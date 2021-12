EURecap, Italia isolata sul ritorno del tampone per viaggiare e lo stallo Ue sull'energia

L'Italia per prevenire la diffusione della variante Omicron ha deciso di imporre di nuovo il tampone in ingresso anche per chi arriva da un Paese membro dell'Unione e anche se è vaccinato. La decisione è una sconfessione, seppure temporanea, della linea voluta da Bruxelles, che ha infatti criticalo la mossa di Roma. Anche gli altri leader hanno storto il naso e parlato della necessità di un approccio coordinato. Al Vertice Ue è stato stallo sull'argomento energia, sia per quanto riguarda le strategie per assicurare gli approvvigionamenti del gas, sia per quanto riguarda il nucleare e il suo eventale inserimento nella tassonomia delle energie considerate amiche del clima. Ecco le principali notizie della settimana europea.

Draghi isolato sul Green Pass

I leader Ue non seguono Draghi sul Green pass: “Serve approccio coordinato”

Premier isolato a Bruxelles. Le conclusioni del Consiglio europeo difendono “il funzionamento del mercato unico” e bocciano gli ostacoli “alla libera circolazione tra gli Stati membri o ai viaggi nell’Ue”

L’Italia abbandona il Green pass e fa arrabbiare l’Ue: “Giustifichi la scelta”

Bruxelles prende male l’introduzione del tampone negativo come requisito per viaggiare da un Paese Ue anche per chi è vaccinato. Jourova: “Queste scelte riducono la fiducia dei cittadini”

Il 'ritorno' di Rutte

Il 'frugale' Rutte ce la fa ancora, trovato l'accordo per il suo quarto governo

Il premier guiderà una coalizione che però non ha la maggioranza in Senato, e dovrà riacquistare la fiducia dei cittadini dopo lo scandalo degli assegni scolastici

Ue

L'Ue sanziona il Gruppo Wagner, i mercenari russi che combattono per Putin nel mondo

I Ventisette hanno adottato delle misure restrittive contro i contractors accusati di essere sul libro paga del Cremlino per destabilizzare la scena internazionale

La Corte Ue "obbliga" la Bulgaria a riconoscere la figlia di una coppia dello stesso sesso

La sentenza sul caso di una bambina di 2 anni cui Sofia aveva negato la carta d'identità. Ferrara (M5s): "Monito anche per l'Italia"

Migranti

L’Ue salva Schengen ma non i migranti: Paesi potranno attivare il ‘modello Polonia’

I governi potranno disporre la chiusura dei confini, l’esame alla frontiera delle domande d’asilo e il rimpatrio rapido in caso di strumentalizzazione politica dei profughi, come accaduto in Bielorussia

Carceri sovraffollate, la Danimarca "affitta" una prigione in Kosovo

Trecento detenuti, tutti migranti, saranno espulsi verso Pristina come parte di un piano per aumentare le capacità del sistema

Pandemia

La ‘no-vax’ Romania è l'unico Paese Ue senza zone rosse e con due regioni verdi

Nello Stato dell’Est, penultimo in Europa per vaccinazioni, il numero di contagi è nettamente più basso che altrove. Tuttavia, il popolo rumeno ha pagato caro il prezzo della quarta ondata

La Germania è a corto di vaccini: "Da gennaio rischiamo di non averne abbastanza"

Il nuovo ministro alla Salute dà la colpa al suo predecessore: “Avrebbe dovuto ordinare più dosi”. Il Paese si trova a fare i conti con un tasso di vaccinazione inferiore al 70%

Von der Leyen: "Omicron sarà la variante dominante già a gennaio"

La presidente della Commissione Ue: "Rafforzare campagna di vaccinazione, anche per i bambini"

Dopo la stretta sui non vaccinati, boom del partito no-vax in Austria

Secondo i sondaggi la formazione ha tra il 4 e il 6 per cento delle intenzioni di voto, numeri che gli permetterebbero di entrare in Parlamento in caso di elezioni anticipate

Ambiente

Anche gli edifici di classe G potranno essere venduti e affittati: ecco il testo (vero) della direttiva Ue

Nella versione finale non ci sono riferimenti a divieti di vendita e affitto. Ma la Commissione europea chiede a tutti i Paesi di rinnovare almeno il 15%

