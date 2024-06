La ragazza uccisa per i suoi capelli e altre storie di coraggio: la webserie di Today.it

Donne e uomini che hanno messo in gioco la propria libertà e, molto spesso, la propria vita. Pur non essendo cittadini nati o residenti nell'Unione Europea, hanno lottato per gli stessi valori che ci tengono uniti. Today.it ha voluto dedicare loro una webserie di venti puntate. Ciascuna puntata una storia, una testimonianza, un'esistenza vissuta nella difesa della libertà: di pensiero, di parola, di movimento.

La serie si intitola "Eroi d'Europa" e la potete trovare su Today.it e sui social, anche con l'hashtag #euroeroi. Da un'idea di Dario Prestigiacomo e Alfonso Bianchi, con la voce di Fabrizio Gatti e la regia di Giampaolo Mannu, ripercorriamo la vita di eroi che hanno cambiato il mondo, o il loro Paese, o almeno ci hanno provato. Dal fisico dissidente russo Andrej Sacharov, che ha donato il nome al "Premio Sacharov per la libertà di pensiero", assegnato ogni anno dal Parlamento europeo, a Jina Mahsa Amini, arrestata e uccisa a 22 anni in Iran, soltanto perché il velo che indossava non le copriva perfettamente i capelli.

I nomi di tutti gli eroi e le eroine protagonisti della webserie li potete cliccare qui sotto. Ogni video è accompagnato da una scheda didattica. Oltre che al pubblico di Today.it, le storie sono destinate a insegnanti, studenti, associazioni e a chiunque voglia conoscere la vita di persone scelte dal Parlamento europeo come esempio di libertà e per questo celebrate con il Premio Sacharov. Storie che tracciano la geografia dei diritti fondamentali nel mondo, conquistati o negati: dalla transizione democratica nel Sudafrica di Nelson Mandela (nella foto sopra di Fabrizio Gatti-Today.it) ai regimi sanguinari di Aliaksandr Lukashenko e Vladimir Putin, dalla giovane Razan Zaitouneh rapita nel caos della guerra civile siriana alla coraggiosa difesa del popolo ucraino contro l'invasione di Mosca.

''I nomi e le storie che abbiamo scelto, con Giampaolo Mannu e con Dario Prestigiacomo e Alfonso Bianchi, dalla nostra redazione di EuropaToday a Bruxelles - spiega Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it - rappresentano o hanno rappresentato la nostra Costituzione vivente. Anche se hanno lottato al di fuori dell'Unione Europea, i loro ideali sono i nostri ideali: per questo vanno riconosciuti come eroi del mondo e quindi anche dell'Europa. La loro testimonianza, le loro fatiche, il loro dolore ci ricorda quanto la libertà e la democrazia, anche dentro i nostri confini, siano traguardi che vanno consolidati ogni giorno con la costante partecipazione di tutti i cittadini''. Qui sotto il collegamento agli episodi di "Eroi d'Europa - Storie di donne e uomini che hanno difeso la libertà di pensiero nel mondo''.