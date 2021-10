EURecap, rischio Polexit e il frugale austriaco Kurz nei guai

Dopo la Brexit una Polexit? Una controversa decisione della Corte costituzionale di Varsavia ha stabilito che le regole europee non possono avere prevalenza su quelle nazionali, aprendo al rischio di un conflitto istituzionale che secondo molti potrebbe portare anche a un'uscita della Polonia dall'Unione europea. In Austria intanto traballa il governo di Sebastian Kurz, dopo che il cancelliere è finito sotto indagine con l'accusa di aver elargito fondi pubblici a due giornali in cambio di propaganda favorevole durante il periodo delle elezioni.

Terremoto politico in Austria

"Corrotti media perché gli facessero propaganda", il frugale Kurz finisce sotto inchiesta

Secondo gli inquirenti avrebbe usato fondi del ministero delle Finanze per convincere un giornale e una tv a pubblicare sondaggi e informazioni a lui favorevoli

Polexit?

Polexit: hanno ragione i giudici polacchi? Come stanno le cose (e il "precedente" italiano)

Nel 1964, un avvocato si rifiutò di pagare una bolletta all'Enel. Oggi la Corte di Varsavia apre all'uscita della Polonia dall'Ue. Il legame tra le due vicende

"La Polonia sta uscendo dall'Ue", la sentenza della Corte suprema di Varsavia allarma Bruxelles

I giudici supremi polacchi non riconoscono la superiorità del diritto europeo sui temi della giustizia. L'opposizione: "Rischio Polexit concreto"

Plenaria del Parlamento europeo

Genitori violenti, Strasburgo cancella la sindrome da alienazione parentale. Lega e Forza Italia votano contro

Il Parlamento europeo chiede che tutti gli Stati membri non riconoscano la controversa teoria, usata nelle cause di separazione. Verdi: "È anticamera del femminicidio"

Il Parlamento europeo contro i "pregiudizi algoritmici" dei nuovi software della polizia

Secondo i deputati le tecnologie di sorveglianza sono discriminatorie e violano la privacy

Limite di 30km orari in tutti i centri urbani: la proposta del Parlamento Ue

L’obiettivo è quello di ridurre i morti sulle strade entro il 2050. A Bruxelles la misura, in atto da inizio anno, sembra funzionare

Una Carta europea per facilitare la libertà di movimento dei disabili

La proposta dell'Eurocamera. A oggi manca un riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri dell'Ue

Il Parlamento europeo chiede al Texas di ritirare il divieto di aborto. Ma Lega, FdI e FI votano contro

Intervento degli eurodeputati contro la legge che non prevede alcuna eccezione nemmeno in caso di stupro o incesto. Il centrodestra italiano si compatta contro la risoluzione

Diritti

Aborto vietato in Polonia, il Belgio offre l'interruzione di gravidanza alle donne polacche

Il bando quasi totale è entrato in vigore quest'anno, Bruxelles fornisce aiuto: "Bisogna essere liberi di decidere del proprio corpo"

"Malata di omosessualità", scoppia la polemica per la diagnosi del medico

È accaduto in un ospedale spagnolo. Insorgono le associazioni Lgbt+: "Fatto allarmante, inaccettabile e intollerabile"

Migranti

La Bielorussia non accetterà più rimpatri di migranti dall'Ue: "Toglieteci le sanzioni"

La commissaria europea agli Affari interni Johansson: "Lukashenko è disperato. Vuole destabilizzarci, ma ha fatto male i suoi calcoli"

L’Onu chiede aiuto all’Europa: “Accogliete 42.500 afghani”. Ma dai governi nessuna promessa

Nessun impegno messo nero su bianco al termine del Forum sulla protezione delle persone a rischio nel Paese tornato sotto controllo dei talebani. Bruxelles preferisce inviare sostegno alla popolazione locale

Dodici Paesi europei chiedono di finanziare muri anti-migranti alle frontiere. L'Italia non aderisce

La richiesta arriva da governi popolari, conservatori, liberali e socialisti. Non firmano Lamorgese e i ministri dell'Interno di Germania, Francia e Spagna, i Paesi che ricevono più richiedenti asilo

Dagli Stati membri

Basta 'bamboccioni', la Spagna darà 250 euro al mese agli under 35 che vanno a vivere da soli

