Meloni attacca Schlein e Ferragni: "Pd non ha coraggio, influencer non sono un esempio"

Ad Atreju oggi è il giorno della leader Giorgia Meloni. La premier ha tenuto il suo tanto atteso intervento alla kermesse di Fratelli d'Italia, accolta dagli applausi scroscianti dei suoi militanti. Dal palco ha rivendicato i risultati del suo governo, ma ha anche critica l'opposizione. E non sono. Meloni ha attaccato la Segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha rifiutato l'invito a partecipare a sua volta all'evento di FdI.

"Ho letto che Elly Schlein ha dichiarato che 'in altri palchi vedo persone che sono lì solo per accreditarsi con chi comanda'. Potrei fare l'elenco delle persone che hanno sfilato su questo palco in 25 anni", si potrebbe dire "che non ci sono i comunisti di una volta" ma "quello che le voglio dire è che puoi anche decidere di non partecipare ma non per questo devi insultare chi ha accettato questo invito perché hanno avuto un coraggio che a voi difetta". Poi Meloni ha citato anche 'Ecce bombo', il film di Nanni Moretti, in cui l'attore e regista si chiede se sarà notato di più a una festa se non si presenta o se si presenta e resta in silenzio in un angolo. "Facciamo una citazione di sinistra", ha detto ironizzando la premier su "chi non accetta l'invito" e chi "invece si lamenta di non essere stato invitato".

Altro bersaglio delle polemiche della premier è stata l'influencer Chiara Ferragni, multata dall’Anitrust per una pubblicità ingannevole a un pandoro. "Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando abiti, mostrando borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con cui si fa credere che si fa beneficenza e il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari", è stata la stoccata di Meloni chiaramente indirizzata a Ferragni, seppur non citandola direttamente. Per Meloni "il vero modello da seguire è chi quella eccellenza la inventa, disegna e la produce e tiene testa al mercato mondiale perché siamo i più bravi. Ai giovani bisogna spiegare che crearli quei prodotti è decisamente più straordinario che limitarsi a mostrarli", ha concluso tra gli applausi.

La premier ha poi parlato dell'operato del suo esecutivo. "Il governo di Centrodestra a trazione Fratelli d'Italia è un governo dell'Italia con la schiena dritta, che va a testa alta, con le scarpe piene di fango e le mani pulite. Abbiamo il dovere morale di dare a tutti italiani l'orgoglio di voler rivendicare qui e fuori dai confini nazionali il fatto che 'io sono italiano'. Porteremo l'Italia sul primo gradino del podio", ha rivendicato. Per Meloni "nonostante un contesto non facile i dati macroeconomici sono positivi, la grande novità rispetto al passato è che non è stato buttato dalla finestra un solo centesimo dei soldi degli italiani. Avrebbe significato calpestare il loro lavoro, sprecare i soldi che pagano allo Stato con troppe tasse".

Poi la premier ha incalzato: "Veniamo accusati di fare una politica di austerità, da alcuni politici dell'opposizione. Fa un po' ridere detta a un governo che ha concentrato le risorse per difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Ci accusano di aver smesso di sperperare i soldi dei contribuenti in bonus monopattini, banchi a rotelle, inutili superbonus: non si chiama austerità ma serietà, rispetto degli italiani che lavorano. Quando i soldi non ci sono, non si usano per comprare consenso facile".

"Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani. Una volta si diceva panem et circenses, voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz'ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù", è stata la risposta della leader del Pd Schlein alle critiche ricevute. Per la democratica "La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show".