Migranti alla deriva per ore: "Sei nostri compagni di viaggio sono morti"

Un'imbarcazione di fortuna con 23 persone a bordo è stata soccorsa nella notte trav sabato e domenica al largo di Tenerife (Canarie) dopo essere rimasta alla deriva. Stando a quanto raccontato da alcuni dei migranti tratti in salvo ai soccorritori, sei compagni di viaggio sarebbero morti nel tragitto.

La notizia è riportata dai media spagnoli e dall'ong Caminando Fronteras. Delle persone superstiti, le quali hanno raccontato di essere rimaste in mare per nove giorni, una è stata portata in ospedale.