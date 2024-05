"La democrazia non è scontata, anche in Europa": i racconti di chi ha rischiato la vita per la libertà

"Nell'Unione europea oggi la democrazia può sembrarci scontata. Ma non è sempre stato così. Fino a non molto tempo fa milioni di europei non potevano votare o parlare liberamente. Potevano rischiare la vita semplicemente perché erano diversi, perché avevano idee diverse o perché desideravano una vita diversa". È quanto ricorda il Parlamento europeo in un video in cui dà voce a chi ha combattuto in passato per conquistare diritti e libertà oggi condivise da centinaia di milioni di europei. "La democrazia è un prezioso dono che ci è stato trasmesso dalle generazioni precedenti. La democrazia era la loro aspirazione e hanno combattuto per conquistarla. Ora spetta a noi mantenerla, rafforzarla e trasmetterla alle generazioni future", scrive ancora l'Eurocamera. "Il modo più efficace per farlo è votare, perché quante più persone votano, tanto più la democrazia si rafforza. Il 6-9 giugno 2024: usa il tuo voto o saranno gli altri a decidere per te", conclude il Parlamento.