L'annuncio del premier Sanchez: "Dobbiamo ridurre l'età intollerabilmente alta in cui si lascia la casa della propria famiglia". Previsto anche un bonus cultura da 400 euro per i neo diciottenni

Puigdemont non sarà estradato (per ora), esultano gli indipendentisti. Lui: "Sono molto contento"

La Corte di Sassari ha deciso di aspettare il pronunciamento di quella europea sulla questione dell'immunità del leader catalano che è anche eurodeputato

Scandali

“Ex commissario Ue ha nascosto una società offshore”. Oggi Bruxelles gli paga la pensione

John Dalli è finito nell’inchiesta Pandora Papers per non aver dichiarato quando era parlamentare l’esistenza di un'impresa registrata alle Isole Vergini britanniche

Nella Chiesa francese abusi su 330mila bambini, per papa Francesco "è il momento della vergogna"

Un rapporto shock sulla pedofilia ha rivelato l'orrore avvenuto per 70 anni per mano di circa 3mila sacerdoti. Il pontefice: "Drammi simili non devono ripetersi"

Allargamento

Il sogno Ue dell'Albania può attendere (e il gas comune anche): cosa resta del vertice di Brdo

Governi ancora divisi sull’ingresso di Tirana e Macedonia. Sfogo di von der Leyen: “È in gioco la nostra credibilità”. Rinviato al 21 ottobre il dossier caro bollette

Covid-19

I contagi non contano più: l'Ue vuole usare la quota di vaccinati per stabilire le regioni rosse

L'Ecdc propone di considerare il tasso d'immunizzazione da Covid-19 come parametro per valutare le restrizioni agli spostamenti

Ambiente

Il mondo invaso dalla plastica: ne abbiamo prodotte dieci miliardi di tonnellate

Negli ultimi 65 anni l'utilizzo è crresciuto del 18.300 per cento. L'Italia, assieme a Belgio, Germania e Francia, tra i maggiori esportatori di questi rifiuti che non sappiamo riciclare

Dalla Lombardia alla Campania: ecco i 159 Comuni senza fogne per cui l'Ue ci ha condannati

La Corte europea ha stabilito che l'Italia ha lasciato senza scarichi fognari, o con reti non a norma, centinaia di centri. Per lo stesso problema, versiamo già 55 milioni di euro all'anno a Bruxelles

Economia

L'Ue riduce ancora la blacklist dei paradisi fiscali: via Seychelles, Antigua e Dominica

A 24 ore dal nuovo scandalo dei Pandora papers, polemica sulla,decisione dei ministri europei delle Finanze di rimuovere 3 Paesi dalla lista nera

Riparte la battaglia sulla revisione del Patto di stabilità: il 19 ottobre la "comunicazione" di Gentiloni

Il commissario all'Economia ha annunciato la presentazione di un testo che farà da base alle discussioni sulla riforma della governance fiscale

L’energia spacca l’Ue: ecco perché Bruxelles ha rinviato le misure contro gli aumenti

La Francia promuove il nucleare mentre Italia e Spagna chiedono un sistema di acquisto e stoccaggio comune. Le divisioni tra Stati si riflettono nell’esecutivo europeo

"L'Europa punti sul nucleare per fermare il caro bollette": la proposta della Francia

Parigi elogia il suo "modello" energetico e propone di usare i fondi per la transizione ecologica per costruire nuovi reattori

Caro bollette, Italia e Spagna vogliono una riserva europea per il gas. Ma l'Ue è divisa

Per superare l’impasse, la proposta di una coalizione di "volenterosi"

"Il gas come i vaccini, serve acquisto comune da parte dell'Ue"

La proposta del premier spagnolo Sanchez al vertice con gli altri leader europei

Brexit

Nel Regno Unito i militari cominciano a distribuire la benzina. Il governo: "Non abbiamo bacchetta magica"

Nell'attesa dell'arrivo di oltre 10mila migranti per i settori dei trasporti e alimentari, circa 200 soldati sono entrati in azione per garantire i rifornimenti di carburante

Dagli autisti Ue 'vaffa' al Regno Unito della Brexit: solo 127 chiedono il visto temporaneo di lavoro

Per superare la crisi della mancanza di carburante Londra concede un permesso di soggiorno di sei mesi, ma le applicazioni sono pochissime