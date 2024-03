La Russia fa paura: la Danimarca introduce la leva obbligatoria anche per le donne

Dal 2026, in Danimarca il reclutamento militare obbligatorio toccherà anche le donne. Lo ha annunciato la prima ministra socialdemocratica Mette Frederiksen presentando il nuovo piano del governo per il rafforzamento dell'esercito che prevede, tra l'altro, l'allungamento del servizio di leva dagli attuali 4 mesi a 11.

Il piano è sostenuto dall'investimento di ben 6 miliardi di dollari nel bilancio della Difesa. Di fatto una corsa al riarmo. Motivata, però, dal pacifismo e dalla parità di genere: "Non ci riarmiamo perché vogliamo la guerra, ma perché vogliamo evitarla", ha affermato la premier aggiungendo di star lavorando per raggiungere nel Paese scandinavo "la piena uguaglianza tra i sessi".

Una necessità di deterrenza

Con questa mossa, la Danimarca diventerà il terzo Paese in Europa ad rendere obbligatoria la leva militare anche per le donne, dopo la Norvegia e la Svezia, che l'ha introdotta nel 2017 in risposta alle minacce del Cremilno.

È evidente come il proseguire delle ostilità tra Russia e Ucraina e in particolare l'atteggiamento aggressivo messo in campo dalla prima verso le Repubbliche baltiche abbia ripercussioni sul senso di sicurezza e sulle scelte strategiche dei Paesi del nord-Europa.

Sull'argomento è intervenuto anche il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen: "Una coscrizione più robusta, che includa la piena parità di genere, deve contribuire a risolvere le sfide della difesa, la mobilitazione nazionale e l'equipaggiamento delle nostre forze armate". Per il ministro degli Esteri danese, Lars Rasmussen, il riarmo risponde alla necessità della deterrenza: la Russia al momento non è una minaccia concreta per la Danimarca, ma "non vogliamo arrivare al punto in cui può diventarlo", ha affermato.