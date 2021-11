EURecap, il dibattito sui muri anti-migranti e il ritorno dei (mini)lockdown

Con la crisi migratoria che si fa sempre più forte al confine est dell'Unione europea, con la Bielorussia che sta spingendo migliaia di persone ad attraversare i confini come forma di "arma ibrida" in risposta alle sanzioni comunitarie, infuria il dibattito sulla possibilità (e legittimità) di costruire muri per fermare chi prova a entrare nel blocco in maniera irregolare. Da una parte il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, apre alla possibilità di finanziare la costruzione con fondi europei anche, dall'altra òla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiude alla possibilità. Intanto in diversi Paesi membri la forte crescita dei contagi sta spigendo i governi a introdurre dei nuovi (mini)lockdown. La pandemia è ben lungi dall'essere finita.

Bielorussia, migranti e muri

L'esodo dei migranti dalla Bielorussia, in centinaia attraversano il confine della Polonia

Varsavia accusa di Minsk di scortare le persone alla frontiera: "Il più grande tentativo mai realizzato di entrare con la forza nel nostro Paese"

Il presidente del Consiglio europeo apre ai muri Ue contro i migranti, è polemica

Il belga Michel appoggia le richieste dalla Polonia per fermare i flussi dalla Bielorussia proprio nell'anniversario della caduta del muro di Berlino, e chiede finanziamenti europei

Come delle agenzie di viaggio stanno portando i migranti in Europa

In Bielorussia, Russia e Turchia alcune imprese offrono pacchetti tra i 12 e i 15mila euro che includono visto, volo e ingresso nell'Ue

La Turchia vieta a iracheni, siriani e yemeniti di volare in Bielorussia

La mossa di Ankara per contrastare gli ingressi irregolari nell'Ue favoriti da Lukashenko come risposta alle sanzioni imposte da Bruxelles

"I migranti illegali arrivano da noi perché c'è il lavoro nero. Più sanzioni per le imprese"

Lo ha detto la commissaria Ue Ylva Johansson: "Legami tra datori e trafficanti, impieghi illegali rappresentano il 17% del mercato in Europa"

Mini-plenaria del Parlamento

"Nessun'altra donna deve morire", Strasburgo contro il bando dell'aborto in Polonia

La condanna del Parlamento Ue arriva dopo il decesso di una trentenne, prima vittima della stringente legislazione di Varsavia. Ma Lega e FdI votano contro

Primo ok di Strasburgo al salario minimo Ue: "Un passo importante per i lavoratori"

Nell'Unione è previsto in 21 Stati su 27, e tra questi non c'è l'Italia. Il Movimento cinque stelle: "Straordinario strumento di lotta alla povertà, sia approvato anche nel nostro Paese"

Diritti

Anche il Portogallo verso l'eutanasia legale: ecco gli altri Paesi Ue dove è consentita

Lisbona approva la legge quest'anno, ma la minaccia di veto da parte del presidente potrebbe bloccarne nuovamente l'entrata in vigore

"Con il sesso curiamo le persone con disabilità"

Viaggio nel centro che offre assistenza sessuale ai disabili, uomini e donne: "Il nostro servizio riduce l'uso dei farmaci e combatte la depressione"

Pandemia di coronavirus

Impennata di casi in Olanda, in arrivo un coprifuoco parziale di almeno tre settimane

L'annuncio previsto per questa sera: chiusura di bar e ristoranti alle sette e basta pubblico agli eventi sportivi

Slovacchia in semi-lockdown dopo il record di nuovi contagi: "Solo il vaccino ci può aiutare"

Soltanto la metà della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi e i casi sono in forte aumento. Chiusi hotel, bar e ristoranti, mascherine anche all'esterno e massimo di 100 persone agli eventi

L'Austria verso il confinamento per i non vaccinati: "Per loro non sarà un inverno piacevole"

Il premier paventa un lockdown selettivo con le stesse regole di quello dello scorso anno: uscire di casa solo per andare a lavoro, comprare beni essenziale e fare jogging

La Danimarca fa dietrofront: introdurrà di nuovo il Green pass

La decisione è stata presa in seguito a un aumento vertiginoso dei contagi. "Le cose sono accadute più velocemente del previsto", ha detto la premier

"Il Covid è un complotto degli ebrei": così con la pandemia è cresciuto l'odio antisemita. Anche in Italia

