Migranti, stop alle richieste d’asilo di uomini single: "Accogliamo solo famiglie"

Chiuse le porte dei centri di accoglienza agli uomini soli richiedenti asilo in Belgio. La decisione, definita "temporanea", è stata annunciata dalla sottosegretaria per l’Asilo e la migrazione, Nicole de Moor. Il governo sostiene di voler garantire con questa scelta i pochi posti disponibili per le famiglie e i bambini. Nel Paese è stata registrata un'ondata di arrivi da parte di richiedenti asilo e gli alloggi messi a disposizione dalle autorità sono carenti. La scelta ha scatenato subito critiche da parte di organizzazioni non governative, attivisti e avvocati per i diritti umani, che per il pomeriggio del 31 agosto hanno prontamente organizzato una manifestazione per contestare la scelta del governo.

Accoglienza a maglie strette

"Non volendo arrivare in ritardo agli eventi, sto già prendendo la decisione di riservare tutti i posti disponibili alle famiglie con bambini", ha annunciato la segreteria di Stato per l’Asilo e la Migrazione. "L’elevato numero di richiedenti asilo arrivati ??nel nostro Paese negli ultimi due anni pesa ancora sulla rete di accoglienza", ha specificato de Moor, giustificando così la decisione: "Voglio assolutamente evitare che i bambini finiscano per strada". Le proteste da parte di chi è in prima linea sul fronte dell'accoglienza non si sono fatte attendere. Anziché migliorare il sistema e ampliare i posti disponibili, dicono i critici, si opera una forma di discriminazione che molto probabilmente creerà problematiche di gran lunga maggiori, con tante persone senza fissa dimore per le strade del Belgio. "Questa decisione genererà un nuovo afflusso di pubblico errante, senza cura né prospettiva. Con effetti deleteri comunque a Bruxelles e non solo al Sud", ha scritto su X (ex Twitter) Alain Maron, ministro dell'Azione sociale di Bruxelles. È nella capitale belga che tendono a confluire gran parte dei richiedenti asilo. "La Federazione DEVE assumersi le proprie responsabilità e obblighi nazionali e internazionali", ha precisato il politico.

L'ira delle associazioni

Il quotidiano Le Soir ha interrogato a questo proposito il gabinetto di Nicole de Moor, che si dice consapevole che alcune persone non avranno posto. Il governo punterebbe alla ricerca di "soluzioni abitative alternative". Di fatto si tratterebbe di strutture di accoglienza destinate al momento alle persone senza fissa dimora. Nella ricerca però de Moor sarà più sola, visto che a seguito del suo annuncio l'associazione fiamminga Vluchtelingenwerk Vlaanderen ha deciso di interrompere la collaborazione con il Segretario di Stato per trovare altri 300 posti di assistenza all'infanzia per il mese prossimo.

Samusocial, organizzazione che interviene per offrire assistenza alle persone che vivono per strada, dal canto suo ha già previsto che la decisione del governo porterà ad un aumento del numero dei senzatetto per strada. "Questa decisione preannuncia anche l’imminente rafforzamento della crisi dell’accoglienza che ha già lasciato per strada centinaia di richiedenti protezione internazionale e sta generando crisi umanitarie senza precedenti", ha scritto in una nota l'organizzazione in risposta alla scelta del governo.

Alloggi di fortuna

Nella capitale, ricorda Samusocial, in questi anni a fronte della carenza di alloggi hanno finito per crearsi giganteschi squat come il Palais des Droits, un palazzo occupato e poi sgomberato a seguito del ritrovamento di una persona deceduta, e un assedio degli spazi pubblici, in particolare la Gare du Midi (la stazione ferroviaria a sud di Bruxelles), dove le persone prive di alloggio finiscono col rifugiarsi in assenza di alternative. "Mentre è ovviamente necessario garantire l'accoglienza dei bambini e delle donne, lo Stato federale deve rispettare i suoi obblighi nei confronti di tutti i richiedenti asilo. Bisogna trovare soluzioni affinché nessun richiedente asilo avente diritto all’accoglienza sia costretto a dormire fuori", conclude il comunicato Samusocial.

L'annuncio della segretaria di Stato per l'Asilo non ha sorpreso associazioni e attivisti, che da due anni ormai denunciano, anche per vie legali, la tendenza del governo a lasciare "sul pavimento" gli uomini soli, come ha sottolineato il “Coordinamento e iniziative per i rifugiati e gli stranieri” (Ciré). "Non riusciamo quasi a comprendere le reazioni indignate di alcuni membri del governo che sanno benissimo cosa sta succedendo. Da due anni denunciamo che gli uomini single restano sul pavimento", ha dichiarato all'agenzia di stampa Belga la direttrice generale del Ciré Sotieta Ngo.

Stato già condannato

Le organizzazioni hanno già denunciato in passato lo Stato belga, condannato anche di recente, per la cattiva gestione della crisi dei migranti e per la mancata accoglienza dei richiedenti asilo durante l'esame delle loro domande. Le azioni legali, che il Ciré assicura continueranno anche in tal caso, non sembrano però scoraggiare il governo. Secondo l'associazione lo Stato belga avrebbe la possibilità di utilizzare gli alberghi per reperire luoghi di accoglienza e di attivare un piano di distribuzione tra vari comuni. "Il problema è la volontà politica, il blocco è politico ", ha detto la direttrice Ngo. Le fa eco la Ligue des droits humains (Lega dei diritti umani) che su X scrive: "Una decisione illegale e vergognosa che viola palesemente le regole dello Stato di diritto. Cosa aspettano i partiti di maggioranza, che dicono di impegnarsi per i diritti umani, a dimostrare che questa è una linea rossa e a porre fine a queste pratiche?".