbastanza ottimista') contro un 34% che dimostra una disposizione pessimista ('molto' o 'abbastanza pessimista'). Notiamo invece che i tedeschi si dicono ottimisti per il 59%, mentre aumenta la porzione dei pessimisti, che sale al 37%.

Dobbiamo invece andare alla fine della lista per trovare i nostri cugini transalpini: è proprio la Francia a chiudere l'elenco come Paese membro con la più alta percentuale di scettici circa il futuro europeo. Quasi la metà degli intervistati (49%) si dice pessimista, mentre gli ottimisti si attestano solo al 47%. Dati pesanti, considerando la loro distanza dalla media dei Ventisette (61% ottimisti, 35% pessimisti), ma non del tutto nuovi in questo genere di rivelazioni statistiche, dalle quali emerge un pattern che vede i cittadini francesi stabilmente in coda alle classifiche che cercano di valutare "l'europeismo" dei popoli europei.

Perché ci interessa questo paragone?

Entrambi i Paesi, come l'Italia, sono soci fondatori del club europeo e le loro popolazioni hanno dimensioni paragonabili a quelle italiane: 84,4 milioni di tedeschi e 68 milioni di francesi, contro i quasi 59 milioni di italiani. E quelle tedesca, francese e italiana sono anche le prime tre economie tra quelle dei Ventisette, con un Pil rispettivamente di circa 3.435 miliardi di euro, 2.425 miliardi e 1.787 miliardi.

Inoltre, si tratta di tre Paesi che storicamente sono sempre stati favorevoli ad una maggiore integrazione: non solo Parigi e Berlino, che dagli anni Cinquanta formano il proverbiale "motore franco-tedesco", ma anche Roma, che sull'impegno europeo ha siglato con l'Eliseo il cosiddetto Trattato del Quirinale (anche se, rispetto alle posizioni dell'attuale governo, quello era decisamente un altro ciclo politico).

Naturalmente, comunque, queste cifre vanno maneggiate con cura. È difficile, se non impossibile, determinare "l'europeismo" di un Paese, se non altro perché in questo giudizio complesso confluiscono molti fattori, la valutazione dei quali può variare molto da una nazione all'altra, da un momento all'altro. Ad esempio, un cittadino può avere fiducia in una particolare istituzione (il Parlamento Ue, oppure la Commissione) ma ciò nonostante essere pessimista riguardo al futuro dell'Unione in generale.

