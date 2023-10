I prodotti del lavoro forzato scoperti in Ue saranno donati o riciclati

L'Unione europea vuole un'ulteriore stretta contro i prodotti frutto del lavoro forzato prodotti in altre parti del mondo e spesso importati tranquillamente nel blocco e venduti a prezzi più che competitivi nei nostri mercati. Le commissioni per il Mercato interno e il Commercio internazionale del Parlamento europeo hanno adottato ieri un progetto di regolamento prevede l'istituzione di un quadro di riferimento più severo per indagare sull'uso del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento delle aziende dell'Ue.

"Il lavoro forzato è una grave violazione dei diritti umani. Il divieto che abbiamo approvato sarà fondamentale per bloccare i prodotti realizzati con la moderna schiavitù e per togliere alle aziende l'incentivo economico a ricorrere al lavoro forzato. Proteggerà gli informatori, fornirà un rimedio alle vittime e difenderà le nostre imprese e Pmi dalla concorrenza non etica", ha dichiarato la correlatrice del testo, la liberale olandese Samira Rafaela.

Secondo il testo, se viene dimostrato che un'azienda ha fatto ricorso al lavoro forzato, tutte le importazioni e le esportazioni dei relativi prodotti verrebbero bloccate alle frontiere comunitarie e le aziende dovrebbero anche ritirare i prodotti che hanno già raggiunto il nostro mercato. Questi prodotti verrebbero poi donati, riciclati o distrutti. I deputati hanno invertito l'onere della prova nei casi ad alto rischio, rispetto a quanto proposto dalla Commissione, incaricandola di creare un elenco di aree geografiche e settori economici in cui è più comune il ricorso al lavoro forzato da parte di alcune imprese. Per i beni prodotti in queste aree ad alto rischio, le autorità non dovranno più dimostrare che le persone sono state costrette a lavorare, poiché l'onere della prova ricadrà sulle aziende.

Le due commissioni parlamentari vogliono anche che i prodotti ritirati dal mercato possano essere reintrodotti solo dopo che l'azienda abbia dimostrato di aver smesso di utilizzare il lavoro forzato nelle sue operazioni o nella sua catena di approvvigionamento e di aver posto rimedio a tutti i casi rilevanti. I deputati hanno poi aggiornato e ampliato le definizioni utilizzate nel testo. In particolare, la definizione di lavoro forzato sarà allineata agli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e comprenderà "ogni lavoro o servizio che viene richiesto a una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona in questione non ha offerto la propria disponibilità".

"27,6 milioni di lavoratori in tutto il mondo sono sottoposti al lavoro forzato, una sorta di schiavitù moderna - dovremmo dedicare questa vittoria a loro. Abbiamo fatto in modo che i prodotti realizzati con il lavoro forzato siano banditi dal mercato interno finché i lavoratori non saranno risarciti per i danni subiti", ha dichiarato l'altra relatrice del testo, la socialista portoghese Maria-Manuel Leitão-Marques.

