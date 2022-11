Scoppia lite durante il matrimonio e con l'auto travolge gli altri invitati: 4 morti

Una festa di matrimonio si è trasformata in tragedia ieri a Torrejon de Ardoz, cittadina a 25 chilometri da Madrid. Alcuni degli invitati sono stati travolti da un'auto: in quattro sono morti e altrettanti sono rimasti feriti. Non si è trattato però di un incidente: poco prima era scoppiata una rissa e un uomo si è messo al volante investendo volontariamente gli altri.

Tutto è accaduto all'esterno di un ristorante dove si stava celebrando il matrimonio di una famiglia gitana. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. Quel che è certo è che poi un veicolo è piombato sulla folla. È stato un portavoce della polizia a riferire di un veicolo che ha "colpito volontariamente" le persone per poi scappare.

"Quando siamo arrivati abbiamo trovato quattro persone morte con fratture multiple", ha spiegato ai giornalisti Carlos Polo, capo dei servizi di emergenza di Madrid. "Abbiamo curato quattro persone che avevano ferite alla testa e fratture agli arti inferiori", ha aggiunto.

L'auto è stata poi localizzata dalla polizia a Seseña, località situata a 50 km dal luogo della tragedia e i suoi "tre occupanti sono stati arrestati", ha poi spiegato il portavoce della polizia. Secondo la stampa spagnola, si tratterebbe di un uomo e dei suoi due figli. Gli inquirenti stanno cercando una quarta persona che potrebbe essere coinvolta