Come cambierà l'agricoltura dopo le elezioni europee

Doveva essere un quinquennio rivoluzionario sul piano ambientale quello appena trascorso della legislatura europea. Numerose modifiche riguardavano l'agricoltura, le modalità di produzione e di consumo del cibo per garantire una maggiore sostenibilità e qualità, seppure a leggero scapito della quantità. Altra meta doveva essere la riduzione dei pesticidi e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. Le cose sono andate diversamente.

Prima ha inciso la guerra in Ucraina, che ha destabilizzato i mercati internazionali, poi sono arrivate le pressioni di una parte degli agricoltori e dell'industria agroalimentare. Risultato: molte riforme sono state annacquate, la svolta agro-ecologica, richiesta soprattutto da piccoli produttori locali, messa nel cassetto, e le buone intenzioni della strategia "Farm to fork - Dalla Fattoria alla tavola" congelate a data da destinarsi. Il mantra della produttività si è imposto nuovamente nell'agenda europea del cibo. Vediamo insieme quali riforme sono andate in porto e quali no in questi cinque anni di Parlamento europeo. Proviamo anche a capire come potrebbero proseguire questi temi dopo il voto del 6-9 giugno (in Italia 8 e 9 giugno), in cui secondo i sondaggi dovrebbe dominare il centrodestra del Partito popolare europeo (Forza Italia), i sovranisti del gruppo Identità e democrazia (Lega) ed i Conservatori e riformisti (a cui aderisce Fratelli d'Italia).

La contro-riforma della Pac

La riforma della Politica agricola comune 2021-2027 era la misura più attesa di questa legislatura. Avrebbe dovuto prevedere meno fondi per i grandi produttori, ridurre i premi sulla base esclusiva degli ettari posseduti e premiare l'impegno ecologico di chi coltiva. Le proteste dei trattori e le pressioni della Copa-Cogeca, il sindacato agricolo europeo (cui aderiscono Confagricoltura, Coldiretti, Cia) hanno rovesciato in parte quei principi, dando vita a una vera e propria "contro-riforma" della Pac. Alcune misure da obbligatorie sono diventate volontarie, altre sono sparite, la gerarchia dei sussidi è mutata solo parzialmente, garantendo ad esempio vantaggi maggiori ai consorzi dell'olio, reputato la base della fondamentale dieta mediterranea.

Cosa accadrà dopo il voto: in vista delle elezioni i sindacati agricoli chiedono una Pac più flessibile per intervenire subito nelle situazioni di crisi e più incisiva nel migliorare il reddito agricolo in base alla produttività. Premono anche per interventi incisivi per la gestione del rischio e a favore degli investimenti. Pochissima attenzione invece sul piano della prevenzione. Se alle urne partiti di destra e ultradestra vinceranno, diventeranno concrete le promesse di indebolire ancor più le novità della Pac in chiave agro-ecologica, sostenute invece da realtà come Slow Food.

L'etichetta della discordia

La riforma dell'etichetta alimentare europea doveva essere uno dei pilastri della Farm to fork – Dalla fattoria alla tavola, la strategia alimentare dell'Unione europea. Invece il progetto di legge è tramontato prima della fine della legislatura. Il modello più temuto era quello del Nutriscore, la cosiddetti "etichetta a semaforo", concepita in Francia e già introdotta su base volontaria in altri Paesi europei con l'obiettivo di aiutare i consumatori ad orientarsi negli acquisti alimentari. Sia l'attuale governo italiano che i suoi predecessori ne hanno fatto una battaglia "nazionalista, accusando l'etichetta di penalizzare i prodotti simbolo del Made in Italy agro-alimentare, nonostante nutrizionisti ed esperti scientifici la considerino correttamente modellata sulla dieta mediterranea. Pur di difendere una piccola (ma remunerativa) parte della nostra produzione (vedi alla voce Prosciutto di Parma, Parmigiano e Prosecco), governo, lobby dell'agroalimentare e parlamentari di tutti gli schieramenti hanno ostacolato l'introduzione di questo modello fronte-pacco, semplicistico senza dubbio, migliorabile da tanti punti di vista, ma anche apprezzato dai consumatori nei Paesi dove è già stato introdotto per la sua facilità e rapidità di lettura.

