EURecap, il dibattito sul nucleare e le (nuove) polemiche sulla Brexit

In Europa torna il dibattito sul nucleare con divesri Paesi, in particolar modo la Francia, che spingono perché sia inserito tra le energie considerate pulite dall'ue e venga usato per risolvere la crisi dell'aumento dei prezzi delle bollette. Intanto la Brexit torna ancora una volta a dominare il dibattito europeo, con Bruxelles e Londra che si scontrano per l'ennesima volta sul protocollo per l'Irlanda.

Politiche energetiche

La Germania chiede che il gas naturale sia fonte “green” per l'Europa

I socialdemocratici rilanciano la battaglia sui fondi Ue in ambito energetico. Mentre si attende l'avvio del Nord Stream 2 che raddoppierà le forniture dalla Russia

Perché l’Europa vuole conquistare l’Artico. E apre un ufficio in Groenlandia

La nuova strategia di Bruxelles mette da parte gas e petrolio, e punta sulla lotta al cambiamento climatico. Ma nel documento si fa riferimento alle terre rare

"Perché gli europei hanno bisogno del nucleare"

La lettera di 8 Paesi Ue, dalla Francia alla Polonia, per chiedere a Bruxelles di puntare sull'energia atomica come fonte "green"

Mini reattori nucleari e auto elettriche: il piano di Macron da 30 miliardi (con un occhio alle elezioni)

Il presidente francese scommette sull'economia verde e sull'energia a basse emissioni. Appuntamento alle urne tra sei mesi

Putin all'Europa: "Il caro bollette perché avete puntato troppo sulle rinnovabili"

Il presidente russo rigetta come "politicamente motivate" le accuse che Mosca starebbe usando la politica energetica come arma contro l'Ue: "Quest'anno l'eolico non ha prodotto abbastanza elettricità e la domanda di gas è schizzata, facendo aumentare i prezzi"

"Ridurre le bollette per le famiglie povere con i soldi di chi inquina", la proposta di Bruxelles

La Commissione Ue ha presentato un pacchetto di misure contro il caro energia. Ma per il futuro del settore rilancia la patata bollente agli Stati

Brexit

Meno energia e più dazi: anche l'Italia chiede all’Ue di prepararsi alla guerra commerciale con Londra

Il Regno Unito non ha mai rispettato gli accordi sull’Irlanda del Nord per il post Brexit. La Commissione cerca di trattare, ma i principali governi strigliano Bruxelles: serve un piano d’emergenza

Niente Recovery Fund alla Polonia finché non rispetta le regole europee: la richiesta di Rutte

Il premier olandese è pronto a chiedere lo stop ai fondi Ue a Varsavia. Ma affinché Bruxelles chiuda il rubinetto dei finanziamenti serve la maggioranza qualificata dei Governi

Dai Paesi membri

Polonia, 9 su 10 vogliono restare nell'Unione europea: a Varsavia 173 miliardi da Bruxelles in 7 anni

Decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro il rischio di una Polexit dopo la sentenza della Corte suprema. Ma solo il 3% fa il tifo per abbandonare il blocco

Estrema destra

La 'lobby nera' europea: chi sono gli alleati Ue di Forza Nuova

Dalla Falange spagnola ai "nazionaldemocratici" tedeschi, passando per gli eredi di Alba Dorata. Ecco la rete dell’estrema destra che ha giurato guerra alla "dittatura sanitaria" in Italia e Francia

Vaccinazioni e Green Pass

Perché in Romania e Bulgaria non si vaccinano

Le percentuali di inoculati sono le più basse d'Europa. Nei due Paesi c'è grande sfiducia nelle istituzioni, molta povertà e troppe fake news

"Il 72% dei medici in Romania contro la vaccinazione obbligatoria negli ospedali"

Lo rivela un sondaggio realizzato in diversi Paesi Ue. In Italia, Francia e Germania oltre l'80% dei dottori favorevoli all'obbligo

Test gratuiti per il Green pass? In Germania li pagano i datori di lavoro

Finora la copertura è stata a carico dello Stato, che dopo aver speso oltre 5 miliardi, ha decretato lo stop ai tamponi gratis. Ma per i lavoratori non vaccinati c'è una scappatoia

Migranti

Croazia: "Violenze sui migranti? È l'Ue che non è preparata ai flussi"

Dopo le accuse di respingimenti di richiedenti asilo a manganellate, Zagabri si difende affermando che si tratta solo poche mele marce

Politiche economiche

Il Belgio pensa a una settimana lavorativa di quattro giorni, ma aumentando le ore quotidiane

I sindacati e parte del parlamento si oppongono, sostenendo che la redistribuzione delle ore creerebbe maggiore stress, soprattutto a chi ha figli

Lo strano caso del Regno Unito: mancano i disoccupati, rischio per la ripresa

Il Paese ha fatto registrare il record di occupati, ma 1 milione di posti di lavoro restano ancora vacanti. Crolla il rapporto tra l'offerta di impiego e persone in cerca di un salario

"Presi a sportellate dall'Ue", perché la nuova Alitalia già fa polemica con Bruxelles

Il ceo della neonata Ita si lamenta dei diktat della Commissione europea, in particolare sugli slot. Sullo sfondo il futuro di una compagnia che per alcuni è già scritto

L'Italia è l'unico Paese Ue dove i lavoratori guadagnano meno di 30 anni fa

In Germania e in Francia l'aumento del salario medio è stato del 30%. Anche la Spagna ci ha superato. E la crisi Covid c'entra poco

Parlamento Ue

Il doppio stipendio degli eurodeputati, 6 italiani nella top20 dei guadagni extra: ecco chi sono

Quasi tre parlamentari su dieci hanno dichiarato collettivamente tra 3,9 e 11,5 milioni di euro di entrate oltre i loro stipendi dall'Ue

Aumenta l'influenza di Macron a Bruxelles, il suo uomo guiderà i liberali europei

Il francese Stéphane Séjourné sarà il nuovo presidente del gruppo Renew Europe del Parlamento europeo. I popolari invece confermano il tedesco Manfred Weber