I giovani italiani lavoreranno meno dei loro coetanei europei. Soprattutto le donne

Mentre l’aspettativa di vita degli italiani è tra le più alte d’Europa, il tempo che i giovani dello Stivale passeranno sul posto di lavoro è il secondo più basso dell’Ue. È quanto emerge dalle stime dell’Eurostat sull’aspettativa di vita lavorativa che si prospetta per le persone che oggi hanno 15 anni. Uno studio che ovviamente tiene conto delle diverse caratteristiche tra i mercati del lavoro nell’Ue che costringeranno i lavoratori italiani di domani a trascorrere qualche anno in più da disoccupati rispetto ai loro coetanei europei. E il dato più grave riguarda le donne.

Le quindicenni italiane hanno infatti di fronte a loro un’aspettativa di vita lavorativa media di appena 26,9 anni, il dato più basso dell’Unione europea. Riusciranno a lavorare di più delle italiane anche le romene (27,4 anni) e le greche (29,2) mentre tutte le altre future lavoratrici europee lavoreranno per oltre 30 anni, con una media Ue di 33,7 e nell’Eurozona di 34 anni tondi.

Se il futuro delle giovani donne italiane sembra segnato da lunghi periodi di inattività o disoccupazione, anche quello degli uomini non sembra dei più rosei. I quindicenni italiani hanno una speranza di vita professionale pari a 36 anni contro una media Ue di 38,2 e nell’Eurozona di 38,4. Solo quattro Paesi membri registrano dati sull’impiego maschile più bassi di quello italiano: Belgio (35,7), Croazia (35,6), Romania (35) e Bulgaria (34,6).

Nella classifica generale l’Italia si salva dalla maglia nera 'grazie' alla Romania che registra un’attesa di vita professionale media pari a 31,3 anni, qualche decimale in meno rispetto ai 31,6 dell’Italia. Dall’altra parte della classifica Ue ci sono l’Olanda, con 42,5 anni di aspettativa media di vita professionale, la Svezia (42,3) e la Danimarca (40,3). Non a caso si tratta degli stessi Paesi che ai tavoli diplomatici europei tradizionalmente si oppongono a una maggiore integrazione dei bilanci e alle prospettive di debito comune. L’azione dei cosiddetti governi ‘frugali’ è spesso ispirata al pregiudizio che vede i loro popoli come grandi lavoratori e quelli di altri Paesi - a partire dall’Italia - come noti fannulloni. Solo smentendo coi fatti i dati Eurostat il Belpaese riuscirà a scrollarsi di dosso questa cattiva fama.