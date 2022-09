Troppi incidenti con i monopattini, verso lo stop al servizio nel 2023

Sono troppo pericolosi e presto i monopattini elettrici pubblici potrebbero diventare solo un ricordo. Almeno a Parigi. Secondo quanto riferito da Le Parisien, i contratti dei tre operatori "Lime", "Dott" e "Tier" scadranno all'inizio del 2023 il primo cittadino Anne Hidalgo potrebbe non rinnovare gli accordi con le società.

Il dibattito sulla pericolosità dei monopattini si è riacceso dopo la morte, in un incidente a Lione, di due adolescenti alla guida di un monopattino. Secondo le stime di Lime i monopattini non sono mai stati così popolari a Parigi, con trenta milioni di utenti guadagnati in tre anni e le regole sono rigide: i minori possono infatti usufruirne solo dai 12 anni in su ed è consigliato in ogni caso indossare un casco, i guanti e un giubbotto riflettente di notte. Precauzioni che si scontrano con i numeri: nel 2021 in Francia sono morte 24 persone sulle "trottinettes"; a questa cifra si aggiunge un aumento di feriti pari al 177% dal 2019. A Lione è stato vietato l'uso del monopattino elettrico ai minori di 18 anni. Adesso Parigi potrebbe prendere decisioni molto più drastiche.