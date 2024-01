Luis Rubiales, chiesto il processo per il bacio alla giocatrice

L'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales potrebbe presto finire sul banco degli imputati per il bacio dato in mondovisione alla giocatrice Jennifer Hermoso, al termine della finale dei Mondiali femminili vinti dalla Spagna lo scorso 20 agosto a Sidney.

Al termine delle indagini preliminari, il magistrato che segue il caso ha infatti concluso che il bacio "non fu consensuale" e costituì "un'iniziativa unilaterale e intrapresa di sorpresa". Per questo il gesto di Rubiales potrà essere valutato come un possibile reato di violenza sessuale.

Chiesto il processo anche per il ct Jorge Vilda e altri due collaboratori

Per le stesse considerazioni, secondo un comunicato del tribunale dell'Audiencia Nacional, il magistrato Francisco de Jorge chiede che venga processato anche il ct della Nazionale femminile al momento dei fatti, Jorge Vilda, il direttore sportivo della Nazionale maschile Albert Luque e l'ex direttore dell'area marketing della Federcalcio Ruben Rivera.

I tre sono indagati per coercizione. Secondo l'accusa, infatti, avrebbero cercato di fare dichiarare a Hermoso che il bacio era stato consensuale.

In un’intervista dello scorso novembre, rilasciata a seguito alle sue deposizioni in tribunale, la calciatrice aveva infatti affermato di aver ricevuto minacce da parte di altri collaboratori: "Ho dovuto subire le conseguenze di un atto che non ho provocato, che non ho scelto né premeditato. Ho ricevuto persino delle minacce, ed è una cosa a cui non ci si abitua mai. Sono state settimane molto difficili, e il fatto di raccontare più volte la stessa storia è stato doloroso", aveva dichiarato.