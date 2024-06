Elezioni europee 2024: trova il partito più vicino alle tue idee

L'8 e il 9 giugno gli italiani andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo (qui per saperne di più). E come succede spesso quando si è a ridosso di un appuntamento elettorale, la scelta del partito da votare può rivelarsi difficile. Noi abbiamo voluto aiutare i nostri lettori con un quiz che, sia chiaro, non intende certo risolvere tutti i dubbi, ma che forse può servire a orientarsi un po' meglio.

Il quiz è diviso in due parti: la prima, che prevede 10 domande, serve a individuare l'area politica di appartenenza (centro-sinistra, moderati-liberali, centro-destra). La seconda parte servirà invece a individuare il partito a cui si è più affini, almeno stando alle nostre valutazioni. Nel novero dei partiti abbiamo inserito i 9 che a nostro avviso rappresentano la stragrande maggioranza degli elettori italiani, escludendo liste che reputiamo minoritarie (qui un elenco più completo di partiti con i loro programmi e qui i candidati).

Le domande sono state costruite non solo sulla base degli orientamenti più noti delle varie forze politiche sui temi economici, sociali, ambientali, civili e di politica Ue e estera, ma anche sui voti espressi al Parlamento europeo nell'ultima legislatura e sui programmi presentati in vista del voto.