Lo studio dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali: nel nostro Paese registrato il record di episodi degli ultimi 10 anni

Il caso dell'Albania: con l’obbligo vaccinale calano le immunizzazioni contro il Covid

A ottobre, con la nuova misura del governo, il tasso di nuovi vaccinati si è dimezzato. E il Paese resta lontano dagli obiettivi dell'Oms

La sentenza

Il Milan sconfitto in tribunale da un'azienda di pennarelli

Il club non potrà registrare il suo stemma. I giudici europei hanno dato ragione a un'impresa tedesca che produce una linea di prodotti con lo stesso nome

Economia

Basta diktat Ue sul debito pubblico al 60%: gli esperti della Commissione chiedono di cancellare la regola

Il Fiscal Board, organismo consultivo di Bruxelles, si schiera apertamente nel dibattito sulla riforma del Patto di stabilità. Sì al disavanzo annuale massimo del 3%, ma stop alla “sorveglianza sulla microgestione”

In Portogallo e Spagna le concessioni balneari si possono prorogare per 75 anni

Ogni Paese ha regole diverse, ma la Commissione Ue spinge perché venga aperto il settore alla concorrenza

Basta segreti, le multinazionali dovranno dichiarare quante tasse pagano in ogni Stato Ue

Approvazione definitiva della direttiva al Parlamento europeo: dal 2024 per le aziende sarà più difficile praticare l'elusione fiscale

Via il canone Rai dalla bolletta entro il 2022, è una delle condizioni del Recovery plan

La Commissione europea conferma che il governo di Draghi si è impegnato a rimuovere l’onere per i fornitori di luce di riscuotere l’imposta sulle Tv. Fu introdotto da Renzi nel 2016

I rider trattati come dipendenti: la direttiva Ue vale 5 miliardi

La Commissione europea verso la stretta sui falsi autonomi nelle piattaforme come Deliveroo e Uber. Sul tavolo la presunzione di subordinazione

I nostri prof hanno gli stipendi più bassi d'Europa?

Un gruppo di docenti italiani lancia un appello al governo per aumentare i salari. Ecco come funziona negli altri Paesi Ue

Stangata a Google, la Corte Ue rigetta il ricorso e conferma la multa da 2,4 miliardi

La Commissione accusa il colosso di Mountain View di favorire nel motore di ricerca i propri servizi di acquisti a discapito della concorrenza

Basta telefonate o messaggi agli impiegati al di fuori dell'orario di lavoro, la stretta del Portogallo

Le aziende che lo faranno saranno multate, ai dipendenti il "diritto alla disconnessione". E se mandati in smart working l'azienda gli dovrà pagare elettricità e internet

Lavoreremo davvero sempre meno?

Dalla settimana di 4 giorni lavorativi al diritto a disconnettersi, cosa sta succedendo in Ue e nel mondo. E perché gli italiani lavoreranno comunque meno degli altri europei

Primi effetti del Recovery, economia italiana in crescita: Pil oltre il +6% nel 2021

La Commissione europea rivede le sue stime per il nostro Paese, aiutano anche i servizi al consumo. Previsto il ritorno ai livelli di ricchezza pre-pandemici entro giugno 2022

Difesa

L'Ue verso un esercito autonomo entro il 2025: cosa dice la proposta di Bruxelles al vaglio dei governi

Una Forza d'intervento da 5mila uomini capaci di agire negli scenari internazionali. L'idea dell'Alto rappresentante Borrell dovrà ora passare per il Consiglio

Ambiente

Uk, India e 31 Paesi per l'addio alle auto inquinanti dal 2035. Italia e Fiat non aderiscono

L'appello, presentato alla Cop26, sottoscritto anche da diverse case automobilistiche come Ford, Volvo, Mercedes, Jaguar e la cinese Byd

Tribunale riconosce la "sindrome della turbina": coppia risarcita per i danni subiti dalle pale eoliche

Secondo diversi studi, la malattia non esiste. Eppure un giudice francese l’ha riconosciuta: 110mila euro a una famiglia che vive vicino a un impianto

La denuncia

"Motori tedeschi sulle navi da guerra della Cina", l'inchiesta che imbarazza Berlino

Dal 1989, i Paesi Ue hanno deciso di vietare la vendita di armi a Pechino. Ma ci sono delle scappatoie. Usate anche da una società della Volkswagen