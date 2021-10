Rca auto, arrivano le nuove norme Ue. Bici e monopattini elettrici restano esclusi dall'obbiglo di assicurazione

Via libera del Parlamento europeo alle nuove norme Ue sulle assicurazioni per i veicoli, che mirano a rafforzare la protezione delle vittime di incidenti stradali. A dispetto di quanto richiesto da più parti, il testo conferma l'esenzione di bici e monopattini dall'obbligo di assicurazione.

Il nuovo testo prevede che le persone che rimangono coinvolte in un incidente stradale siano risarcite anche nel caso la compagnia di assicurazione dovesse andare in bancarotta. Inoltre, le nuove "attestazioni di sinistralità pregressa" omogenee a livello Ue eviteranno discriminazioni quando un assicurato si sposta da un paese dell'Ue all'altro.La legislazione, approvata in via definitiva, protegge infatti le vittime di incidenti a prescindere dal fatto che si verifichino nel loro paese di residenza o altrove nell'Ue.

I cittadini potranno anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai diversi fornitori grazie a nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti. Per garantire lo stesso livello di protezione minima alle vittime di incidenti, nel testo vengono armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'Ue (salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri): nel caso di danni alle persone sarà 6,4 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1,3 milioni per persona lesa; nel caso di danno alle cose, 1,3 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

"Per evitare un eccesso di regolamentazione - scrive il Parlamento in una nota - l’aggiornamento normativo esclude dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h (come i trattori da giardino e i monopattini per la mobilità cittadina) e le biciclette elettriche. Anche i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici sono esclusi dalla direttiva. Prossime tappe La legge dovrà ora essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale.