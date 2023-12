La prima legge europea sui rider: cosa prevede

Dopo un iter durato due anni, a Bruxelles è arrivato il via libera (quasi) definitivo alla prima legge europea sui lavoratori digitali, come i rider o i tassisti delle piattaforme online. L'obiettivo è garantire più diritti, in particolare quelli sociali, a questi lavoratori, contrastando prima di tutto il fenomeno delle false partite Iva, ossia di coloro che sono contrattualizzati come indipendenti pur avendo di fatto un rapporto da dipendente con l'azienda. Inoltre, sono previste regole più stringenti sull'uso degli algoritmi da parte delle aziende nel monitoraggio dei lavoratori.

Quanti sono i lavoratori delle piattaforme

Nell'Unione euroepa, sono attive più di 500 piattaforme di lavoro digitale, per un giro d'affari da 20 miliardi di euro. I lavoratori in questo settore (rider, tassisti, ma anche informatici) sono circa 28 milioni. Entro il 2025, si prevede che il loro numero raggiungerà i 43 milioni. Una bella fetta dell'occupazione europea, che però spesso si ritrova a percepire salari da fame: circa il 55% degli occupati nelle piattaforme guadagna meno del salario orario minimo del Paese in cui lavorano, scrive la Commissione europea.

I finti autonomi

Tra i lavoratori europei delle piattaforme, il 90% ha un contratto a partita Iva. Secondo diverse stime, citate dalla stessa Commissione Ue, i finti autonomi sarebbero 5,5 milioni. In media, le persone che lavorano tramite piattaforme trascorrono circa 9 ore a settimana svolgendo attività non retribuite (per esempio attività di ricerca, attesa di incarichi) contro 12,6 ore svolte per attività retribuite. Chi fa appello alla giustizia per far riconoscere il proprio status reale e i diritti connessi, si scontra spesso con normative poco chiare. Da qui, la necessità di fissare norme e criteri validi per tutta l'Europa.

Come definire un dipendente

Il punto centrale della legge, una direttiva per la precisione, è il riconoscimento dei lavoratori dipendenti. In base alle nuove norme, se per esempio un rider ritiene che il suo contratto da partita Iva non corrisponda al suo status e vuole ottenere un contratto da dipendente subordinato, potrà presentare ricorso presso le autorità preposte. Spetterà al datore di lavoro dimostrare eventualmente che il rapporto non è subordinato.

I criteri per determinare il tipo di rapporto sono cinque:

limiti massimi sulla quantità di denaro che i lavoratori possono ricevere;

controllo del loro svolgimento , anche con mezzi elettronici;

controllo sulla distribuzione o assegnazione dei compiti;

controllo sulle condizioni di lavoro e restrizioni sulla scelta dell’orario di lavoro;

restrizioni alla libertà di organizzare il lavoro e norme su aspetto o comportamento.

Se almeno due di questi criteri sono presenti nel rapporto lavorativo, allora la piattaforma dovrà sottoscrivere un contratto da dipendente. La direttiva, spiega il Parlamento europeo, "garantisce lo stesso livello di protezione per le persone che lavorano attraverso le piattaforme, anche se una piattaforma sceglie di utilizzare una società intermediaria. In tali casi, gli Stati membri devono istituire meccanismi di responsabilità e garantire un accesso effettivo ai mezzi di ricorso , anche attraverso sistemi di responsabilità solidale, ove opportuno".

Algoritmi

La direttiva non si ferma ai contratti, ma affronta anche la questione degli algoritmi usati dalle piattaforme per monitorare i lavoratori e compiere delle scelte sul loro utilizzo. Le nuove norme obbligano le aziende a prevedere una "supervisione umana dei sistemi automatizzati per garantirne la conformità alle condizioni di lavoro" e danno ai lavoratori "il diritto di contestare le decisioni automatizzate, come la chiusura o la sospensione degli account".

Inoltre, le piattaforme non potrranno trattare dati sullo stato emotivo o psicologico di qualcuno o utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per prevedere, ad esempio, se i lavoratori intendono aderire a un sindacato o scioperare. Le persone che lavorano attraverso le piattaforme manterranno il diritto di trasferire i propri dati da una piattaforma all’altra, garantendo la portabilità dei dati e la possibilità di spostarsi senza problemi tra le piattaforme.

"Si tratta di un accordo rivoluzionario e del primo quadro legislativo per i lavoratori delle piattaforme digitali", dice l'eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini. "Abbiamo trasparenza e responsabilità per gli algoritmi, abbiamo diritti migliori per i lavoratori meno protetti nel mondo e abbiamo una concorrenza leale per le piattaforme", conclude Gualmini.