EURecap, tensione sempre più alta con la Polonia e il Green pass al Parlamento Ue

Continua a salire la tensione tra Bruxelles e Varsavia. La Corte Ue ha condannato la Polonia a una multa di un milione di euro al giorno finché non ritirerà la riforma della giustizia che, secondo la Commissione, mette i giudici sotto il controllo del governo. Intanto il Green pass arirva anche al Parlamento europeo, anche se alcuni deputati si sono ribellati all'idea.

Lo scontro con Varsavia

Giudici sotto il controllo del governo, Polonia condannata a pagare un milione al giorno di multa

La Corte Ue ha accolto la richiesta della Commissione e intimato Varsavia di eliminare una sezione disciplinare della sua Corte suprema i cui componenti sono nominati dallo stesso esecutivo, in violazione del principio della separazione dei poteri

Polonia: "Terza guerra mondiale se l'Ue ci toglie i fondi"

Il premier Morawiecki ha accusato la Commissione europea di aver puntato "una pistola alla tempia" di Varsavia sulla questione dello stato di diritto

Ue verso il taglio dei fondi alla Polonia. Von der Leyen: "Senza riforma della giustizia niente Recovery"

La Commissione apre all’utilizzo del meccanismo che chiuderebbe il rubinetto dei finanziamenti per chi non rispetta l’indipendenza della magistratura. Varsavia aveva parlato di "rischio terza guerra mondiale"

Il Green pass al Parlamento Ue

Da sinistra a destra: settanta deputati 'dissidenti' contro l'obbligo del Green pass al Parlamento Ue

In una lettera inviata al presidente Sassoli, firmata da un rappresentante di ogni gruppo politico, si definisce l'intervento "discriminatorio" e grave perché "non si può impedire a un rappresentante del popolo di entrare in Aula"

Politiche energetiche

Perché lo stallo tra i Paesi Ue continuerà a far salire le bollette

Le tensioni tra Governi mostrano un’Europa divisa di fronte ai giganti del gas, a partire dalla russa Gazprom, che non ha alcun interesse ad aumentare le forniture o abbassare i prezzi

Il caro bollette porta bene ai giganti Ue del gas: 4 miliardi di profitti solo nei primi sei mesi del 2021

È quanto afferma la ong Global Witness che ha monitorato il volume d’affari di 26 aziende del settore che fanno parte del gruppo ENTSO-G. Tra loro c’è anche l’italiana Snam

"Bollette sempre più care, i prezzi dell'energia non scenderanno". L'avvertimento di Bruxelles

La commissaria Simson: "Si tratta di un fenomeno globale e tutto il mondo ne è colpito, ma in Europa siamo in una posizione più vulnerabile"

Covid e campagna di vaccinazione

"I medici no-vax hanno invaso le tv, e ora non ci salverà il Green pass"

In Bulgaria è record di contagi e vittime, mentre le vaccinazioni sono al palo. Per gli esperti sarà nuovo lockdown. Ma con meno soldi per aiutare le imprese

Più vaccini, più guadagni: il Paese che premia i medici che convincono i no-vax

La Slovenia ha istituito un bonus per i dottori di base: scatta se il 45 per cento dei loro pazienti accetterà almeno la prima dose

Anche l'Europa valuta la pillola anti-Covid: al via i test dell'Ema

L'Agenzia Ue del farmaco ha annunciato l'avvio della procedura di revisione continua del molnupiravir, prodotto dalla stanutinense Merck

Record di morti per coronavirus in Russia, Mosca impone un mini-lockdown

Chiuse per una settimana le attività non essenziali. Nella nazione la percentuale dei vaccinati è solo del 30 per cento

In Romania è record di morti per Covid, e ora i cittadini corrono a vaccinarsi in massa

Raddoppiate le persone che scelgono ogni giorno di fare la dose, preso d'assalto il centro della capitale. Al momento gli immunizzati sono il 37 per cento della popolazione, la media Ue è del 75