Cosa accadrà dopo il voto: in Italia la battaglia contro il Nutriscore è stata bipartisan. I deputati da destra a sinistra si sono opposti, ma se a Strasburgo e in Commissione europea dovesse governare una coalizione di destra, è certo che l'idea di un'etichetta chiara e orientata alla salute dei consumatori è destinata definitivamente a tramontare.

La resa sui pesticidi

La peggior debacle di questo Parlamento Ue è stata quella sui pesticidi. Si è passati dall'obiettivo di ridurli del 50% nei campi europei, fino all'ambiziosa proposta della relatrice austriaca Sara Wiener di tagliarli dell'80% entro il 2050. Il finale è stato invece drammatico, con l'Eurocamera che ha lasciato morire definitivamente questa proposta, reputata da gran parte del mondo scientifico indispensabile per preservare la salute dei suoli e dei consumatori. Dopo che gli eurodeputati popolari, conservatori e sovranisti hanno farcito il testo di emendamenti, indebolendolo profondamente, il regolamento è stato abbandonato dagli stessi Verdi che lo avevano concepito, ritenendolo inadeguato.

Cosa accadrà dopo il voto: proteggere le piante da insetti e parassiti è indispensabile per evitare di perdere i raccolti, ma la pratica di imbottire di fitofarmaci i terreni si è dimostrata dannosa, con acque e suoli gravemente inquinati, senza contare gli effetti cancerogeni sulle persone dimostrati per vari di questi prodotti. Verdi, Sinistra europea e Socialisti potrebbero riprovarci ma gli agricoltori li reputano dei "nemici". Ursula Von der Leyen ha già chiarito che se sarà nuovamente a capo dell'esecutivo Ue, sarà essenziale raggiungere un compromesso col settore. Senza investimenti adeguati nel campo delle alternative dei fitofarmaci biologici, una norma che impone un taglio dei pesticidi resta una chimera.

Nel nome delle stalle

All'inizio del mandato anche gli allevamenti intensivi erano finiti nel mirino della Commissione europea. A condannarli c'era il loro elevato contributo alle emissioni nocive, soprattutto quelle di metano, senza contare le condizioni pessime in cui spesso vivono gli animali all'interno di queste strutture di natura industriale. Alla più stringente direttiva sulle emissioni industriali, che "punisce" i settori e le aziende più inquinanti, sono scampati del tutto gli allevatori di bovini, esclusi dalla norma sotto la pressione imponente delle lobby della carne, col benestare del governo italiano. Le soglie inserite per maiali e polli sono state tali da ridurre l'impatto delle regole introdotte. Nel frattempo il documentario Food for profit ha mostrato il vero volto di alcuni eurodeputati, che si spacciano come difensori del cibo italiano e di qualità ma nel concreto finiscono col difendere gli interessi dei colossi delle stalle, con buona pace delle piccole fattorie.

Cosa accadrà dopo il voto: la Commissione europea ha promesso di rivalutare la necessità di sottoporre gli allevamenti intensivi di mucche nel quadro della direttiva sulle emissioni. Improbabile però che la scelta venga rivista se il potere delle lobby della carne riuscirà ancora ad influenzare la politica con la minaccia di perdite di posti di lavoro e di attacco ai prodotti nazionali.

Il pericolo biodiversità

È rimasta appesa ad un filo la fondamentale "Legge sul ripristino della natura". Avversato dal settore agricolo, diventato uno strumento di ricatto da parte del Partito popolare europeo, il testo è passato al Parlamento Ue solo dopo un iter tribolato. Il più importante strumento di tutela della biodiversità dell'Ue degli ultimi trent'anni non ha ancora ricevuto l'approvazione da parte dei governi degli Stati membri. Il prossimo voto è fissato il 17 giugno, ad una settimana circa dopo il voto europeo. La Spagna e altri 11 Stati insistono su quanto sia indispensabile approvarla, mentre ad opporsi in prima fila c'è la coppia di ministri Francesco Lollobrigida e Gilberto Pichetto Fratin. Al fianco dell'Italia sono schierate l'Ungheria di Viktor Orban, i Paesi Bassi di Geert Wilders e la Svezia, il cui governo è appoggiato dai nazionalisti dei Democratici svedesi. Nel novero degli indecisi troviamo invece Polonia, Belgio e Finlandia, coi primi due Paesi spaventati dal peso delle proteste dei trattori nei rispettivi territori.

