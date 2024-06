Il pane, prima di tutto: cos'è e cosa fa la comunità Grano Alto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Passato e futuro, antico e nuovo, tradizione e innovazione. Una miscela difficile, che spesso viene raccontata ma che solo raramente trova realizzazione. In cucina, di solito, la formula magica di unire il passato con le tecniche più innovative ha grande presa sui consumatori. Spiegare, invece, il legame tra vecchio e nuovo, senza una vetrina come la cucina, può essere un’impresa più ardua. Raccontare un pane, ad esempio, e partire dalle coltivazioni. Cosa fare in questo caso? Come dare valore al lavoro di oggi, riscoprendo le tradizioni del passato?

Nel 2019 è nata a Monghidoro la Comunità del grano dell'Alto Appennino, una comunità slow food tra Bologna e Firenze. Si tratta di una comunità in senso stretto, cioè un gruppo di persone che lavora insieme e con una propria vita sociale. Il suo obiettivo, si legge nel sito, è quello di “ridare valore economico, sociale e culturale alla coltivazione dei cereali attraverso il riappropriarsi delle antiche vocazioni del territorio, trasformandole in nuove e moderne opportunità per il futuro. Tornare alla coltivazione della terra per far rinascere una socialità rurale sostenibile e accogliente”. Non si tratta di parole vuote.

Dove i campi respirano

La comunità Grano Alto conta molte persone, con passati e ruoli profondamente diversi, ma con obiettivi paralleli quando non coincidenti. Lo spiega Matteo Calzolari, del Forno Calzolari di Monghidoro. Nella vita dice di fare il fornaio, ed è vero. Ma ascoltando le sue parole, il suo intendere la professione è decisamente più ricco di quanto ci si possa aspettare. “Il nostro scopo principale è ridare valore alle coltivazioni del grano. Una cosa che in Appennino è necessario fare, perché le rese non sono paragonabili alle rese di altri territori. Però la qualità è superlativa, perché grazie alla difficoltà che c’è, per la coltivazione serve più attenzione. Il paesaggio dell'Appennino è caratterizzato da boschi vicino ai campi di grano, dai fossi che passano: insomma, in una parola si può chiamare biodiversità. Questo significa difficoltà nella coltivazione, ma comporta che il grano respira insieme ai boschi, alla presenza di animali, al vento che va e viene”.

Monghidoro è uno dei tanti paesi dell’Appennino tosco-emiliano: si trova a oltre ottocento metri sopra il livello del mare e sorge nella valle tra i fiumi Savena e Idice, a pochi chilometri da Bologna. “Questa valle è il cuore della nostra comunità. Qui ci vivono tanti appartenenti. Solo nell’ultimo chilometro di strada - continua Calzolari - ci sono campi di grano di tre aziende agricole che lo coltivano. Ovviamente i grani coltivati in Appennino non sono monovarietà. Non si coltivano solo cereali, ma anzi la rotazione è la prassi. E poi c'è chi si è specializzato nel mantenimento nel bosco e fa legna, chi coltiva legumi, come ceci e lenticchie, oppure grano saraceno o altri tipi di coltivazioni”.

La comunità Grano Alto

Chiedo a Matteo Calzolari come nasce l’esigenza di creare una comunità. “Le prime prove di comunità sono nate venti anni fa. Abbiamo cominciato a sperimentare antiche varietà di grano, abbiamo visto come si comportavano e abbiamo ripreso confidenza con queste coltivazioni sia nei campi che nei forni. È stato un processo di venti anni fatto di fiducia nel grano e la fiducia è stata ripagata dalla salute delle piante. Un grano alto indica radici più profonde, e questo significa che con le siccità e con i cambiamenti climatici si è trovato meglio rispetto ai grani moderni. La sua altezza lo rende anche più forte rispetto alle erbe e ai fiori che nascono insieme a lui, quelle che da qualche anno abbiamo cominciato a chiamare erbe infestanti. Infatti, se il grano è basso, teme queste piante. Se invece il grano è alto e sano possiamo permetterci di tornare a chiamarle erbe spontanee, e anzi danno forza e sapore alla pianta di grano”.

Oltre alle professioni, la comunità Grano Alto si basa su relazioni solide. Partecipare alla comunità significa soprattutto partecipare alla sua vita sociale. “Le cose non cadono dall’alto. Ci vuole impegno, ci vuole partecipazione, ci vuole tempo. Nessuno, nessuno ha mai tempo. Ma se la partecipazione diventa una priorità, allora il tempo c’è. Il motivo economico in tutto questo è marginale. C’è anche quello, ovviamente, ma non è il centro della comunità”, dice ancora Calzolari.

