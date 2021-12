EURecap,il Green Pass Ue di nove mesi e il via libera al Novavax

Se l'Italia ha scelto una stretta ancora superiore, l'Unione europea ha deciso di stabilire un periodo di nove mesi massimo per la validità del Green Pass dalla seconda dose. L'Ema ha poi dato il via libera a un altro vaccino, qullo di Novavax,che è prodotto con i metodi tradizionali e promette meno effetti collaterali, e per questo si spera che possa aiutare a convincere gli indecisi ad accettare le dosi. Ecco le notizie più importanti della settimana.

Vaccini e Green Pass

Da Bruxelles via libera al vaccino per gli "indecisi". Ordinate già 27 milioni di dosi

Dopo l'ok dell'Ema, la a Commissione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio del Nuvaxovid: più tradizionale, ma con meno effetti collaterali (stando ai suoi produttori)

Ue: "Green pass scade 9 mesi dopo la seconda dose". Ma sui richiami non c'è ancora un periodo di validità

Bruxelles aggiorna le norme del Certificato digitale Covid valide in tutta l'Unione. Le nuove regole entreranno in vigore il primo febbraio

Il creatore del vaccino Pfizer avverte: "Anche con terza dose si può trasmettere il Covid"

La diffusione di Omicron sta complicando le cose, anche se i segnali sulla protezione contro le forme gravi della malattia sono rassicuranti: "Servono ancora i test per proteggere i vulnerabili"

La parola dell'anno per gli olandesi? Prikspijt cioè "mi pento di essermi vaccinato"

A incoronare il neologismo, scelto in una rosa di 15 termini, i lettori del dizionario Van Dale che lo hanno votato a larghissima maggioranza

Orban ci ripensa e torna chiedere aiuto all'Ue sui vaccini

L'Ungheria era uscita dal meccanismo di acquisto comune, affidandosi alle scorte di Sinopharm e Sputnik. Ma la diffusione della variante Omicron gli ha fatto cambiare idea

Il Consiglio etico tedesco: "Giusto obbligo vaccinale, ma non è la panacea contro la pandemia"

Berlino ha chiesto il parere di questo organo consultivo, in attesa della decisione del Parlamento. Ma avverte: “Non si usi la forza con chi si oppone”

Lo studio: con Omicron 40% di ricoveri in meno rispetto a Delta. Ma il problema sono i vaccini

L'Imperial College di Londra pubblica i risultati di una indagine in Inghilterra. Ma la "buona notizia" non elimina le preoccupazioni sulla nuova ondata. Ecco perché

Protezione degli informatori

Nessuno degli Stati Ue ha recepito la direttiva sulla protezione dei "whistleblower"

In vigore dal 2019, la normativa prevede un sistema per aiutare gli informatori che divulgano informazioni su illeciti, ma non è ancora stata tradotta nelle legislazioni nazionali

Stati membri

Troppi medici obiettori, ora l'aborto si fa online

In Germania il numero di cliniche che effettuano interruzioni di gravidanza è dimezzato. Al via un progetto per aiutare le donne

La Germania propone un blocco Ue alla vendita di armi ai dittatori. Ma Parigi frena

Il nuovo governo di Berlino vuole un sistema di politica comune sulle vendite dell’industria bellica. Ma la Francia frena: “Resti prerogativa nazionale”. Nel mirino gli affari con l’Egitto

Infrazione Ue contro la Polonia per la sentenza della Corte che rischia di portare alla Polexit

Il Tribunale supremo di Varsavia ha sancito la superiorità del diritto nazionale su quello comunitario, per Bruxelles è un pericolo per l'applicazione uniforme delle direttive europee

Vicinato

Perché l'Europa può fare poco o nulla se la Russia invade l'Ucraina

Il premier Draghi ha ricordato che l’Europa è senza “missili, navi, cannoni ed eserciti”. E Mosca prepara una vigilia di Natale di fuoco alla frontiera

Lo spiegone

Cosa c'è dietro gli elogi di von der Leyen all'Italia

Da oltre un anno, la presidente della Commissione non perde occasione per esprimere vicinanza e apprezzamento verso il nostro Paese. Ma tra Roma e Bruxelles non è tutto rose e fiori

Energia

Il reattore nucleare più grande d’Europa è pronto: costi raddoppiati e 13 anni di ritardi

Costruito in Finlandia, sarà capace di soddisfare il 15% dei consumi nazionali di elettricità. Nonostante i problemi nello sviluppo dell’impianto, un finlandese su due promuove le centrali

Politiche economiche

Lotta ai paradisi fiscali, Ue: “Aliquota minima al 15% in tutta Europa e stop alle società di comodo”

Babbo Bruxelles porta il carbone a chi non paga le tasse. Ma la proposta andrà ora approvata dagli Stati membri, alcuni dei quali si avvantaggiano del fisco ‘light’ per aziende e ricconi

Macron e Draghi sfidano Scholz: "Il Patto di stabilità va riformato"

A Roma, il nuovo cancelliere tedesco aveva frenato sulla revisione delle regole fiscali Ue. Il duo franco-italiano rilancia la richiesta sul Financial Times

In arrivo le nuove tasse europee: 15 miliardi all'anno per ripagare il Recovery fund

La proposta della Commissione sarà presentata nei prossimi giorni e dovrebbe riguardare le multinazionali e le industrie inquinanti. Ecco le anticipazioni di Politico