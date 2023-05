Investire nella formazione continua per migliorare le competenze, il convegno a Roma

“Innalzamento delle competenze e responsabilità sociale: il valore dell’investimento nella formazione continua”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà lunedì prossimo alle 9:15 a Roma, nella sala Spazio Europa, sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea Il dibattito si inserisce all’interno del calendario di eventi per l'Anno europeo delle competenze 2023, che si presenta come un'occasione per riflettere sulle abilità e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del futuro (qui il programma completo).

L’occasione mira a promuovere una discussione tra rappresentanti istituzionali, esperti e professionisti provenienti da diverse aree, allo scopo di condividere buone pratiche, esperienze e strategie utili a sviluppare le competenze chiave per la formazione nel lavoro e nella cittadinanza attiva. Il convegno si dividerà in due momenti con, in apertura, i saluti del direttore della rappresentanza della Commissione europea, Antonio Parenti all’apertura dei lavori. Mentre Manuela Geleng, direttrice Jobs and Skills presso la direzione delle Politiche sociali e inclusione dell'esecutivo comunitario che avrà il compito di inquadrare quelli che sono i social goals di Bruxelles in occasione dell’Anno europeo delle competenze.

Il Convegno è organizzato da Ispromay e Wiertz Public Affairs, con la media partnership del Centro Responsabilità Sociale San Bernardino e Affari Italiani.