La veglia una volta al mese

Per questo, una volta al mese, i componenti della comunità Grano Alto si incontrano in una veglia. “Anche questa è una pratica che abbiamo ripreso dal passato. Certo, noi gli abbiamo dato una chiave nuova e moderna. Una volta ci si incontrava nelle stalle o nei granai e si lavorava tutti insieme. Si faceva la treccia, si sgranava, ma si parlava e si mangiava e si beveva tutti insieme. Noi oggi ci incontriamo in casa, o in estate nell’aia di qualche agricoltore. Questo ci riporta a una cortesia antica: ‘mi hai fatto la cortesia di venire a casa mia’, ‘mi hai fatto la cortesia di invitarmi’, ‘mi hai fatto la cortesia di portarmi un dolce o una bottiglia di vino’. Sono cose semplici, ma riscoprirle è obbligatorio. Senza il tempo da dedicare non c’è modo di parlare e di pensare tutti insieme”.

“Noi siamo nati come filiera: il ridare valore a queste coltivazioni, anche economico, era il nostro primo obiettivo - continua Calzolari -. Da lì abbiamo creato una base solida, e cioè un prezzo prestabilito tutti assieme. Una volta fatto, ci siamo resi conto che la filiera ci stava un po’ stretta: certo, ci sono i rapporti umani, ma l’idea è sempre quella di chiusura. Abbiamo cominciato a pensare di prendere un mulino per ‘chiudere la filiera’, e ci siamo accorti che era un lessico che non ci piaceva e non ci rispecchiava. Ci siamo resi conto che tutti coloro che ruotavano attorno a questo progetto erano persone che vivevano in Appennino, e che oltre all’aspetto lavorativo c’erano fattori umani e affettivi. Per questo abbiamo scelto di diventare una comunità e aprirci alle comunità locali... Ecco, vedi, ho utilizzato il termine ‘aprire’. Il nostro lessico è cambiato, visto che le comunità si aprono ed entrano in rete tra loro. Non ci sono competitori, non ci sono gelosie, è tutta un’altra visuale. Una visuale che ci piaceva e che ci ha dato la forza per pensare di coinvolgere sempre più persone, senza pensare solo al grano ma anche all’ambiente che c’è intorno”.

Sostenibilità e innovazione

L’ambiente, appunto. Le scelte della comunità Grano Alto restituiscono un’idea di sostenibilità e di futuribilità prima ancora di averle messe in pratica. Dal fornitore di energia elettrica totalmente rinnovabile al progetto di una comunità energetica autosufficiente, che sfrutti la luce del sole che bagna le cime attorno a Bologna producendo energia per tutta la comunità. “La comunità energetica sarà il prossimo passo, per ora abbiamo scelto un fornitore di energie rinnovabili al 100%. Ma non è solo questo. C’è un produttore che lavora con il legno ed ha pensato di creare un pellet che sia originario totalmente dalla nostra comunità. Utilizza una miscela di scarti del legno e anche buona parte del sottobosco che altrimenti verrebbe eliminata. Noi del Forno Calzolari, inoltre, abbiamo comprato un mezzo elettrico e un altro ne arriverà in autunno. Volevamo vedere se funzionasse e devo dire che è stata una rivelazione. I mezzi elettrici fino a qualche anno fa erano solo per ‘l’ultimo miglio’, mentre il mezzo che abbiamo scelto si ricarica in discesa. E più è carico e più si ricarica: anche in questo caso la montagna è nostra alleata, visto che siamo in alto. Quindi nelle nostre consegne in città finalmente riusciamo a non ‘impuzzare’ tutta la strada da qui al ritorno ma anzi, all’andata ci carichiamo in discesa e al ritorno, quando siamo più leggeri, torniamo su con pochissima energia. Per noi è stata una scoperta incredibile, ma anche dal punto di vista economico. Ne parlo con veemenza perché è stata una cosa che ci ha reso davvero felici: caricare energia mentre si va, senza consumare carburante né freni, è davvero il futuro della montagna”.

Matteo tocca un punto importante: il futuro. Solitamente, se si pensa alla montagna, l’idea generale è quella di una comunità chiusa che resiste al cambiamento. Il Forno Calzolari, e la comunità Grano Alto insieme a loro, invece, hanno abbracciato la tecnologia. “L’innovazione è obbligatoria, soprattutto se si parla di grani antichi. Il rischio, altrimenti, è quello di rimanere ostaggio dei nostalgici, di quelli che vorrebbero che le cose fossero fatte come una volta, senza sapere che il mondo sta cambiando e che non è vero che non riusciremo a sfamare le persone. Non è così. Parlare di grani antichi significa parlare di innovazione e di futuro. Basta coltivare con rispetto, visto che i terreni hanno una grande capacità di rigenerarsi. Dal primo giorno in cui abbiamo assaggiato il primo pane che abbiamo fatto, che sembrava fatto da un grano macinato a pietra in un mulino, ecco, quel giorno abbiamo pensato che quella cosa non era il passato, ma il futuro. Ancora oggi siamo fedeli a questa idea. Dopo venti anni, lo posso dire: lì c’era il futuro”.