Cosa accadrà dopo il voto: i governi di destra promettono di mettere a tacere quella che è diventata la legge simbolo del Green Deal, passato da ancora di salvezza a madre di tutte le crisi. Privati del cappio elettorale, alcuni governi come quello belga o polacco potrebbero decidere di approvare il testo il 17 giugno. Se quest'ultimo tentativo non andasse in porto, i cittadini dell'Ue perderebbero con ogni probabilità l'occasione di veder tutelata in modo adeguato la biodiversità del vecchio continente. Con un Parlamento che si profila ad alta trazione a destra, questa legge sarebbe finirebbe cestinata.

L'agenda del Dna delle piante

Per le Nuove tecniche genomiche (Ngt), note in Italia col nome di Tecniche di evoluzione assistita, la Commissione europea aveva promesso un'apposita legge, che le tenesse distinte dalle rigide norme applicate agli Organismi geneticamente modificati. Questo regime di favore era stato concepito in raccordo con il regolamento per ridurre drasticamente i pesticidi, che però come visto sopra si è arenato. Per le principali organizzazioni agricole e i produttori di sementi rappresentano la "lampada di Aladino" per risolvere i mali dell'agricoltura e garantire produttività e protezione dai cambiamenti climatici. Ecologisti e piccoli agricoltori ritengono che queste tecniche di modifica del Dna delle piante vadano approcciate con cautela e regolate con attenzione, perché i rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini sono tutti da verificare.

Il Parlamento Ue uscente ha approvato la sua posizione favorevole, introducendo in extremis alcuni vincoli in più rispetto alla proposta originaria sulla tracciabilità, l'etichettatura e i brevetti di alimenti geneticamente modificati. Nei negoziati tra eurodeputati e governi persistono però delle reticenze, per cui la legge non ha ottenuto il definitivo via libera nel corso della presidenza spagnola del semestre europeo. Un piccolo gruppo di Stati membri, tra cui Austria, Croazia, Polonia, e Slovacchia, esita nell'approvare la legislazione. Il principale punto contestato è quello della brevettabilità delle Ngt. Alcuni Paesi sostengono che dovrebbe essere vietata per garantire parità di accesso tra gli agricoltori, affinché non siano l'ennesima fonte di profitto delle multinazionali dell'agrifood ma un autentico strumento di tutela per tutto il settore.

Cosa accadrà dopo il voto: le pressioni sui candidati alle europee da parte dei sindacati agricoli proseguono nell'ottica di un'ampia liberalizzazione delle Ngt. Al contrario di quanto si voglia far credere, la posizione nel mondo agricolo non è univoca. Nel suo manifesto pre-elettorale, la Federazione italiana dei vignaioli indipendenti (Fivi) ha chiesto ai politici di non abbandonare la sostenibilità ambientale e di supportare la ricerca di nuove tecniche agronomiche, "non puntando tutte le carte solo sulle tecnologie di evoluzione assistita". Anche la Rete semi rurali ha messo in guardia da una mancanza di trasparenza nel processo e reputa necessarie maggiori tutele dalle contaminazioni involontarie, soprattutto per i produttori biologici. Un messaggio chiaro, che rischia però di restare inascoltato. In attesa di una decisione europea, nel 2023 l'Italia ha inserito in un decreto di urgenza in tema di siccità e bacini idrici procedure semplificate per i test in campo dei "nuovi Ogm", come nel caso della sperimentazione di una varietà di riso resistente al brusone, un fungo che attacca questa coltura. Anziché attendere pareri scientifici certificati a livello Ue, Roma ha preferito fare da apripista nel modificare e sopprimere i geni delle piante. Una posizione condivisa in larga parte, se dovessero trionfare i partiti dell'ala destra dell'emiciclo.