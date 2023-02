Lufthansa, sistema informatico in tilt: voli a terra, caos negli aeroporti

Giornata nera per Lufthansa. A causa di un guasto al sistema informatico, la compagnia aerea tedesca è stata costretta a ritardare e cancellare centinaia di voli, con gravissimi disagi per migliaia di passeggeri che avevano una partenza prevista per oggi. L'azienda, tramite un portavoce, ha confermato il problema, assicurando che un team di tecnici è al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Il guasto ha colpito i sistemi utilizzati per i check-in, gli imbarchi e la gestione dei bagagli, causando massicci backup di aeromobili e passeggeri all'aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania. La compagnia è stata costretta a tenere a terra tutti i voli, procedendo con cancellazioni continue, mentre il personale invita le persone prenotate con voli interni trovare soluzioni alternative, come ad esempio il treno.

Lufthansa, attraverso i suoi canali web, incoraggia i viaggiatori a verificare lo status del propripo volo tramite l'applicazione della compagnia, così da verificare se è interessato da cancellazioni o ritardi. In quel caso, la compagnia consiglia di non recarsi assolutamente negli aeroporti, già paralizzati dalle persone che sono rimaste bloccate. Il timore delle autorità tedesche è che lo scalo di Francoforte si paralizzi del tutto: al momento gli aerei non atterrano e non decollano. Un caos che sta coinvolgendo tutto il trasporto aereo in Germania (e non solo), con decine di voli che vengono reindirizzati negli aeroporti di Norimberga, Colonia o Düsseldorf. Il problema riguarda Lufthansa e tutte le compagnie legate all'azienda, quindi anche Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss.

Sono i lavori di costruzione di una linea ferroviaria a Francoforte i responsabili del grave guasto informatico che ha interrotto le operazioni in tutto il mondo. Lo comunica Lufthansa spiegando che diversi cavi in ??fibra ottica del fornitore di telecomunicazioni Deutsche Telekom sarebbero stati tagliati da un escavatore. Il portale di notizie locale Hessenschau ha affermato che ci sono state interruzioni delle telecomunicazioni che hanno interessato l'area metropolitana di Francoforte. Come detto, il problema ha mandato in tilt il trasporto aereo in Germania, ma avrà ripercussioni anche fuori dai confini tedeschi, con un effetto domino che andrà a coinvolgere anche gli altri Paesi interessati da ritardi e cancellazioni, compresa l'Italia.