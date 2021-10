EURecap, linea morbida (per ora) sulla Polonia e il saluto dell'Ue a Merkel

A Bruxelles si è tenuto quello che con ogni probabilità sarà l'ultimo vertice europeo di Angela Merkel. Nei sedici anni alla guida della Germania la cancelliera ha partecipato a ben 107 Summit Ue, e così quello di questa settimana è stato trasformato dagli altri leader in una sorta di cerimonia di addio. E Merkel ha portato a casa anche un'altra (l'ultima) vittoria, con la decisione dei Capi di Stato e di governo di non scegliere la linea dura (almeno per il momento) con la Polonia dopo la sentenza della Corte di Varsavia ha dichiarato incostituzionali alcune parti dei trattati Ue sancendo la superiorità dlle regole nazionali rispetto a quelle europee. E aprendo al rischio di una Polexit.

L'ultimo Vertice di Merkel

Addio a Merkel e bentornato al nucleare: tutti gli highlights del vertice Ue di ottobre

Omaggio dei leader, compreso Obama, alla cancelliera giunta al suo ultimo Consiglio europeo (Scholz permettendo). Poi cinque ore di scontro sui migranti e un passaggio sul digitale

Berlusconi e l'ultimo tango con Merkel: "La vedo oggi, ho una sorpresa per lei"

L'incontro al summit dei leader del Ppe. L'ex cavaliere ha detto di averle fatto un "regalo", ma dalla storia della "culona", al "cucù" al vertice italo-tedesco e fino allo sgarbo della telefonata al cellulare invece di salutarla al vertice Nato, i rapporti tra i due negli anni non sono stati proprio idilliaci

Polonia e Stato di diritto

"Non disturbarmi, ora finisco": il premier polacco zittisce il vicepresidente del Parlamento Ue

Il primo ministro Morawiecki ha parlato per quasi 35 minuti dopo l'intervento di von der Leyen a Strasburgo. Durato decisamente meno

Premier Polonia: “Ue ha oltrepassato i limiti, ma non ce ne andiamo”

Morawiecki al Parlamento Ue si scontra con von der Leyen: “Respingo le minacce e i ricatti”. Varsavia rischia il blocco del fondi europei, e nega la Polexit

Punire la Polonia: dieci leader Ue vogliono il blocco dei fondi europei. Merkel e Macron salvano Varsavia

Solo nel 2020 i polacchi hanno incassato 18 miliardi di euro da Bruxelles. L’alleanza franco-tedesca in soccorso di Morawiecki

Perché la Polonia è diventata la patria dei sovranisti Ue (e di chi la minaccia)

Sullo sfondo del primato nazionale le battaglie su Green deal e finanziamenti europei. Che non interessano solo Varsavia

Coronavirus

Il Covid divide in due l'Europa: sorridono i Paesi più colpiti dalla prima ondata

Nell'ultimo bollettino dell'Ecdc in rosso le regioni di 21 Stati Ue, tra cui la Germania. La situazione migliore in Italia, Spagna e Francia

Torna l'emergenza Covid in 4 Paesi Ue: "Ci mancano le bare"

Dalla Bulgaria alla Romania, è record di vittime dall'inizio della pandemia. Preoccupa l'aumento dei contagi anche in Polonia, Cechia e Slovacchia

Johnson ignora (per ora) i medici: niente mascherine o Green Pass

Il premier britannico tira dritto con la strategia del liberi tutti ed esclude il ritorno di un lockdown, nonostante gli appelli del servizio sanitario. "Stiamo imparando a convivere con il coronavirus"

Torna il lockdown in un Paese Ue: "Ci scusiamo con i vaccinati"

La Lettonia ha annunciato la chiusura di negozi, scuole e ristoranti. Nel Paese le vaccinazioni vanno a rilento

La metà dei ricoverati ha il vaccino, ma il ministro frena sulla terza dose per tutti

In Belgio tornano ad aumentare le ospedalizzazioni. Mentre il Green pass è obbligatorio solo in una parte del Paese

Ue: Green pass resti valido anche senza terza dose

Bruxelles pubblica un rapporto sul certificato Covid: in 7 Paesi europei è richiesto solo per viaggiare

Ue: "Stati possono riconoscere lo Sputnik". Coldiretti: "Buona notizia per l'agricoltura"

