Nome: Denis Mukwege.

Nascita: 1 marzo 1955.

Stato: Repubblica Democratica del Congo.

Attività: medico e attivista specializzato nel recupero delle vittime di stupro.

Dalla motivazione: ''Mukwege è diventato un attivista instancabile a favore delle donne vittime di violenze dal momento in cui riconobbe nella giovane donna sul tavolo operatorio la bambina che aveva visto nascere all'ospedale di Panzi. Fu un momento di svolta in cui si sentì investito della missione di non limitarsi alle cure mediche, ma di avviare un dibattito, nel suo Paese e all'estero, per porre fine alle violenze che imperversano per il controllo delle risorse naturali della Repubblica Democratica del Congo''. Premio Sacharov 2014 e Premio Nobel per la pace 2018.

Donne e uomini che hanno lottato per la libertà di pensiero:

