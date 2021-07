EURecap, continua la stretta sul Green Pass mentre si prova a far ripartire il turismo internazionale

Sempre più Paesi stanno allargando l'uso del passaporto digitale e anche la Germania pensa di renderlo obbligatorio per andare al ristorante

Angela Merkel potrebbe presto abbandonare la linea della libera scelta sui vaccini e imporre una stretta rendendo obbligatorio il Green Pass anche per andare al ristorante o a degli eventi. In Grecia intanto stanno tornando i turisti, il che è una buona notizia per l'economia ma sta creando difficoltà nella gestione della pandemia, e così alcune isole come Mykonos rischiano un nuovo lockdown. Ecco le notizie più importanti della settimana.

Green Pass

Green pass, ecco i Paesi Ue dove è obbligatorio per ristoranti ed eventi

Dall’Ungheria al Portogallo, passando per Austria e Danimarca. La recrudescenza del virus convince sempre più governi a introdurre il certificato obbligatorio nella speranza di fermare il contagio

Boom di falsi Green pass online: anche 350 euro per un certificato

Un'indagine in Francia ha rivelato un aumento di certificati e test fake, in particolare su Telegram

"Niente ristorante ai non vaccinati, anche con test negativo": ora la Germania pensa alla linea dura

L'annuncio arriva dal capo della cancelleria di Berlino: "Non possiamo rischiare un'altra ondata, chi non ha ricevuto le dosi dovrà ridurre i propri contatti"

"Non controllate il Green pass ai passeggeri", i sindacati delle ferrovie in rivolta contro Macron

L'appello di Sud-Rail ai suoi iscritti: "Pronti a sciopero se lavoratori costretti ad avere certificato"

"Visite ai nonni solo se vaccinati": gli esperti Ue lanciano l'allerta sulle Rsa

I residenti delle case di cura sono stati i primi a ricevere le dosi. Eppure, i rischi di contagio non sono azzerati, soprattutto quando entrano in contatto con individui non vaccinati e portatori di varianti

"In Francia i dipendenti senza Green pass possono essere licenziati"

Lo ha detto la ministra del Lavoro Borne chiarendo i contenuti della nuova legge sul pass sanitario obbligatorio per alcune categorie

Turismo

I casi continuano a salire, la Grecia pensa a un lockdown per Mykonos e altre isole

Il governo ha annunciato di essere “a un passo” dall'imporre nuove restrizioni con i contagi che sono in aumento. Più che raddoppiata la presenza di agenti di polizia, anche sotto copertura, nelle località turistiche più popolari

Coronavirus e vaccinazioni

Greta Thunberg posta la foto del vaccino: "Sono privilegiata". E su Twitter l'attaccano

L'attivista svedese ha invitato i suoi follower a vaccinarsi contro il Covid. Ma ha anche ricordato la carenza di dosi nei Paesi più poveri

L'Ue compra i monoclonali contro il Covid prodotti in Italia: siglato contratto con Gsk

La Commissione europea ha acquistato 220mila dosi del Sotrovimab, autorizzato pochi giorni fa dal ministro Speranza

I figli minorenni vogliono vaccinarsi, i genitori no vax si rivolgono ai giudici: "Fermateli"

Una decina di coniugi belgi ha presentato un ricorso contro la norma che permette ai minorenni di 16 o 17 anni di farsi somministrare le dosi senza chiedere il permesso a mamma e papà

Le 30 aziende italiane dove si producono i vaccini anti-Covid

La Commissione europea ha censito le imprese Ue impegnate nella produzione dei farmaci. La maggior parte si trovano in Belgio, Olanda, Germania e Paesi scandinavi

"I vaccini hanno evitato 60mila morti e 22 milioni di contagi in Inghilterra"

Lo dice uno studio dell'istituto sanitario pubblico di Londra. Secondo un'altra autorevole ricerca il Paese è "prossimo all'immunità di gregge"

Macron come Hitler sul cartellone, e il presidente fa causa al No-Vax

Diversi manifesti equiparavano il presidente al dittatore nazista con la scritta: “Obbedisci e fatti vaccinare”. L'autore del gesto dovrà ora difendersi in tribunale per l'attacco

La rivincita di AstraZeneca: dalla causa con l'Ue a volto umano di Big Pharma

Mentre Pfizer e Moderna hanno fatto pagare agli Stati fino a 24 volte i costi di produzione, l’azienda anglosvedese ha scelto di non fare profitti sul vaccino anti-Covid

Migranti

La Danimarca vuole espellere i siriani, parte la causa alla Corte europea dei diritti umani

Copenaghen ha scelto la linea dura sostenendo che la situazione nel Paese è “migliorata significativamente”, nonostante l'Onu non reputi la nazione sicura. E i rifugiati hanno paura per la propria incolumità

Corte tedesca vieta il respingimento di migranti in Italia: "Rischio trattamento inumano e disoccupazione"

Il caso di due richiedenti asilo 'dublinanti' giunti in Germania dopo essere sbarcati nel Belpaese. Sotto accusa il nostro sistema di accoglienza e la mancanza di lavoro

Migranti irregolari sorvegliati dallo spazio: il progetto pilota finanziato dall’Ue

La denuncia di Privacy International sull’affidamento diretto delle operazioni all’americana HawkEye360. Gli attivisti temono che Bruxelles possa usare i satelliti per respingere i barconi in Libia

Diritti

“La legge anti-Lgbt è una vergogna per l’Ue”: Hamilton e Vettel contro l'Ungheria di Orban

Il campione del mondo attacca il premier ungherese: "Inaccettabile e vigliacco fare norme del genere”. Poi interviene l’ex ferrarista “Ognuno sia libero di amare chi gli piace”

Politiche economiche

Il Green deal costerà alla Russia “oltre un miliardo di euro l’anno”: allarme a Mosca per la nuova tassa Ue

Arriva una prima stima dell’impatto sull’economia russa del meccanismo europeo che fissa un costo sulle emissioni di Co2. Il Cremlino teme anche un calo della domanda dei combustibili fossili

La Spagna punta sul posto fisso: oltre 30mila assunzioni nel settore pubblico entro l'anno (con il Recovery fund)

Il piano del governo Sanchez rappresenta un record per il Paese. Un decimo dei nuovi occupati proverrà dalle discipline scientifiche