Per l'associazione ci sono 180mila lavoratori stranieri che non possono avere il Green pass perché immunizzati con il vaccino russo. Discorso che vale anche per badanti e colf

Solo il 14% dei vaccini promessi sono arrivati ai Paesi poveri

Un rapporto punta il dito contro l'egoismo degli Stati più ricchi. E lo strapotere di Big Pharma

Nel mondo i contagi Covid aumentano solo in Europa. Belgio: in arrivo la quarta ondata

Secondo i dati dell'IOms i casi sono in diminuzione in tutti gli altri continenti. Il governo di Bruxelles: "Dobbiamo prepararci e intensificare le vaccinazioni"

Obbligo di Green pass al Parlamento Ue, asse tra i sovranisti no-vax: "Viola diritti umani"

Dall'ex leghista Donato all'ex alleato dei 5 stelle Sincic: "Diamo voce a centinaia di membri dello staff dell'Eurocamera"

Migranti

Draghi e von der Leyen bloccano i Paesi dell'Est: "Niente muri o filo spinato contro i migranti"

A Bruxelles cinque ore di dibattito tra i leader sul dossier migrazione. L'Italia incassa il sì al ‘Recovery fund’ per gli Stati di partenza e transito, ma anche un richiamo dei governi nordici sui movimenti secondari

Allarme a Berlino: i nostri confini presto travolti dai migranti in arrivo dalla Bielorussia

Arrivano in Germania passando dalla Polonia, le autorità temono che la situazione potrebbe ulteriormente degenerare e raggiungere i livelli del 2015

Un "Recovery fund" per i Paesi di partenza dei migranti: la richiesta dell’Italia al vertice europeo

Sul tavolo dei leader anche i prezzi energetici e la lotta al Covid. Il tema dello Stato di diritto in Polonia verrà solo ‘toccato’ durante la riunione a Bruxelles

Doppio colpo per Frontex, una famiglia siriana gli fa causa e Strasburgo chiede il blocco dei fondi

Gli eurodeputati vogliono congelare una parte del bilancio dell'agenzia incaricata di controllare i confini, in attesa che si chiarisca se è vero che ci sono state violenze e respingimenti di rifugiati

Plenaria del Parlamento Ue

A Navalny il Premio Sacharov del Parlamento Ue: "Ha denunciato gli abusi del regime di Putin"

All'oppositore del leader russo, che si trova in prigione, il riconoscimento per la libertà di pensiero assegnato ogni anno dai deputati europei. Il presidente Sassoli: "Sia rilasciato"

Il Parlamento Ue vuole uno "statuto europeo dell'artista"

Strasburgo chiede standard sociali minimi per i lavoratori dello spettacolo, messi in ginocchio dalla pandemia

L'amianto uccide ancora 30mila europei ogni anno. Strasburgo: "Rimuoverlo da tutti gli edifici"

Il Parlamento Ue chiede anche la riduzione dei valori limite per chi lavora a contatto con la fibra cancerogena

Il Parlamento europeo fa causa alla Commissione troppo ‘molle’ con Polonia e Ungheria

Da quasi un anno Bruxelles ha il potere di bloccare i fondi ai Paesi che non rispettano lo Stato di diritto. Ma l’esecutivo Ue temporeggia, punta al dialogo ed evita lo scontro con Varsavia e Budapest

Superlega

II governo Draghi contro la Superlega: 15 Paesi sostengono l'Uefa alla Corte Ue

Dopo la Spagna, anche l'Italia presenta la sua posizione ai giudici europei. Che potrebbero cambiare il destino del calcio del Vecchio Continente

Ambiente

Come viaggiare inquinando meno? Adesso te lo dirà Google Maps

Secondo il gigante americano con i nuovi aggiornamenti si potranno risparmiare oltre un milione di tonnellate di emissioni di carbonio all'anno

Politiche economiche

La Spagna blocca i licenziamenti fino al 2023

Il governo di Madrid ha proposto di prolungare con un nuovo schema il regime di cassa integrazione, ancora in vigore, che ha protetto finora 3,6 milioni di lavoratori

Gentiloni frena i frugali: “Ridurre il debito pubblico non sia ostacolo alla crescita”

La Commissione Ue avvia le consultazione per la revisione del Patto di stabilità. E pensa a una golden rule sugli investimenti verdi