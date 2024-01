La campagna elettorale in Europa inizia con lo "spauracchio" Orban

Next, la newsletter di Europa Today che vi racconta cosa bolle in pentola nella settimana europea a venire, a cura di Francesco Bortoletto e Dario Prestigiacomo. Ps. Presto sarà possibile iscriversi e riceverla comodamente via mail ogni domenica: stay tuned!

Nella seconda settimana del nuovo anno, Bruxelles riprende i suoi lavori dopo la pausa natalizia. Ma con calma e senza mettere troppa carne al fuoco, almeno per ora. Qui trovate la prima edizione di Next del 2024, in cui abbiamo anticipato in maniera sintetica i principali temi e dibattiti che dovrebbero essere affrontati da qui alla fine della legislatura, il prossimo giugno.

Michel apre la danze delle Europee

Con il nuovo anno è dunque ufficialmente iniziato il semestre di presidenza belga dell'Ue. Ogni sei mesi uno Stato membro prende in mano il timone dell'Ue e nella prima parte dell'anno sarà il premier Alexander De Croo a coordinare i lavori del Consiglio e a gestire la transizione dopo l'appuntamento elettorale del 6-9 giugno, prima che il testimone passi nelle mani del suo omologo ungherese Viktor Orbán. Il nuovo anno è iniziato con una sorta di apertura ufficiale della campagna elettorale per le Europee del giugno 2024.

Ad aprire le danze è stato proprio un belga, l'attuale presidente del Consiglio Ue Charles Michel, il quale ha annunciato la sua candidatura per un posto nel prossimo Parlamento europeo. Questa decisione ha sollevato subito non poche polemiche, e potrebbe innescare un effetto a catena sulle mosse delle grandi famiglie politiche europee in vista della spartizioni dei nuovi incarichi nelle istituzioni Ue.

Le polemiche nascono dal fatto che, una volta eletto (cosa che appare molto probabile), Michel dovrà lasciare in anticipo il posto di presidente del Consiglio Ue, probilmente a luglio. In mancanza di un sostituto nominato dai 27 governi (è questa la prassi), ad assumere la guida dei lavori sarà il leader del Paese che ha la presidenza di turno, quindi Orban. Il quale protrebbe sfruttare l'occasione a suo vantaggio, come temono i suoi avversari.

Per evitare il "rischio Orban", i governi Ue potrebbero eleggere a maggioranza un successore di Michel. Ma anche questa opzione ha dei rischi: il posto di presidente del Consiglio fa parte dei cosiddetti "top job" delle istituzioni Ue che vengono decisi all'indomani delle elezioni europee. Dietro queste nomine ci sono trattative serrate, e di norma il vertice del Consiglio viene messo nello stesso calderone delle nomine per la Commissione europea.

A proposito di Commissione, si sono tenute il 5 gennaio a Parigi le esequie solenni di Jacques Delors, storico politico francese che ha guidato l'esecutivo europeo tra il 1985 e il 1995, e unanimemente riconosciuto uno degli architetti del mercato comune e della moneta unica, nonché del trattato di Maastricht del 1992.

Parlamento

Pacchetto fiscale d’autunno – La commissione dell’Europarlamento per gli affari economici e monetari discuterà con il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e il commissario Paolo Gentiloni la parte fiscale del pacchetto d’autunno per il semestre europeo 2024, in particolare per quanto riguarda la valutazione complessiva dei progetti di bilancio per l'anno appena iniziato.

Commissioni al voto – Giovedì 11 si terranno diverse altre votazioni in sede di commissioni parlamentari. Citiamo tra gli altri il voto su nuove misure per le pari opportunità tra donne e uomini nel mercato del lavoro, quello sulla riduzione delle emissioni di metano nel comparto energetico, quello sul trasporto dei rifiuti, quello sui rifiuti elettrici ed equipaggiamenti elettronici, quello sugli standard per l'ecodesign e quello sull'introduzione di una tessera europea per la disabilità, nonché sulla revisione della tessera europea di parcheggio per le persone con disabilità.

Work in progress – Durante la prossima settimana, i gruppi politici e le commissioni prepareranno inoltre i lavori per la sessione plenaria del 15-18 gennaio. Tra le altre cose, gli eurodeputati valuteranno i risultati del vertice europeo di dicembre con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e discuteranno il programma della presidenza belga del Consiglio Ue con il primo ministro Alexander De Croo.

Commissione

Letta a Bruxelles – La prossima settimana, l'ex premier italiano e presidente dell'Istituto Jacques Delors Enrico Letta sarà ricevuto da due membri del Collegio von der Leyen: martedì 9 gennaio da Nicolas Schmit, commissario all’Occupazione, gli affari sociali e l’integrazione, e giovedì 11 da Dubravka Šuica, commissaria per la Democrazia e la demografia.

Consiglio Ue

Gita a Namur – Partenza senza affanno anche per il Consiglio, che la prossima settimana prevede una sola riunione. Da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio, infatti, i ministri del Lavoro e degli Affari sociali dei Ventisette si incontreranno a Namur per un meeting informale durante il quale saranno inaugurati i lavori del semestre di presidenza belga a livello ministeriale.

Cinque articoli della settimana appena conclusa

La maggioranza alternativa di Meloni in Europa: "No a sinistra e alleati di Salvini". La premier scopre le carte in vista delle elezioni europee: "Per Italia ruolo di primo piano nella futura Commissione".

Dai migranti alle elezioni europee: i sei mesi caldi di Bruxelles. Il Belgio guiderà il Consiglio Ue: sul tavolo alcuni dei dossier legislativi più importanti. Nel bel mezzo di una doppia campagna elettorale.

Perché Putin ha lanciato proprio adesso il più massiccio attacco dall'inizio della guerra in Ucraina. Almeno 500 missili e droni russi hanno messo a dura prova le difese di Kiev negli ultimi giorni. Un dispiegamento che sa di lancio di campagna elettorale.

Le nuove tasse europee che chiede l’Italia. Bruxelles vuole aumentare il bilancio comunitario tramite nuove risorse proprie, e potrebbe trovare una sponda inaspettata proprio a Roma.

La nuova fase della guerra a Gaza. Le forze armate israeliane hanno iniziato la smobilitazione di una parte delle truppe nella Striscia. Mentre gli Usa riducono la loro presenza navale in Medio Oriente.