Vaccini all’Africa: l’Ue finanzia stabilimenti in Rwanda e Senegal per farsi perdonare il ‘no’ sui brevetti

Il primo sito di produzione delle dosi a base mRna entrerà in funzione entro metà del 2022. Solo 15 Paesi africani su 54 hanno un tasso di vaccinazione superiore al 10%

L'altro aumento

Dopo bollette e benzina, aumentano i prezzi di Spritz e Negroni: l'annuncio del Gruppo Campari

L'amministratore delegato dell’azienda proprietaria del brand Aperol ha spiegato che la prevista crescita delle tariffe è dovuta a "tensioni sul fronte logistico"

Migranti

"Niente obbligo di accoglienza per i migranti salvati dalle ong": la proposta che divide il Parlamento Ue

Il centrodestra propone di modificare il Patto sulla migrazione, ma la stretta sui salvataggi delle organizzazioni umanitarie colpirebbe anche l'Italia

La nuova Ema

Più capacità di affrontare le carenze di farmaci, l'Ue prepara l'Ema 2.0

L'agenzia comunitaria verrà dotata di due gruppi che si occuperanno di prevenire e nel caso gestire eventuali emergenze. “Così miglioriamo la nostra architettura sanitaria”

L'Ema vuole riutilizzare vecchie medicine per nuovi trattamenti: "Risparmi per la lotta al cancro"

Al via un progetto pilota per "rispolverare" farmaci già disponibili per uso clinico e attribuire loro una nuova missione. Plauso delle ong anti tumori

Il richiamo

Armi finte che diventano da fuoco, Bruxelles chiede all'Italia di recepire la direttiva

La Commissione europea promuove solo 10 Stati su 27 per la completa attuazione delle norme. Roma dovrà intervenire sui dispositivi d’allarme o di segnalazione, ma anche sulle marcature

Ambiente

Treno al posto dell'aereo? In Europa l'alternativa esiste già per 81 milioni di passeggeri

In Italia sono 6 le tratte dove i tempi degli spostamenti si equivalgono, come la Milano-Napoli. Il piano di Bruxelles per aumentare il traffico sui binari. Riducendo l'inquinamento

"Investire nel gas non è più conveniente": lo studio

Secondo una recente analisi, il costo è già più alto di quello delle rinnovabili, e le cose possono solo andare peggio

Politiche economiche

In Europa siamo quelli che vanno in pensione più tardi (e l'Ue vuole che ci andiamo anche dopo)

Solo in Italia, Grecia e Danimarca l'età pensionabile è di 67 anni. A Malta è addirittura di 63. Ma con la popolazione che invecchia sempre più la Commissione chiede di alzare a 70 gli anni in cui si può lasciare il lavoro

Il 'Recovery fund' che l'Italia non ha speso: oltre 25 miliardi di fondi Ue ancora nei cassetti

Il Belpaese ultimo in Europa per capacità di assorbimento delle risorse comunitarie. L'allarme della Corte dei conti

Bruxelles tende la mano alle banche (e all'Italia): nuovi requisiti di capitale in vigore solo dal 2030

L’Ue annuncia il pacchetto di regole che daranno attuazione all’accordo di Basilea 3, ma allunga il periodo di transizione

Rc auto, arrivano le nuove norme Ue: polizza obbligatoria anche se non si usa il veicolo

Bici e monopattini elettrici restano esclusi dall'obbligo di assicurazione: "Non causano lesioni sulla stessa scala di altri veicoli"

Venti milioni di bambini in Europa crescono in povertà, in Italia 200mila in più in un solo anno

Lo rivela un rapporto di Save the Children secondo cui milioni di minori poi non hanno alcun accesso o hanno accesso limitato all'istruzione e ai servizi educativa per la prima infanzia

Da Bruxelles oltre 5 milioni di euro alla Sardegna per gli ex lavoratori di Air Italy e Porto Canale

Dai corsi di formazione al sostegno per mettere su una nuova attività: ecco il piano della Commissione europea per reinserire 801 licenziati nel mondo del lavoro