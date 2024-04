Decifriamo l'Ue con 'Europedia: il Trilogo e altri misteri dell'Unione'

L'8 e 9 giugno saremo chiamati a votare per rinnovare il Parlamento europeo. Dal risultato delle elezioni dipenderanno quindi i nuovi equilibri di potere nel blocco, che condizioneranno anche la nomina della prossima Commissione europea. Le istituzioni dell'Ue sono sempre più parte delle nostre vite e condizionano e indirizzano il lavoro dei nostri Parlamenti nazionale e dei nostri governi. Eppure ancora non le conosciamo bene, non sappiamo davvero come funzionano.

Nel nostro linguaggio usiamo ancora parole come Comunità europea, che sono sbagliate perché rimandano a istituzioni che non esistono più, e spesso confondiamo il Consiglio europeo con il Consiglio d'Europa, che non è un'istituzione Ue. Per provare a fare un po' di chiarezza, grazie a una Media partnership con Rai Radio 2, e insieme ai bravissimi e simpaticissimi colleghi di Caterpillar, abbiamo dato vita alla rubrica "Europedia: il Trilogo e altri misteri dell'Unione", con cui proveremo a fare un po' di chiarezza, in maniera semplice e leggera.

In dieci puntate, che saranno ospitate all'interno del programma condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti, proveremo a spiegare il funzionamento delle istituzioni comunitarie (spiegando anche ad esempio che chiamarle così è scorretto, anche se noi giornalisti lo facciamo spesso), partendo da parole che spesso sentiamo (o leggiamo) ma di cui non sempre conosciamo il significato, come ad esempio Trilogo o Coreper. Proveremo a spiegare cos'è una procedura d'infrazione, come nasce, cosa comporta, che ruolo e che poteri ha l'Alto rappresentante per la Politica estera e altre cose che dovrebbero essere conosciute da tutti ma che spesso non lo sono.

Le puntate della rubrica andranno in diretta su Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Il video sarà poi disponibile anche su RaiPlay e sui social di Today.it e Caterpillar.