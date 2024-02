Chi è Éric Zemmour, l'alleato di Meloni che ritiene il Nord Italia parte della Francia

All'Europarlamento di Strasburgo sono iniziati i riposizionamenti strategici in vista delle europee del prossimo giugno. L'ultima novità è l'ingresso del partito dell'ultradestra nazionalista francese, Reconquête!, nel gruppo dei Conservatori e riformisti (Ecr), guidato dalla premier italiana Giorgia Meloni. Il presidente e fondatore del movimento, Éric Zemmour, è un volto noto del dibattito pubblico francese da diversi anni, e si è fatto conoscere recentemente anche all'estero per le sue posizioni politiche radicali, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione.

A dare l'annuncio sono stati il co-presidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini (FdI), Nicolas Bay, vice-presidente ed eurodeputato di Reconquête e Marion Maréchal, anche lei vice-presidente del partito e nipote di Marine Le Pen, storica leader della destra francese e bête noire del presidente in carica Emmanuel Macron, che ha già sfidato (perdendo) al ballottaggio delle presidenziali.

"Con Ecr possiamo essere la terza forza al Parlamento europeo e battere Macron e il suo gruppo Renew Europe", ha dichiarato Maréchal, aggiungendo che "così potremmo ridurre l'influenza dei liberali e imporre l'influenza della destra conservatrice e cambiare la linea politica della coalizione" che governa l'Aula di Strasburgo. "Il gruppo dei Conservatori è la nostra famiglia naturale, per la battaglia contro l'immigrazione clandestina, per difendere l'identità dell'Europa, per difendere un equilibrio tra ecologia e l'esigenza economica e la sovranità nazionale, ma anche per lottare contro la propaganda Lgbt e woke", ha proseguito, sottolineando come il suo partito sia al fianco di Meloni nelle sue battaglie in Ue.

Quanto alle posizioni sulla politica estera, Bay ha precisato: "Non ci sono divergenze sull'Ucraina tra noi e il resto della delegazione dell'Ecr. Abbiamo espresso posizioni chiare contro l'attacco russo all'Ucraina e al Parlamento europeo abbiamo votato a favore degli aiuti finanziari all'Ucraina e all'aumento delle capacità industriali europee per sostenerla".

Reconquête! (talvolta abbreviato in R!) è stato fondato nel 2021 da Zemmour come alternativa al Rassemblement national guidato da Le Pen (del quale facevano parte in precedenza sia Maréchal che Bay), che secondo lui si era "ammorbidito" troppo su alcuni temi (soprattutto la battaglia culturale contro l'islam e l'opposizione alle politiche migratorie europee) e non rappresentava più le istanze dell'elettorato transalpino di destra. I suoi due eurodeputati sedevano nel gruppo dei non iscritti.

Zemmour è scrittore, giornalista, opinionista e conduttore tv e radiofonico. Ha corso alle presidenziali francesi nel 2022 fermandosi poco oltre il 7% dei consensi, che gli sono comunque valsi il quarto posto al primo turno dietro a Macron, Le Pen e il leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon. Nel 2011 è stato condannato per incitamento alla discriminazione razziale e nel 2018 per incitamento all'odio contro i musulmani.

L'ingresso della delegazione francese nel gruppo presieduto da Meloni è stato accolto con una levata di scudi dalle opposizioni, che hanno recuperato un commento di Zemmour del 2021: "Credo che il Nord Italia avrebbe dovuto essere francese. Non c'è differenza tra Milano e Nizza. È la stessa gente, la stessa città, la stessa architettura, lo stesso stato d'animo", aveva detto il leader di Reconquête ai microfoni del programma Face à l'info. "Giorgia Meloni sostiene l'autonomia differenziata di Calderoli che spacca l'Italia e si allea con chi sogna di annetterne una parte per costruire la 'Grande Francia'. Da Fratelli d'Italia a Fratelli di Francia è un attimo", si legge per questo in una nota della delegazione del M5s a Strasburgo.

Valérie Hayer, presidente del gruppo dei liberali all'Eurocamera, ha sostenuto che "Accogliendo Reconquête, l'unica cosa che il gruppo Ecr ha ottenuto è l'esclusione definitiva dai negoziati politici, anche prima dell'arrivo di Orban". Ma Procaccini ha negato che l'adesione di Fidesz, il partito del premier ungherese (finito nei non iscritti dopo l'autosospensione dal gruppo dei popolari del Ppe), sia sul tavolo al momento attuale, non escludendo che la situazione possa cambiare dopo il voto di giugno.