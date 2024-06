Tutti gli eurodeputati eletti (e quelli che attendono Vannacci, Salis e Lucano)

Sono 76 i membri italiani del Parlamento europeo eletti in seguito al voto dell'8 e 9 giugno 2024. La stragrande maggioranza dei nuovi eurodeputati è già nota, ma per alcuni il destino è ancora legato alle scelte di chi è stato eletto in più circoscrizioni (come il leghista Roberto Vannacci o i candidati di Avs Ilaria Salis e Mimmo Lucano) e che dovrà scegliere in quale di queste farsi proclamare ufficialmente.

La proclamazione arriverà una volta che saranno confermati dall'Ufficio elettorale nazionale i seggi assegnati a ciascuna lista in ognuna delle cinque circoscrizioni. A quel punto, i candidati eletti in più circoscrizioni avranno 8 giorni di tempo per comunicare la loro decisione. In caso di mancata comunicazione, l'Ufficio elettorale nazionale procederà a sorteggiare la circoscrizione in cui proclamare il candidato.

Ecco la lista provvisoria degli eletti. I nomi in corsivo indicano i candidati ancora in bilico

Fratelli d'Italia: 25 seggi

Nord Ovest

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa Vivaldini

Paolo Inselvini

Nord Est

Elena Donazzan

Stefano Cavedagna

Sergio Berlato

Alessandro Ciriani

Daniele Polato

Piergiacomo Sibiano

Centro

Nicola Procaccini

Marco Squarta

Carlo Ciccioli

Antonella Sberna

Francesco Torselli

Alberico Gambino

Francesco Ventola

Denis Nesci

Michele Picaro

Chiara Gemma

Isole

Giuseppe Milazzo

Ruggero Razza

Partito democratico: 21 seggi

Nord Ovest

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan (eletto anche in Nord Est)

Irene Tinagli

Brando Benifei

Nord Est

Stefano Bonaccini

Alessandro Zan (eletto anche in Nord Ovest)

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Pierfrancesco Maran (Nord Ovest) e Annalisa Corrado (Nord Est) attendono la scelta di Zan sulla circoscrizione. Solo uno di loro sarà eletto

Centro

Dario Nardella

Matteo Ricci

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Marco Tarquinio (dato in leggero vantaggio su Alessia Morani, ma si attende la conferma dei dati ufficiali e di eventuali riconteggi)

Sud

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Georgia Tramacere

Isole

Giuseppe Lupo

Forza Italia: 9 seggi

Nord Ovest

Letizia Moratti

Massimiliano Salini



Nord Est

Herbert Dorfmann (della lista collegata Svp)

Flavio Tosi (in attesa della conferma. Dietro di lui, per preferenze, l'attuale sottosegretario Sandra Savino. Se anche lei dovesse rinunciare, il seggio andrebbe a Cristina Andretta)



Centro

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Isole

Edi Tamajo

Marco Falcone

Movimento 5 Stelle: 8 seggi

Nord Ovest

Gaetano Pedullà



Nord Est

Sabrina Pignedoli



Centro

Carolina Morace

Gianluca Ferrara (precede di pochi voti Dario Tamburrano, ma si attende la conferma dei dati ufficiali e di eventuali riconteggi)



Sud

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore



Isole

Giuseppe Antoci

Lega: 8 seggi

Nord Ovest

Roberto Vannacci (eletto anche in Nord Est, Centro e Sud)

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Angelo Ciocca (attende la scelta di Vannacci)



Nord Est

Roberto Vannacci (eletto anche in Nord Ovest, Centro e Sud)

Anna Maria Cisint

Paolo Borchia (attende la scelta di Vannacci)



Centro

Roberto Vannacci (eletto anche in Nord Ovest, Nord Est e Sud)

Susanna Ceccardi (attende la scelta di Vannacci)



Sud

Roberto Vannacci (eletto anche in Nord Ovest, Nord Est e Centro)

Aldo Patriciello (attende la scelta di Vannacci)

Isole

Raffaele Stancanelli



Avs: 6 seggi

Nord Ovest

Ilaria Salis (eletta anche nella circoscrizione Isole)

Mimmo Lucano (eletto anche nelle circoscrizioni Sud e Isole)

Ignazio Marino (eletto anche nella circoscrizione Centro)

Benedetta Scuderi (in attesa delle scelte di Salis, Lucano e Marino. Se i tre dovessero tutti optare per altre circoscrizioni, ipotesi poco probabile, scatterebbe un seggio anche per Giovanni Mori)

Nord Est

Mimmo Lucano (eletto anche nelle circoscrizioni Nord Ovest e Sud)

Cristina Guarda (in attesa della scelta di Lucano)



Centro

Ignazio Marino

Marilena Grassadonia (nel caso in cui per Marino scattasse il seggio nel Nord Ovest e optasse per questa circoscrizione)



Sud

Mimmo Lucano (eletto anche nelle circoscrizioni Nord Ovest e Isole)

Francesco Borrelli (in attesa della scelta di Lucano)



Isole

Ilaria Salis (eletta anche nella circoscrizione Nord Ovest)

Leoluca Orlando (in attesa della scelta di Salis)