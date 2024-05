Elezioni europee: i candidati a confronto su Today.it, dalla guerra all'economia

Le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano. Per aiutare i nostri lettori a orientarsi nei programmi dei vari partiti, abbiamo organizzato una serie di tavole rotonde per mettere a confronto i candidati dei diversi schieramenti politici. Cinque tavole rotonde per cinque circoscrizioni, in un confronto pacato ma serrato per affrontare i temi più caldi di questa tornata elettorale. Bisogna continuare ad armare l'Ucraina? Come fare sì che i costi della necessaria transizione energetica non ricadano cui cittadini? Dobbiamo accogliere i migranti o è giusto stringere accordi con i Paesi terzi perché se ne occupino loro? A tutte queste domande abbiamo provato a rispondere con i candidati delle diverse circoscrizioni. Guarda i video dei dibattiti.

Circoscrizione Sud

Circoscrizione Nord Est