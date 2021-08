EURecap: il dibattito sulla terza dose e il muro Ue per fermare i migranti

Sempre più Stati stanno decidendo di optare per il richiamo, ma ne vale la pensa? Intanto l'Ue è preoccupata per i flussi irregolari provenienti dalla Bielorussia

Germania e Francia hanno annunciato che da settembre inizieranno a somministrare una terza dose di vaccino contro il coronavirus alle categorie più vulnerabili, nonostante l'Ema non si sia ancora pronunciata sulla questione e l'Oms abbia chiesto di concentrarsi sull'immunizzazione dei Paesi in via di sviluppo, per porre fine alla pandemia. In Europa preoccupano i flussi migratori in arrivo dalla Bielorussia, con Bruxelles che accusa Lukashenko di utilizzare i migranti come forma di pressione per eliminare le sanzioni imposte a Minsk. E la Commissione sta pensando alla costruzione di una barriera sulla frontiera con la Lituania.

Campagna di vaccinazione

L'Ue si tiene stretta i vaccini: solo 7,9 milioni le dosi per i Paesi poveri

Cina e Usa sono stati finora decisamente più solidali. E rischiano uno smacco diplomatico

Senza vaccino stipendio ridotto o sospensione, in Grecia è linea dura per i docenti

Piano di Atene per assicurare un ritorno dell'istruzione in presenza. Il premier Mitsotakis: “La quarta ondata colpirà solo chi non ha ricevuto le dosi”

I cittadini non si vaccinano, e la Romania vende le sue dosi ad altri Stati

Nel paese solo il 25 per cento della popolazione ha ricevuto entrambe le iniezioni, peggio fa solo la Bulgaria. E per non sprecarle ha iniziato a inviarle in altre nazioni, anche come donazioni

L'Ue compra un nuovo vaccino anti-Covid: da Novavax altre 200 milioni di dosi

La Commissione europea ha dato l'ok al contratto con l'azienda Usa: "Efficace al 90,4%, anche contro le varianti"

La terza dose costerà di più agli Stati Ue. Ma servirà?

Gli esperti sono divisi, per l'Ema non sembra necessaria. Bruxelles, dal canto suo, si è assicurata già 2 miliardi di nuove dosi, a caro prezzo. Mentre i Paesi poveri arrancano

Migranti

Nuovo record di sbarchi nel Regno Unito, dall'inizio dell'anno sono arrivati 10mila migranti

Solo nelle ultime 24 ore 482 persone hanno attraversato la Manica in maniera irregolare, mai così tanti, nonostante il patto con la Francia per aumentare gli sforzi per fermare le partenze

Orban: "Immigrare in Ungheria non è un diritto umano. La nostra sovranità viene da Dio"

Il premier ungherese: "In Europa mi considerano una pecora nera perché non credo che le comunità possano mescolarsi con successo. Per me è qualcosa di rischioso"

L'Ue come Trump: barriera sul confine lituano per fermare i migranti dalla Bielorussia

Lukashenko è accusato di far aumentare gli ingressi irregolari come arma di pressione contro le sanzioni imposte al Paese, e Bruxelles sta cercando nuovi modi per bloccare i flussi che sono cresciuti di oltre 50 volte rispetto allo scorso anno

Globale

Morti misteriose e atleti olimpici che chiedono aiuto, cosa sta accadendo in Bielorussia

Nel Paese governato da 27 anni da Lukashenko si sta intensificando la repressione contro l'opposizione. E se l'Ue ha messo in campo sanzioni economiche la Russia di Putin non fa mancare il suo sostegno a Minsk

Diritti Lgbt+

"Una cricca di gay domina la Chiesa", la Germania multa prete polacco. Varsavia lo difende

La Polonia contesta le decisione del tribunale di Colonia: "Tendenze liberticide nella giustizia tedesca"

Da gay diventa etero dopo aver mangiato la barretta, Snikers ritira la pubblicità omofoba

La compagnia utilizza diversi stereotipi in un video che ha creato indignazione in Spagna. Poi le scuse: "Non volevamo offendere nessuno, solo mostrare in maniera simpatica come la fame può cambiare una persona"

Economia

I funzionari Ue vogliono telelavorare all'estero, ma Bruxelles per ora dice no

Nelle varie sedi delle istituzioni europee oltre 30mila dipendenti hanno la residenza all'estero. Che adesso vorrebbero sfruttare per lavorare a distanza

In Italia 7 milioni di persone non possono permettersi vacanze, numero più alto tra i Paesi Ue

È la cifra più alta in termini assoluti, ma in percentuale rispetto alla popolazione nella fascia di rischio povertà la situazione peggiore è in Grecia, Romania, Croazia, Cipro e Slovacchia

Ambiente

Disastro plastica, l'acqua in bottiglia è 3.500 volte peggio per l'ambiente di quella del rubinetto

Anche se ritenuta migliore per la salute i costi per il pianeta sono enormi e assolutamente non sostenibili, secondo una ricerca che ha preso in considerazione l'impatto di materie prime, produzione, trasporto, distribuzione, uso e smaltimento

Dagli Stati membri

Centinaia di donne rom sterilizzate a loro insaputa, Praga risarcisce le vittime

La Cechia ha ammesso le sue responsabilità per il programma di eugenetica condotto a partire dagli anni '70 e sopravvissuto anche alla fine del blocco sovietico

Brexit

Salvi i tour europei degli artisti britannici, per loro niente visto in Italia e altri 18 Stati

Gli artisti avevano piùvolte denunciato che con la Brexit suonare all'estero sarebbe diventato proibitivo soprattutto per i giovani emergenti