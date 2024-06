Elezioni europee 2024: come si vota

Elezioni europee: dal 6 al 9 giugno si recheranno alle urne i cittadini dei 27 Paesi membri dell'Unione europea per scegliere i nuovi 720 deputati del Parlamento. I primi a esprimere il loro voto saranno gli olandesi, che andranno alle urne giovedì 6, seguiti il giorno successivo dagli irlandesi, mentre i cechi voteranno sia venerdì 7 che sabato 8. Sabato andranno alle urne anche i lettoni, i maltesi e gli slovacchi, nonché gli italiani – i quali troveranno i seggi aperti anche domenica 9 giugno. Nell'ultima giornata elettorale di domenica si concentrano dunque tutti gli altri Paesi membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Età minima e soglia di sbarramento

Si può votare a partire dai 16 anni in quattro nazioni: Austria, Belgio, Germania e Malta, con l'Austria che è stata la prima nazione del blocco ad abbassare l'età minima già nel 2007. In Grecia invece si va alle urne a partire dai 17 anni. Negli altri 22 membri dell'Unione, Italia compresa, dai 18 anni in su. Per quanto riguarda le soglie di sbarramento l'Unione europea fissa il 5% come limite massimo a cui i 27 Paesi membri devono attenersi nelle loro leggi nazionali per le europee.

Ad applicare questa soglia massima sono nove Stati membri (Repubblica Ceca, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). In realtà poi in Lituania vi è una soglia aggiuntiva del 7% per liste che uniscono più partiti. A Cipro, lo sbarramento si ferma all'1,8%, mentre l'Italia lo sbarramento è al 4%, come in Svezia e Austria. La Grecia, invece, è l'unico Paese Ue con uno scoglio del 3%.

Voto all'estero

I cittadini che vivono all'estero e sono regolarmente iscritti all'Aire, riceveranno a casa il certificato elettorale e potranno votare nei consolati della nazione di residenza. Ma se vorranno potranno anche scegliere di votare per le liste locali e non quelle del loro Paese di origine. Ad esempio un italiano che vive in Spagna può rinunciare al suo voto in Italia ed esprimere la sua preferenza per i candidati spagnoli della sua circoscrizione.