Altro che aborto, se si fanno meno figli è anche colpa dello smog (e dell'infertilità che provoca)

Uno studio pubblicato su Nature rileva che le interruzioni di gravidanza sono in calo, mentre crescono le coppie che non possono procreare. Sotto accusa l'inquinamento

Più viaggi in treno e auto digitalizzate: come l’Ue vuole rendere i trasporti più verdi

La Commissione presenta il piano per accelerare la transizione ecologica nel settore della mobilità. Dai centri urbani alle infrastrutture transeuropee

I reati ambientali diventeranno penali, stretta dell'Ue contro chi inquina

Per i casi più gravi si prevede la reclusione fino a dieci anni. Il vicepresidente della Commissione Timmermans: "Basta impunità per chi mina i nostri sforzi per proteggere la natura e la biodiversità"

Plenaria

Parlamento Ue: "Sanzionare le imprese che discriminano le lavoratrici"

Una risoluzione di Strasburgo punta il dito contro il divario retributivo di genere e la carenza di sostegni alla donne che lavorano

La figlia di Navalny riceve il Sakharov a nome del padre: "Segnale per chi continua a lottare"

'oppositore di Putin è ancora i galera, Daria Navalnaya a Strasburgo: "Bisogna fare tutto il possibile affinché sia rilasciato e io credo che con il vostro aiuto questo sia possibile"

"Un italiano vale 15 tedeschi per l'Ue, ci scroccano il Natale": l'attacco dell'eurodeputato alleato della Lega

unnar Beck, esponente dell'Afd, contesta i fondi versati al nostro Paese con Pnrr e Sure: "L'11% dei disoccupati italiani non cerca lavoro, ridicolo"

Strasburgo: molestie online e cyber stalking diventino reato in tutta l'Ue

Gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione di proporre delle norme per armonizzare le legislazioni nazionali, rendendo penale il crimine di violenza informatica

Gas

Sull'energia è stallo al vertice Ue: la chiave per sbloccarlo potrebbe essere il Nord Stream 2

Niente intesa sul pacchetto gas della Commissione. Sul Covid ok solo alla scadenza del Green pass. Ecco cosa è successo al summit di Bruxelles

Stop ai contratti per il gas fossile dal 2049, Bruxelles punta su idrogeno e biogas

Le proposte della Commissione europea per promuovere la decarbonizzazione del settore energetico. Confermata la stretta sulle emissioni di metano

Contro il caro-bollette l'Ue punta sui "magazzini comuni" di gas

Pronta la proposta della Commissione per permettere agli Stati membri l'acquisto e lo stoccaggio congiunti. Basterà a calmierare i prezzi?

La Bielorussia minaccia di bloccare il gas russo verso l'Europa

Ma Mosca 'rassicura' Bruxelles: "Niente ci impedirà di continuare ad adempiere in modo impeccabile agli impegni di fornitura". Sullo sfondo il Nord Stream 2

Politiche economiche

L'Olanda tasserà i genitori che aiutano i figli a comprare casa

La misura fa parte di un pacchetto, che comprende anche la costruzione di 100mila abitazioni, pensato per far scendere i prezzi degli affitti. Nel nuovo accordo di governo si abbandona l'austerità e si aumenta la spesa pubblica

L'Ue stanzia 5,4 milioni per aiutare 801 disoccupati sardi

Andranno agli ex lavoratori di Air Italy del Porto Canale di Cagliari

Con la transizione ecologica a rischio 500mila posti. La ricetta di Bruxelles: "Meno tasse su lavoro, più formazione e welfare"

La proposta della Commissione Ue nel suo pacchetto di raccomandazioni per la neutralità climatica. Obiettivo: ridurre gli impatti negativi e creare 1 milioni di nuovi occupati entro il 2030

La Commissione Ue emetterà 50 miliardi di bond a gennaio per finanziare i Pnrr

Lo ha annunciato Bruxelles

Pugno duro dell'Ue sui giganti del web, primo ok del Parlamento alle norme contro i contenuti illegali

Il testo prevede multe fino al 6% del fatturato globale. Nel mirino la gestione degli algoritmi da parte di Amazon, Google, Apple e Facebook