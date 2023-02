Guerra in Ucraina, Meloni incontra Zelensky a Bruxelles

Nella giornata di domani, giovedì 9 febbraio, è previsto un incontro bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il colloquio tra i due leader avverà a margine del Consiglio europeo straordinario, previsto sempre per domani. In serata invece è previsto l'arrivo Zelensky a Parigi: ad accoglierlo ci sarà ministro francese delle Forze armate, Sebastien Lecornu, prima di recarsi direttamente all'Eliseo dove è in programma l'incontro con Emmanuel Macron e Olaf Scholz.

Zelensky a Londra: "Servono i jet"

Durante la giornata di oggi il presidente ucraino è stato invece in visita nel Regno Unito, dove ha firmato con il primo ministro britannico Rishi Sunak una ''dichiarazione di unità che riprende i principi del nostro supporto reciproco''. In conferenza stampa Zelensky ha parlato di ''un nuovo livello nella nostra relazione'' che oltre alle armi riguarda ''le sanzioni e la cooperazione economica. Tutto ciò va a rafforzare enormemente i legami'' tra Kiev e Londra.

"È stata una visita ''molto importante e fruttuosa - ha sottolineato Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro britannico Rishi Sunak nella base militare di Dorset - il premier britannico capisce le nostre esigenze. Le decisioni che sono state prese aiuteranno i militari ucraini e l'esercito ucraino a essere sempre più forti". Il presidente ucraino ha colto l'occasione per ringraziare anche il re'' Carlo III ''con il quale ho avuto una breve conversazione oggi'', il primo ministro britannico Rishi Sunak ''che capisce le nostre esigenze'', i ''deputati del Parlamento britannico che hanno ascoltato il mio discorso'' e anche ''il popolo britannico per l'incredibile sostegno mostrato'' nei confronti dell'Ucraina aggredita dalla Russia.

"C'è un rischio di stagnazione della guerra senza la fornitura di jet da combattimento e di missili a lungo raggio all'Ucraina - ha concluso Zelensky - Se non avessimo aerei da combattimento o missili a lungo raggio, o se non avessimo abbastanza munizioni, ovvero senza le armi di cui abbiamo discusso con Rishi Sunak, nella guerra ci sarebbe una stagnazione che non porterà a nulla di buono".