Molesta una donna in una spiaggia nudisti: ucciso a fucilate

Prima le molestie e l’autoerotismo, poi gli spari e un inutile tentativo di rianimazione. È finita in tragedia una lite in una spiaggia francese per nudisti. Secondo quanto ripotato dal giornale Le Parisien, un uomo di 76 anni ha ucciso a fucilate un 46enne che, a quanto si è appreso dai testimoni, stava importunando una donna nella spiaggia per naturisti nota come La Mama, in riva al fiume Rodano, a pochi chilometri dal centro di Lione.

La vittima si sarebbe presentata alla spiaggia per naturisti per infastidire i bagnanti e insultarli pesantemente, anche con minacce. Poi il 46enne avrebbe preso di mira una donna, coprendola di improperi senza una chiara motivazione. Nel momento di tensione, l’uomo avrebbe addirittura iniziato a masturbarsi mentre fissava la donna nuda. A questo punto un frequentatore abituale della spiaggia è intervenuto per calmare l’aggressore, ma ha ottenuto l’effetto opposto e tra i due è iniziata una lite. Di qui l'intervenuto del 76enne ora sotto indagine, il quale ha puntato l’arma contro il molestatore per poi sparare tre colpi. Una pallottola ha colpito il torace del 46enne che, nonostante il tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul luogo della lite, ha perso la vita per le ferite riportate.

Il sito è stato subito chiuso ai visitatori per consentire il lavoro della polizia scientifica e l’ascolto dei testimoni, un centinaio di naturisti presenti sul posto al momento della tragedia. Secondo le informazioni raccolte da France 3, l’arma usata dal 76enne è un fucile da caccia legalmente registrato per uso sportivo. Gli inquirenti dovranno dunque chiarire in quali circostanze esattamente l’uomo fosse in possesso dell’arma da fuoco al momento del litigio. Per il momento è stata aperta un’indagine per omicidio volontario a carico del 76enne che, dopo la morte dell’uomo colpito dagli spari, si è lasciato arrestare senza opporre resistenza dagli agenti intervenuti sul posto.